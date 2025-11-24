Suomen Punaisen Ristin kenttäsairaala pystytetään Tampereelle sertifiointia varten – katastrofiterveyden asiantuntemus on tärkeää myös kotimaassa
Suomen Punainen Risti rakentaa tällä viikolla kenttäsairaalansa ja klinikkansa Tampereelle kansainvälistä sertifiointia varten. Suomen Punainen Risti on yksi maailman viidestä Punaisesta Rististä, joilla on kenttäsairaala. Sairaala ja klinikat ovat jatkuvassa valmiudessa lähetettäviksi kriiseihin maailmalla, mutta niiden käyttöön on valmius myös kotimaassa.
Punaisen Ristin kirurginen kenttäsairaala rakennetaan Tampereen Messu- ja urheilukeskukseen. Kenttäsairaala valmistuu tiistaina 25.11., ja myöhemmin viikolla samalle paikalle pystytetään myös terveysasemaa vastaava klinikka sekä liikkuva klinikka. Yksiköt kootaan sertifioitaviksi ja koulutusta varten.
Suomen Punainen Risti on yksi maailman viidestä kansallisesta Punaisesta Rististä, joilla on oma kenttäsairaala lähetettäväksi katastrofin tai konfliktin koettelemalle alueelle. Viimeisten vuosien aikana Suomen Punainen Risti on ollut mukana klinikka- ja sairaalaoperaatioissa esimerkiksi Ukrainassa, Gazassa ja Haitilla.
Suomen Punainen Risti on myös vuosikymmenien ajan osallistunut aktiivisesti terveydenhuollon yksiköiden kansainväliseen kehittämiseen. Pohjana ovat toimineet avustusoperaatioista saadut opit 1970-luvulta lähtien.
– Katastrofiterveydenhuollon asiantuntemustamme voidaan hyödyntää paitsi maailmalla, myös Suomessa, kun terveydenhuollon varautumista kehitetään poikkeusolojen varalle. Lisäksi avustustyöntekijämme tuovat jatkuvasti kotimaahan sellaista terveydenhuollon kokemusta, jota Suomen oloissa kertyy vain vähän, sanoo katastrofiavun koordinaattori Johanna Arvo Suomen Punaisesta Rististä.
Telttoihin pystytettävä kenttäsairaala vastaa tasoltaan aluesairaalaa, ja siinä on ympärivuorokautisesti toimivat osastot kirurgiaa, traumatologiaa, sisätauteja, infektiotauteja ja lastentauteja varten. Lisäksi sairaalassa on tarjolla gynekologian ja äitiyshuollon palvelut, myös synnytysosasto.
Terveysasemaa vastaavat klinikat tarjoavat perusterveydenhuollon palveluja, ja liikkuvat klinikat tuovat lääkärin ja hoitajan vastaanoton apua tarvitsevien luo.
Lääkinnälliset yksiköt voidaan lähettää alueelle, jossa terveydenhuolto ei pysty vastaamaan ihmisten tarpeisiin riittävästi esimerkiksi luonnonkatastrofin tai konfliktin vuoksi. Kenttäsairaala tai klinikka lähetetään paikan päälle paikallisen Punaisen Ristin tai Punaisen Puolikuun pyynnöstä ja alueen viranomaisten kanssa sopien.
Kansainvälinen sertifiointi tehostaa auttamistyötä
Punaisen Ristin liikkeen katastrofivalmiusyksiköt, joihin myös kenttäsairaalat ja klinikat kuuluvat, ovat toimineet mallina Maailman terveysjärjestön WHO:n kehittämille maailmanlaajuisille standardeille. Myös Tampereelle pystytettävä Suomen Punaisen Ristin kenttäsairaala ja klinikat sertifioidaan WHO:n kriteerien mukaisesti.
Muun muassa Haitilla kenttäsairaalaa johtanut Arvo painottaa, että yhteiset kriteerit, toimintamallit ja välineistö helpottavat toiminnan yhteensovittamista esimerkiksi kohdemaan oman terveydenhuollon kanssa.
– Yhdenmukaisuus on tärkeää erityisesti laajoissa avustusoperaatioissa. Kun apua tarvitaan nopeasti, on tärkeää, että tukea pyytävä taho tietää, millaista apua on tarjolla. Viime kädessä on kyse siitä, että jokainen potilas saa laadukasta ja oikea-aikaista hoitoa myös katastrofin keskellä, Arvo sanoo.
Osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta on keskeinen osa kenttäsairaalan auttamisvalmiutta. Tampereelle rakennettavaa kenttäsairaalaa hyödynnetäänkin myös avustustyöntekijöiden kouluttamiseen. Terveydenhuollon ja eri teknisten alojen avustustyöntekijöitä perehdytetään muun muassa infektioiden torjuntaan, monipotilastilanteiden hoitamiseen sekä välinehuoltoon kenttäolosuhteissa. Yhteensä Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijäreserviin kuuluu noin 1000 eri alojen ammattilaista, jotka ovat hälytettävissä avustusoperaatioihin.
Sertifiointitapahtuma ei ole suurelle yleisölle avoin. Lisätietoa kenttäsairaalasta ja klinikoista on saatavilla Suomen Punaisen Ristin sivuilta:
Lisätietoja:
Katastrofiavun koordinaattori (terveys) Johanna Arvo, Suomen Punainen Risti, p. 040 185 8389, johanna.arvo@punainenristi.fi
Viestinnän asiantuntija Sari Häkkinen, Suomen Punainen Risti, p. 040 664 3236, sari.hakkinen@punainenristi.fi
Suomen Punainen Risti
Suomen Punainen Risti on yksi Suomen suurimmista humanitaarisista järjestöistä. Punaisen Ristin tehtävänä on auttaa apua eniten tarvitsevia kotimaassa ja ulkomailla.
Punainen Risti auttaa ihmisiä katastrofien ja onnettomuuksien sattuessa ja kouluttaa heitä varautumaan niihin. Järjestö kannustaa ihmisiä hoitamaan terveyttään ja pitämään huolta toisistaan. Inhimillisyyden puolustaminen on yksi järjestön päätavoitteista.
