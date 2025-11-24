Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto

Euroopan parlamentin täysistunto Strasbourgissa 24.–27.11.2025: istuntokatsaus

24.11.2025 15:53:16 EET | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Tiedote

Euroopan parlamentin täysistunnossa Strasbourgissa 24.–27. marraskuuta mepit äänestävät Euroopan ensimmäisestä puolustusteollisuusohjelmasta, metsäkatoasetuksen yksinkertaistamisesta ja InvestEU-ohjelman muutoksista. Asialistalla ovat myös muun muassa uudet säännöt lelujen turvallisuuden varmistamiseksi, alaikäisten suojelu verkossa, EU:n arktinen strategia sekä harvinaiset maametallit ja EU:n riippuvuus Kiinasta. 

Alaikäisten suojelu verkossa 

Mepit linjaavat ehdotuksiaan alaikäisten suojelemiseksi verkossa, esimerkiksi puuttumista riippuvuutta aiheuttaviin ominaisuuksiin ja 16 vuoden alaikärajaa sosiaaliseen mediaan.

Lelujen turvallisuus: uudet säännöt suojelevat lasten terveyttä 

Uusien sääntöjen tarkoituksena on puuttua vaarallisten lelujen myyntiin EU:ssa ja suojella lapsia leluihin liittyviltä riskeiltä.

Euroopan ensimmäinen puolustusteollisuusohjelma 

Ohjelman on tarkoitus vahvistaa EU:n puolustusteollisuutta, edistää yhteisiä eurooppalaisia hankintoja, tehostaa tuotantoa ja lisätä tukea Ukrainalle.

Harvinaiset maametallit ja EU:n Kiina-riippuvuudet 

Mepit keskustelevat keskiviikkona Kiinan harvinaisten maametallien vientirajoituksista sekä EU:n riippuvaisuuksista.

Esitys digitaalilainsäädännön yksinkertaistamisesta 

Tiistain keskustelussa mepit ja komissio käsittelevät viimeisintä Omnibus-esitystä, joka pyrkii yksinkertaistamaan tekoälyyn, dataan ja tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä.

Parlamentti äänestää metsäkatoasetuksen yksinkertaistamisesta 

Mepit äänestävät EU:n metsäkatoasetuksen yksinkertaistamisesta. Asetuksen tarkoitus on varmistaa, että EU:ssa ei myydä tuotteita, jotka aiheuttavat metsäkatoa.

InvestEU-ohjelman vahvistaminen ja sääntöjen yksinkertaistaminen 

Meppien odotetaan hyväksyvän ehdotus InvestEU-ohjelman raportointivaatimusten yksinkertaistamisesta ja sen rahoituskapasiteetin kasvattamisesta vastauksena rahoitushaasteisiin.

EU:n strategia arktisella alueella 

Mepit keskustelevat asevarustelusta, Venäjän armeijan uudelleenjärjestelystä sekä Kiinan tavoitteista arktisella alueella.

Muita aiheita 

täysistuntopuolustusmetsäkatoleluteuroopan parlamenttiarktinen alue

