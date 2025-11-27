Helsingin yliopiston hallitus vuosille 2026–2029 on valittu

Yhä harvempi nainen jää leskeksi 27.11.2025 08:30:00 EET | Tiedote

Leskeytyminen on vähentynyt Suomessa ja tapahtuu yhä vanhemmalla iällä, etenkin naiset jäävät leskeksi harvemmin kuin 30 vuotta sitten. Tämä käy ilmi Helsingin yliopiston väestötieteen ja väestön terveyden instituutin ja Max Planck -keskuksen tuoreesta tutkimuksesta.