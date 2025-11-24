Budgeten och investeringsplanen går vidare till välfärdsområdesfullmäktige för behandling
Välfärdsområdesstyrelsen godkände budgeten för 2026 och ekonomiplanen för 2026–2028 samt investeringsplanen för 2027–2030 och föreslår att välfärdsområdesfullmäktige godkänner budgeten, ekonomiplanen och investeringsplanen. Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att välfärdsområdet producerar de hjälpmedelstjänster inom primärvården som omfattas av dess organiseringsansvar som egen verksamhet. Dessutom ändrade välfärdsområdesstyrelsen verksamhetsföreskriften för tjänsterna som stöder rörligheten.
Välfärdsområdets investeringsplan för 2027–2030 innehåller uppgifter om investeringar och avtal som motsvarar investeringar. Investeringsplanen innehåller bland annat långfristiga hyresavtal för lokaler och uppgifter om planerade överlåtelser av välfärdsområdets lokaler och fastigheter. Efter välfärdsområdesfullmäktiges beslut föreläggs investeringsplanen finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och inrikesministeriet för godkännande.
Välfärdsområdesstyrelsen föreslår välfärdsområdesfullmäktige att välfärdsområdesfullmäktige beslutar justera klientavgifterna inom social- och hälsovården samt räddningsverkets tillsyns- och serviceavgifter från och med den 1 januari 2026 i enlighet med förslaget.
Välfärdsområdesstyrelsen beslutade precisera verksamhetsföreskriften för tjänsterna som stöder rörligheten gällande klientens individuella behov från och med 1 december 2025.
Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att Västra Nylands välfärdsområde ska producera de hjälpmedelstjänster inom primärvården som omfattas av välfärdsområdets organiseringsansvar som egen verksamhet och att välfärdsområdet bereder en överlåtelse av rörelse i fråga om de hjälpmedelstjänster inom primärvården som produceras av HUS hjälpmedelscentral så att verksamheten vid enheterna i Esbo och Raseborg överförs till Västra Nylands välfärdsområde från och med den 1 januari 2027. Vid sammanträdet beslutades att välfärdsområdesstyrelsen föreläggs ett förslag till servicenätverk av hjälpmedelstjänster före utgången av 2026.
Dessutom antecknade välfärdsområdesstyrelsen delårsrapporten 1.1–30.9.2025 för kännedom. Västra Nylands välfärdsområdes resultatprognos är 123,4 miljoner euro.
Välfärdsområdesstyrelsen godkände resultatet av samarbetsförhandlingarna för att genomföra de ändringsbehov som framkommit i samband med budgeten och verksamhetsplaneringen. De planerade verksamhetsändringarna uppskattas leda till uppsägning av högst 55 anställda, varav 46 erbjuds andra arbetsuppgifter av arbetsgivaren. En del personer erbjuds läroavtalsutbildning. Arbetsgivaren utreder fortfarande andra möjliga arbetsuppgifter som kan erbjudas till de anställda som ska sägas upp.
Mia LaihoLänsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja / Ordföranden för Västra Nylands välfärdsområdesstyrelsePuh:050 433 6461mia.laiho@eduskunta.fi
Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovården och räddningsväsendets tjänster för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.
