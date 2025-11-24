Euroopan parlamentin täysistunto Strasbourgissa 24.–27.11.2025: istuntokatsaus
Euroopan parlamentin täysistunnossa Strasbourgissa 24.–27. marraskuuta mepit äänestävät Euroopan ensimmäisestä puolustusteollisuusohjelmasta, metsäkatoasetuksen yksinkertaistamisesta ja InvestEU-ohjelman muutoksista. Asialistalla ovat myös muun muassa uudet säännöt lelujen turvallisuuden varmistamiseksi, alaikäisten suojelu verkossa, EU:n arktinen strategia sekä harvinaiset maametallit ja EU:n riippuvuus Kiinasta.
Mepit linjaavat ehdotuksiaan alaikäisten suojelemiseksi verkossa, esimerkiksi puuttumista riippuvuutta aiheuttaviin ominaisuuksiin ja 16 vuoden alaikärajaa sosiaaliseen mediaan.
Lelujen turvallisuus: uudet säännöt suojelevat lasten terveyttä
Uusien sääntöjen tarkoituksena on puuttua vaarallisten lelujen myyntiin EU:ssa ja suojella lapsia leluihin liittyviltä riskeiltä.
Euroopan ensimmäinen puolustusteollisuusohjelma
Ohjelman on tarkoitus vahvistaa EU:n puolustusteollisuutta, edistää yhteisiä eurooppalaisia hankintoja, tehostaa tuotantoa ja lisätä tukea Ukrainalle.
Harvinaiset maametallit ja EU:n Kiina-riippuvuudet
Mepit keskustelevat keskiviikkona Kiinan harvinaisten maametallien vientirajoituksista sekä EU:n riippuvaisuuksista.
Esitys digitaalilainsäädännön yksinkertaistamisesta
Tiistain keskustelussa mepit ja komissio käsittelevät viimeisintä Omnibus-esitystä, joka pyrkii yksinkertaistamaan tekoälyyn, dataan ja tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä.
Parlamentti äänestää metsäkatoasetuksen yksinkertaistamisesta
Mepit äänestävät EU:n metsäkatoasetuksen yksinkertaistamisesta. Asetuksen tarkoitus on varmistaa, että EU:ssa ei myydä tuotteita, jotka aiheuttavat metsäkatoa.
InvestEU-ohjelman vahvistaminen ja sääntöjen yksinkertaistaminen
Meppien odotetaan hyväksyvän ehdotus InvestEU-ohjelman raportointivaatimusten yksinkertaistamisesta ja sen rahoituskapasiteetin kasvattamisesta vastauksena rahoitushaasteisiin.
EU:n strategia arktisella alueella
Mepit keskustelevat asevarustelusta, Venäjän armeijan uudelleenjärjestelystä sekä Kiinan tavoitteista arktisella alueella.
