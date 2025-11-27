Helsingin yliopiston hallitus vuosille 2026–2029 on valittu
Helsingin yliopiston tulevassa hallituksessa on yhteensä kymmenen jäsentä, joista kuusi edustaa yliopistoyhteisöä ja neljä jäsentä on valittu yliopistoyhteisön ulkopuolelta.
Helsingin yliopiston henkilökunta on valinnut vaaleissa 25.–27.11.2025 yliopiston hallituksen professoriryhmän ja keskiryhmän eli muun opetus- ja tutkimushenkilöstön sekä muun henkilöstön edustajat toimikaudelle 1.1.2026–31.12.2029. Sekä professori- että keskiryhmällä on yliopiston hallituksessa kaksi edustajaa.
Helsingin yliopiston hallituksen yliopistoyhteisöä edustavat jäsenet
Professorit
Muu opetus- ja tutkimushenkilöstö sekä muu henkilöstö
laatupäällikkö Anne Lepistö (muu henkilöstö)
yliopistotutkija Thomas Hackman (muu opetus- ja tutkimushenkilöstö)
Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) on nimennyt hallitukseen kaksi opiskelijajäsentä kahden vuoden toimikaudeksi 1.1.2026–31.12.2027.
Opiskelijat
Aku Houttu, valtiotieteiden kandidaatti , kauppatieteiden ylioppilas
Teemu Kovanen, valtiotieteiden kandidaatti, filosofian ylioppilas
Helsingin yliopiston yliopistokollegio valitsi maaliskuussa 2025 hallituksen yliopistoyhteisön ulkopuoliset jäsenet kaudelle 1.1.2026–31.12.2029. Valituksi tulivat tuolloin Sanni Lehtinen, Mari Pantsar, Juha Tuominen ja Antti Vasara.
Helsingin yliopiston hallitus 2026–2029
Thomas Hackman
Hanna Korsberg
Sanni Lehtinen
Anne Lepistö
Minna Palmroth
Mari Pantsar
Juha Tuominen
Antti Vasara
Aku Houttu (1.1.2026–31.12.2027)
Teemu Kovanen (1.1.2026–31.12.2027)
Yliopiston hallitus valitsee puheenjohtajansa ja varapuheenjohtajansa hallituksen ulkopuolisten jäsenten joukosta. Yliopistokollegio vahvistaa vielä yliopistolain mukaisesti yliopistoyhteisöä edustavien jäsenten valinnat kokouksessaan 2.12.2025.
