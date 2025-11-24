Kahvin hinta laskee Lidlissä
Kahvipaketin hinta on ollut ennätyskorkealla ja kahvin ostaminen on keskittynyt entistä vahvemmin tarjousten ympärille. Nyt Lidlillä on kahvin ystäville hyviä uutisia: maailmanmarkkinahinnat ovat laskussa ja Lidl alentaa useiden oman Bellarom-merkin kahvien normaalihintaa pysyvästi alemmalle tasolle.
Lidlin oman Bellarom-merkin kahvien hinnat laskevat tästä päivästä alkaen 3–7 prosenttia. Esimerkiksi puolen kilon Bellarom Gold -paketti maksaa 6,49 euroa. Hinta on tippunut 50 sentillä.
Kyseessä ei ole tarjous, vaan pysyvä hinnan muutos. Muutos koskee tiettyjä 500 gramman pakkauksessa myytäviä suodatinkahveja sekä kilon pakkauksessa myytäviä espressopapuja.
Suomalaiset kuluttavat paahdettua kahvia vuosittain noin yhdeksän kiloa henkeä kohden. Kaupassa on huomattu, että kuluttajat seuraavat kahvipaketin hintaa ja kahvitarjouksia poikkeuksellisen tarkasti.
– Kahvipaketin hinnasta ja kahvitarjouksista on tullut kestopuheenaihe. Nyt kun raaka-ainehinnat ovat laskussa, pidämme suorastaan velvollisuutenamme siirtää halvemmat hinnat välittömästi asiakkaidemme eduksi, Lidlin ostojohtaja Petteri Nystén sanoo.
Viime viikolla Lidl laski useiden appelsiinimehujen hintoja samasta syystä.
Näiden Bellarom-kahvien hinnat laskevat 24.11.2025 alkaen
|
Tuote
|
Vanha hinta €
|
Alennettu hinta €
|
Alennus €
|
Bellarom Barista Espresso kahvipavut 1 kg
|
14,99
|
13,99
|
-1
|
Bellarom Gold 500 g
|
6,99
|
6,49
|
-0,50
|
Bellarom Hieno Mokka 500 g
|
6,99
|
6,79
|
-0,20
|
Bellarom Hieno Mokka tumma paahto 500 g
|
6,99
|
6,79
|
-0,20
|
Bellarom Hieno Vilhelmiina 500 g
|
6,69
|
6,49
|
-0,20
|
Bellarom Intenso 500 g
|
4,49
|
4,29
|
-0,20
Kahvi voi olla halpaa ja silti vastuullisesti tuotettua
Osana vastuullisuustyötään Lidl on linjannut, että sen omalla merkillä myytävien kahvien on oltava sertifioituja. Kolmannen osapuolen sertifiointi on yksi keino varmistaa tuotteiden vastuulllisuus ja kahviraaka-aineen eettinen tuotanto.
Lidlin Bellarom-kahveilla on Rainforest Alliance -sertifiointi. Rainforest Alliance keskittyy sekä sosiaalisen vastuun että ympäristönsuojelun kriteereihin. Tavoitteena on torjua metsäkatoa, varmistaa kahvin viljelijöille kelvolliset työ- ja elinolot, vähentää kemikaalien käyttöä tuotannossa sekä huolehtia maaperän kunnosta.
– Haluamme tehdä vastuulliset valinnat asiakkaillemme helpoksi. Kahviraaka-aineen tuotantoon liittyy riskejä, joita olemme halunneet taklata systemaattisesti hyväksymällä oman merkin kahveihin vain sertifioitua raaka-ainetta. Näin asiakkaan ei tarvitse kahvihyllyllä pohtia vastuullisuuskysymyksiä. Meillä vastuullisuus ei myöskään maksa ekstraa, vaan on osa laatulupausta asiakkaalle, Lidlin vastuullisuuspäällikkö Maija Moisander kertoo.
