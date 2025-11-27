Helsingin yliopisto

Helsingin yliopiston hallitus vuosille 2026–2029 on valittu

27.11.2025 18:45:05 EET | Helsingin yliopisto | Tiedote

Helsingin yliopiston tulevassa hallituksessa on yhteensä kymmenen jäsentä, joista kuusi edustaa yliopistoyhteisöä ja neljä jäsentä on valittu yliopistoyhteisön ulkopuolelta.

Helsingin yliopiston päärakennus Senaatintorilta katsottuna.
Helsingin yliopisto / Ari Aalto

Helsingin yliopiston henkilökunta on valinnut vaaleissa 25.–27.11.2025 yliopiston hallituksen professoriryhmän ja keskiryhmän eli muun opetus- ja tutkimushenkilöstön sekä muun henkilöstön edustajat toimikaudelle 1.1.2026–31.12.2029. Sekä professori- että keskiryhmällä on yliopiston hallituksessa kaksi edustajaa. 

Helsingin yliopiston hallituksen yliopistoyhteisöä edustavat jäsenet  

Professorit

Hanna Korsberg

Minna Palmroth

Muu opetus- ja tutkimushenkilöstö sekä muu henkilöstö 

laatupäällikkö Anne Lepistö (muu henkilöstö)

yliopistotutkija Thomas Hackman (muu opetus- ja tutkimushenkilöstö)

Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) on nimennyt hallitukseen kaksi opiskelijajäsentä kahden vuoden toimikaudeksi 1.1.2026–31.12.2027. 

Opiskelijat 

Aku Houttu, valtiotieteiden kandidaatti , kauppatieteiden ylioppilas

Teemu Kovanen, valtiotieteiden kandidaatti, filosofian ylioppilas

Helsingin yliopiston yliopistokollegio valitsi maaliskuussa 2025 hallituksen yliopistoyhteisön ulkopuoliset jäsenet kaudelle 1.1.2026–31.12.2029. Valituksi tulivat tuolloin Sanni Lehtinen, Mari Pantsar, Juha Tuominen ja Antti Vasara

Helsingin yliopiston hallitus 2026–2029

Thomas Hackman

Hanna Korsberg

Sanni Lehtinen

Anne Lepistö

Minna Palmroth

Mari Pantsar

Juha Tuominen

Antti Vasara

Aku Houttu (1.1.2026–31.12.2027)

Teemu Kovanen (1.1.2026–31.12.2027) 

Yliopiston hallitus valitsee puheenjohtajansa ja varapuheenjohtajansa hallituksen ulkopuolisten jäsenten joukosta. Yliopistokollegio vahvistaa vielä yliopistolain mukaisesti yliopistoyhteisöä edustavien jäsenten valinnat kokouksessaan 2.12.2025. 

Helsingin yliopisto on yli 40 000 opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen tiedeyhteisö, joka toimii neljällä kampuksella Helsingissä ja usealla muulla paikkakunnalla Suomessa. Kansainvälisissä yliopistovertailuissa Helsingin yliopisto sijoittuu maailman parhaan yhden prosentin joukkoon. Helsingin yliopisto on perustettu vuonna 1640.

Muut kielet

