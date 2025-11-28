OX2 Finland

Laine-merituulivoimahankkeen YVA:sta saatu yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä

28.11.2025 13:00:00 EET | OX2 Finland | Tiedote

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on 20.11.2025 antanut perustellun päätelmän OX2:n Laine-merituulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Päätelmässä todetaan, että hankkeen keskeisimmät vaikutukset on pystytty tunnistamaan jatkosuunnittelua varten ja arviointi täyttää ympäristövaikutusten arviointimenettelyn vaatimukset.

Kuva: iStock

OX2:n kehittämä merituulivoimahanke Laine on toinen Suomen talousvyöhykkeelle suunniteltu suuren kokoluokan merituulivoimahanke, jonka YVA-menettelystä on annettu perusteltu päätelmä. Hankkeen kehitystyö on kestänyt yli viisi vuotta.   

Etelä-Pohjamaan ELY-keskuksen perusteltu päätelmä osoittaa, että hankkeen YVA-selostuksessa on tunnistettu keskeiset ympäristövaikutukset. Hankkeessa tehtyjen laajojen ja kattavien selvitysten avulla merkittävimmät vaikutukset on pystytty tunnistamaan ja arvioimaan. Uusiutuvan energian hankkeena Laineella olisi elinkaarensa aikana merkittäviä positiivisia ilmastovaikutuksia.  

”Sähkönkulutus tulee kasvamaan Suomessa merkittävästi yhteiskunnan ja teollisuuden sähköistymisen vuoksi. Uusiutuva ja hinnaltaan kilpailukykyinen sähkö on Suomelle merkittävä kilpailuetu, kun uusia teollisia investointeja suunnitellaan ja toteutetaan. Laine voi olla merkittävässä roolissa merituulivoimapotentiaalin hyödyntämisessä. Olemme erittäin tyytyväisiä, että hankkeen eteen tehty pitkäjänteinen, laaja ja laadukas työ merituulivoiman ympäristövaikutusten arvioinnin osalta on nyt todettu viranomaisten toimesta riittäväksi”, toteaa Janne Lamberg, OX2 Finlandin hankekehitysjohtaja. 

”Suurella hankkeella on vaikutuksia monen eri sidosryhmän toimintaan. YVA-menettely on ollut iso ponnistus, kun olemme yhdessä useiden eri alojen asiantuntijoiden kanssa selvittäneet hankkeen vaikutuksia ja tuottaneet paljon uutta tietoa ennen tutkimattomilta merialueilta. Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä osoittaa, että olemme oikealla tiellä. Saamme nyt selkeät suuntaviivat hankkeen jatkokehittämiselle”, sanoo Olli Takalammi, Laine-hankkeen projektipäällikkö.  

Laine-hankkeen kehittäjä on Laine Offshore Wind Oy, jonka omistavat OX2 ja Ingka Investments. Ingka Investments on osa Ingka Groupia, joka omistaa myös IKEA:n. Se on sijoitusrahasto, joka sijoittaa muun muassa uusiutuvaan energiaan.    

OX2:lla ja Ingka Investmentsillä on Pohjanlahdella Suomen talousvyöhykkeellä yhteensä kolme merituulivoimahanketta: Halla, Laine ja Tyrsky.  

Halla-merituulivoimahankkeen perusteltu päätelmä saatiin kesäkuussa 2025. 

Laine-merituulivoimahankeen avaintiedot   

  • OX2 aloittanut hankkeen kehittämisen vuonna 2020.      
  • Sijoittuu Perämerelle, Uudenkaarlepyyn ja Pietarsaaren edustalla olevalle Suomen talousvyöhykkeelle. Tuulivoimapuiston etäisyys mantereelle on noin 30 kilometriä, Pietarsaareen 37 kilometriä ja lähimpään saareen 24 kilometriä (Torsön). 
  • Enintään 150 tuulivoimalaa   
  • Vuosittainen sähköntuotanto on maksimissaan 11 TWh   
  • Enimmäisteho 2 250 MW 

Laine-hankkeen YVA-selostuksen avaintiedot   

  • Selostuksen on laatinut konsulttiyhtiö AFRY Finland Oy. 
  • Selostus sisältää runsaasti uutta tietoa Perämeren merialueelta. Tutkimuksen kohteena on ollut muun muassa hankealueen vedenalainen luonto ja lajisto, sedimentin laatu, virtaukset, kalasto ja linnusto. Lisäksi on selvitetty maisemavaikutuksia, tehty laajat vesistömallinnukset sekä tutkittu melua ja välkettä.
  • YVA-selostus jätettiin Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle 14.4.2025. Perusteltu päätelmä annettiin 20.11.2025 ja kuulutettiin 28.11.2025: Linkki: Laineen merituulivoimahanke, Perämeri 

Avainsanat

uusiutuva energiaox2merituulipuistomerituulivoimahankemerituulivoimalaineyvaympäristövaikutusten arviointiperusteltu päätelmä

Yhteyshenkilöt

Janne Lamberg, hankekehitysjohtaja, OX2 Finland, p. 040-504 0396, janne.lamberg@ox2.com

Olli Takalammi, projektipäällikkö, Laine-merituulivoimahanke, OX2 Finland, p. 0400- 913 788, olli.takalammi@ox2.com

OX2 kehittää, rakentaa, hallinnoi ja omistaa uusiutuvan energian tuotantoa sekä myy uusiutuvan energian ratkaisuja. OX2 on uusiutuvan energian edelläkävijä ja yksi Euroopan johtavista tuulivoiman toteuttajista. Se toimii seitsemässä maassa Euroopassa: Ruotsissa, Suomessa, Virossa, Liettuassa, Puolassa, Romaniassa ja Italiassa sekä vuodesta 2023 lähtien myös Australiassa. Suomessa OX2 on toiminut vuodesta 2012 alkaen ja työllistää noin 100 henkilöä. OX2:n hankekehityssalkku koostuu sekä itse kehitetyistä että hankituista, eri vaiheissa olevista maa- ja merituulivoiman, aurinkovoiman sekä energian varastoinnin hankkeista. OX2 työllistää maailmanlaajuisesti noin 500 henkilöä, ja sen pääkonttori sijaitsee Tukholmassa. Yhtiön omistaa EQT, yksi maailman johtavista pääomasijoittajista. www.ox2.com

