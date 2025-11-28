Laine-merituulivoimahankkeen YVA:sta saatu yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä

OX2:n kehittämä merituulivoimahanke Laine on toinen Suomen talousvyöhykkeelle suunniteltu suuren kokoluokan merituulivoimahanke, jonka YVA-menettelystä on annettu perusteltu päätelmä. Hankkeen kehitystyö on kestänyt yli viisi vuotta.

Etelä-Pohjamaan ELY-keskuksen perusteltu päätelmä osoittaa, että hankkeen YVA-selostuksessa on tunnistettu keskeiset ympäristövaikutukset. Hankkeessa tehtyjen laajojen ja kattavien selvitysten avulla merkittävimmät vaikutukset on pystytty tunnistamaan ja arvioimaan. Uusiutuvan energian hankkeena Laineella olisi elinkaarensa aikana merkittäviä positiivisia ilmastovaikutuksia.

”Sähkönkulutus tulee kasvamaan Suomessa merkittävästi yhteiskunnan ja teollisuuden sähköistymisen vuoksi. Uusiutuva ja hinnaltaan kilpailukykyinen sähkö on Suomelle merkittävä kilpailuetu, kun uusia teollisia investointeja suunnitellaan ja toteutetaan. Laine voi olla merkittävässä roolissa merituulivoimapotentiaalin hyödyntämisessä. Olemme erittäin tyytyväisiä, että hankkeen eteen tehty pitkäjänteinen, laaja ja laadukas työ merituulivoiman ympäristövaikutusten arvioinnin osalta on nyt todettu viranomaisten toimesta riittäväksi”, toteaa Janne Lamberg, OX2 Finlandin hankekehitysjohtaja.

”Suurella hankkeella on vaikutuksia monen eri sidosryhmän toimintaan. YVA-menettely on ollut iso ponnistus, kun olemme yhdessä useiden eri alojen asiantuntijoiden kanssa selvittäneet hankkeen vaikutuksia ja tuottaneet paljon uutta tietoa ennen tutkimattomilta merialueilta. Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä osoittaa, että olemme oikealla tiellä. Saamme nyt selkeät suuntaviivat hankkeen jatkokehittämiselle”, sanoo Olli Takalammi, Laine-hankkeen projektipäällikkö.

Laine-hankkeen kehittäjä on Laine Offshore Wind Oy, jonka omistavat OX2 ja Ingka Investments. Ingka Investments on osa Ingka Groupia, joka omistaa myös IKEA:n. Se on sijoitusrahasto, joka sijoittaa muun muassa uusiutuvaan energiaan.

OX2:lla ja Ingka Investmentsillä on Pohjanlahdella Suomen talousvyöhykkeellä yhteensä kolme merituulivoimahanketta: Halla, Laine ja Tyrsky.

Halla-merituulivoimahankkeen perusteltu päätelmä saatiin kesäkuussa 2025.

Laine-merituulivoimahankeen avaintiedot

OX2 aloittanut hankkeen kehittämisen vuonna 2020.

Sijoittuu Perämerelle, Uudenkaarlepyyn ja Pietarsaaren edustalla olevalle Suomen talousvyöhykkeelle. Tuulivoimapuiston etäisyys mantereelle on noin 30 kilometriä, Pietarsaareen 37 kilometriä ja lähimpään saareen 24 kilometriä (Torsön).

Enintään 150 tuulivoimalaa

Vuosittainen sähköntuotanto on maksimissaan 11 TWh

Enimmäisteho 2 250 MW

Laine-hankkeen YVA-selostuksen avaintiedot