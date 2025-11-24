Talousarvio ja investointisuunnitelma etenee aluevaltuustoon
Aluehallitus hyväksyi hyvinvointialueen vuoden 2026 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2026–2028 ja investointisuunnitelman vuosille 2027–2030 ja esittää, että aluevaltuusto hyväksyisi talousarvion, taloussuunnitelman sekä investointisuunnitelman. Aluehallitus päätti, että hyvinvointialue tuottaa järjestämisvastuullaan olevat perusterveydenhuollon apuvälinepalvelut omana toimintanaan. Lisäksi aluehallitus tarkisti liikkumista tukevien palvelujen toimintaohjetta.
Hyvinvointialueen vuosien 2027–2030 investointisuunnitelma sisältää tiedot investoinneista ja investointia vastaavista sopimuksista. Investointisuunnitelma sisältää muun muassa pitkäaikaiset toimitilojen vuokrasopimukset ja tiedot hyvinvointialueen toimitilojen ja kiinteistöjen suunnitelluista luovutuksista. Aluevaltuuston päätöksen jälkeen investointisuunnitelma esitetään valtiovarainministeriölle, sosiaali- ja terveysministeriölle ja sisäministeriölle hyväksyttäväksi.
Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää tarkistaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut sekä pelastuslaitoksen valvonta- ja palvelumaksut 1.1.2026 alkaen esityksen mukaisesti.
Aluehallitus päätti liikkumista tukevien palveluiden toimintaohjeen täsmentämisestä asiakkaan yksilöllisten tarpeiden huomioimisen osalta 1.12.2025 alkaen.
Aluehallitus päätti, että Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevat perusterveydenhuollon apuvälinepalvelut omana toimintanaan. Hyvinvointialueella valmistellaan liikkeenluovutusta HUS Apuvälinekeskuksen tuottamien perusterveydenhuollon apuvälinepalveluiden osalta niin, että Espoon ja Raaseporin yksiköiden toiminta siirretään Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen toimintaan 1.1.2027 alkaen. Kokouksessa päätettiin, että aluehallitukselle tuodaan esitys apuvälinepalvelujen palveluverkosta vuoden 2026 loppuun mennessä.
Lisäksi aluehallitus merkitsi tiedoksi osavuosikatsauksen 1.1.-30.9.2025. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen tulosennuste on 123,4 miljoonaa euroa.
Aluehallitus hyväksyi yhteistoimintaneuvottelujen tuloksen talousarvion ja toiminnan suunnittelun yhteydessä esille tulleiden muutostarpeiden toteuttamiseksi. Suunniteltavien toiminnallisten muutosten arvioidaan johtavan enintään 55 työntekijän irtisanomiseen, joista 46:lle työnantajalla on tarjota muita työtehtäviä. Osalle henkilöistä tarjotaan oppisopimuskoulutusta. Työnantaja selvittää edelleen muita mahdollisia irtisanottaville tarjottavia tehtäviä.
Mia LaihoLänsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja / Ordföranden för Västra Nylands välfärdsområdesstyrelsePuh:050 433 6461mia.laiho@eduskunta.fi
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaille.
