Henkilöstöjohtaja Johanna Bjerregård Madsen on ehdolla vuoden Ihmisläheisimmäksi esihenkilöksi

Oma Hämeen henkilöstöjohtaja Johanna Bjerregård Madsen on valittu ehdolle vuoden 2025 Ihmisläheisin esihenkilö -tunnustuksen saajaksi. Palkinto ja kilpailu ovat osa valtakunnallista Human Power -tapahtumaa, joka nostaa esiin esihenkilötyön inhimillisyyttä, arjen kohtaamisia ja esimerkillistä johtamista Suomessa. Human Power on työyhteisöille ja yksilöille valmennuksia tarjoavan Hälsan järjestämä vuosittainen kilpailu.

Ihmisläheisimmän esihenkilön kategoriassa on Bjerregård Madsenin lisäksi 9 muuta ehdokasta. Kolmatta kertaa järjestettävässä HumanPower-kilpailussa etsitään lisäksi Suomen ihmisläheisintä työpaikkaa, johtajaa sekä työelämätekoa. Palkinnot jaetaan Helsingissä torstaina 27. marraskuuta. Lue lisää HumanPower-kilpailusta.



– Ehdokkuus tuli täysin yllätyksenä. Nöyrästi ja kiitollisena suhtaudun siihen, että ylipäätään hyvinvointialue on saanut ehdokkuuden ihmislähtöisen johtamisen kärjessä. Ja tietenkin se, että kaikista hyvinvointialueista juuri Oma Häme ja minä olen ehdokkaana, lämmittää mieltä. Ehdokkuus ei olisi ilman Oma Hämeen organisaatiota, arvoja ja ehdokkuuden ilmiantajia edes mahdollista, painottaa Bjerregård Madsen.

Human Powerin palkintokriteereissä ihmisläheinen esihenkilö on välittävä ja arvostava päällikkö, joka saa ihmiset innostumaan, onnistumaan ja kasvamaan. Bjerregård Madsen kokee itse, että hänen esihenkilötyössään korostuu inhimillisyys.

– Usein riittää se, että ollaan ihmisiä toisillemme. Haluan Oma Hämeen arvojen ja johtamisen periaatteiden näkyvän koko organisaation toiminnassa. Me olemme ne yhdessä valinneet, niihin kannattaa kaikkien sitoutua ja niitä vaalia arjessa.

Yhteisöllisyyden merkitys vain korostuu

Kolme vuotta Oma Hämeessä työskennellyt Bjerregård Madsen on tehnyt kehittämistyötä henkilöstökokemuksen ja -johtamisen vahvistamiseksi koko organisaatiossa. Aiemmin Bjerregård Madsen on työskennellyt Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveysyhtymän palveluksessa henkilöstöjohtajana. Koulutukseltaan Bjerregård Madsen on terveystieteiden maisteri.

Henkilöstöjohtaja on myös lähijohtaja omille työntekijöilleen. Hänen omassa tiimissään työskentelee sekä päälliköitä että asiantuntijoita. Kanta-Hämeen hyvinvointialueella on töissä 7 100 työntekijää. Human Power -kilpailun ehdokkaaksi Bjerregård Madsenin ilmoitti hänen työntekijänsä. Henkilöstöjohtaja näkee, että ehdokkuudella on merkitystä myös hyvinvointialueiden maineelle.

– Sosiaali- ja terveydenhuollolla on ollut heikko maine ihmisten johtamisen suhteen. Tässä vaikeassa ajassa on tärkeätä, että työyhteisöt tekevät töitä yhteisöllisyyden eteen ja me kaikki kohtelemme toinen toisiamme hyvin kaikissa tilanteissa ja kaikissa kohtaamisissa, muistuttaa palkintoehdokas.