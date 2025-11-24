Talousarvio ja investointisuunnitelma etenee aluevaltuustoon

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue ja Attendo: Uusi lainsäädäntö ei lisää kannusteita teknologian käyttöön hoivassa 18.11.2025 18:28:46 EET | Tiedote

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman tavoitteena on Suomi, joka hyödyntää digitalisaation ja tekoälyn mahdollisuudet täysmääräisesti, ihmiset mukana pitäen. Ohjelmassa alleviivataan teknologian mahdollisuuksia erityisesti sote-palveluiden tuottavuuden nostamisessa. Osana edellä mainittuja tavoitteita hallitus on tuonut eduskuntaan lakiesityksen sosiaalihuoltolain uudistamisesta, mutta esitys ei täytä sille asetettuja tavoitteita. Esitys pitää sisällään 34,7 miljoonan euron säästötavoitteen, mikä tulee heikentämään toimialan kyvykkyyttä investoida hoivan laatua ja tuottavuutta parantaviin teknologioihin. Me hyvinvointialueen ja hoivan palvelutuottajien edustajat olemme erittäin tyytymättömiä hallituksen esitykseen seuraavista syistä: Hoivan tuottavuus ei kasva Hallitus esittää, että teknologiaa voidaan huomioida hoivan henkilöstömitoituksessa 0,04 mitoitusvaikutuksen verran 0,6 vähimmäismitoituksen yli menevältä osalta. Esitys katsoo, että mitoituksen pienentäminen on mahdollista