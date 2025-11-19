Suomalaisvetoinen BalticSeaH2 on valittu vuoden vetylaaksoksi

Vuoden eurooppalainen vetylaakso -palkinto myönnetään hankkeelle, joka on edennyt poikkeuksellisen hyvin vetytalouden rakentamisessa ja toteutuksessa. Arvioinnissa tarkastellaan hankkeen etenemistä, arvoketjun kattavuutta, vedyntuotannon ja -käytön volyymeja, sidosryhmien osallistumista sekä innovatiivisuutta.

”Palkinto korostaa, että eurooppalainen vetytalous syntyy vain yhteistyöllä yli rajojen. Itämeren alueen laaja yhteistyö näyttää, miten yhteinen tahto muuttuu konkreettiseksi edistykseksi”, sanoo Jatta Jussila BalticSeaH2:n koordinaatiotiimistä.

BalticSeaH2 rakentaa ensimmäisen merkittävän, valtioiden rajat ylittävän vetylaakson Eurooppaan. Tavoitteena on luoda Itämeren alueelle integroitu vetytalous, joka mahdollistaa eri teollisuudenalojen hiilidioksidipäästöjen vähentämisen ja alueen energiaomavaraisuuden. Paikallisten keskusten yhdistäminen laajemmaksi laaksoksi tukee aidosti integroidun vetytalouden kehittymistä valtiorajojen yli, mitä ei ole tässä mittakaavassa ennen tehty.

Laaksossa tuotetaan jo vetyä P2X Solutionsin Harjavallan laitoksella, ja useampi tuotantolaitos etenee kohti investointipäätöstä. Loppukäyttösektoreita projektissa ovat kemianteollisuus, öljynjalostus, petrokemianteollisuus, lannoite- ja elintarviketeollisuus, energia sekä liikenne, mukaan lukien meri- ja lentoliikenne.

Suomen ja Viron välinen alue on optimaalinen paikka valtioita yhdistävän vetymarkkinan kehittämiseen, koska Suomenlahdella on jo sen mahdollistava infrastruktuuri: Suomen ja Viron välillä kulkee maakaasuputkisto, sähköverkko ja lisäksi aktiivista meriliikennettä, jonka kehittämistä hiilineutraaliksi vedyn avulla tuetaan myös BalticSeaH2-projektin avulla.

Hanke käynnistyi kesäkuussa 2023 ja kestää viisi vuotta. Hankekonsortioon kuuluu 40 kumppania yhdeksästä Itämeren maasta. Mukana ovat Suomi, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Saksa, Tanska, Norja ja Ruotsi. Koko hanketta koordinoi CLIC Innovation, ja lisäksi projektin yhteistyötä fasilitoi Gasgrid Vetyverkot Oy.

Rahoittaja Clean Hydrogen Partnership myönsi tunnustuksia johtaville hankkeilleen palkintotilaisuudessa 24. marraskuuta 2025. Clean Hydrogen Partnership on julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus, joka tukee vetytalouden tutkimus- ja innovaatiotoimintaa Euroopassa. BalticSeaH2 on kumppanuuden kautta Euroopan Unionin osarahoittama.