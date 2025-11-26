Kiertotalous varmistaa kriittisten metallien saatavuuden – Tutkijoiden video kertoo, kuinka jätteestä syntyy seuraavan sukupolven materiaaleja
Kiertotalous tarjoaa ratkaisuja kriittisten metallien saatavuuden turvaamiseen. Uudella videolla Jyväskylän ja Turun yliopiston asiantuntijat kertovat, miten teollisuuden jäte- ja sivuvirroista voidaan kierrättää arvokkaita metalleja hyödyntämällä innovatiivista 3D-filtteriteknologiaa sekä yhdisteitä, joita käytetään talteenotossa ja uusien materiaalien valmistuksessa.
Harvinaiset maametallit ovat kriittisiä raaka-aineita, joiden tarve kasvaa tulevaisuudessa. Niitä hyödynnetään muun muassa sähköautojen ja tuulivoimaloiden magneeteissa sekä monissa muissa teknisissä laitteissa näytöistä valaistukseen. Metallit ovat kuitenkin uusiutumattomia luonnonvaroja, eikä niitä voi louhia loputtomasti.
Jyväskylän yliopiston professori Ari Väisänen, apulaisprofessori Jani Moilanen sekä Turun yliopiston professori Mika Lastusaari toteuttivat tutkimusyhteistyössä kolmivuotisen hankkeen ”Jätteestä seuraavan sukupolven molekylaarisiksi materiaaleiksi”. Hankkeessa tutkittiin harvinaisten maametallien kierrätystä teollisuuden jäte- ja sivuvirroista hyödyntämällä sekä 3D-filtteriteknologiaa että yhdisteitä, joita voidaan käyttää sekä talteenottoprosessissa että uusien materiaalien valmistuksessa.
- Erityisen mielenkiinnon kohteena olivat talteenotettujen metalliyhdisteiden loisteominaisuudet, joita voidaan hyödyntää optisissa sensoreissa lämpötilan ja paineen mittaamiseen, kertoo apulaisprofessori Jani Moilanen Jyväskylän yliopistosta.
Tutkimus yhdisti teknologian ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden
Hankkeen tärkeimmät saavutukset olivat Jyväskylän yliopistossa kehitetyt harvinaisten maametallien talteenottomenetelmät kestomagneetti- ja loistelamppujätteestä, joista ensimmäinen johti patenttihakemukseen. Turun yliopistossa puolestaan tutkittiin talteenotettujen metalliyhdisteiden loisteominaisuuksia ja kehitettiin menetelmää niiden mittaamiseen paineen alla.
- Tieteellisten tavoitteiden lisäksi hankkeessa osallistuttiin yhteiskunnalliseen keskusteluun kansallisella ja kansainvälisellä tasolla, jolla oli tarkoitus tuoda ilmi kriittisten raaka-aineiden turvaamisen ja kierrätyksen merkitys Suomen ja Euroopan unionin taloudelle. Hankkeessa nivoutui siis yhteen resurssitehokkuus, kiertotalous, älykkäät talteenottoteknologiat ja uudet innovatiiviset materiaalit sekä yhteiskunnallinen vaikuttavuus, selventää professori Ari Väisänen Jyväskylän yliopistolta.
Nyt julkaistussa hankkeeseen liittyvässä videossa, hankkeeseen osallistuneet henkilöt kertovat hankkeesta ja sen tuloksista yksityiskohtaisemmin. Hanketta rahoitti Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö ja Jane ja Aatos Erkon säätiö.
Video on nähtävillä osoitteessa: https://youtu.be/23XpQVmku3o
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Professori Ari Väisänen, ari.o.vaisanen@jyu.fi, +358408053719
Apulaisprofessori Jani Moilanen, jani.o.moilanen@jyu.fi, +358408054849
Professori Mika Lastusaari, miklas@utu.fi
Kuvat
Linkit
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Jyväskylän yliopisto
Väitös: Yhteisöohjautuvuus mahdollistaa tiimin joustavan toiminnan yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi (Keronen)26.11.2025 07:05:00 EET | Tiedote
Yhteisöohjautuvuudella voidaan tukea työntekijöiden motivaatiota ja hyvinvointia sekä organisaation tavoitteita kestävällä tavalla. Tämä edellyttää yksilöiden aloitteellisuutta ja aktiivisuutta sekä yhteisöllisiä työn tekemisen tapoja. Jyväskylän yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassa avataan, miten yhteisöohjautuvuus rakentuu työntekijöiden välillä ja miten yhteisöohjautuvuutta tuetaan työssä tapahtuvissa oppimistilanteissa lähijohtamisen keinoin.
Kirjoitan, koska haluan! -kirjoituskilpailun voittajat on julkaistu25.11.2025 18:00:00 EET | Tiedote
Kirjoitan, koska haluan! -kirjoituskilpailu on päättynyt, ja voittajat on julkistettu Jyväskylän kirjamessuilla. Määräaikaan mennessä saimme aivan loistavia nuorten kirjoituksia sekä 13–16-vuotiaiden että 17–20-vuotiaiden sarjaan. Tavoitteena oli saada mielenkiintoisia kirjoitelmia teemalla “tarinoita nuorilta nuorille” ja siinä onnistuimme kirjoituskilpailun myötä mainiosti. VoiceBooks -kustantamo on tehnyt voittajateoksista äänikirjat ja ne ovat kuunneltavissa LoadMyBook-äänikirjasovelluksen kautta Jyväskylän yliopiston hallinnoimassa Peda.net-ympäristössä.
Väitös: Digitaalisten palveluiden kehittäminen jatkuvana prosessina auttaa parantamaan asiakaskokemusta ja kilpailukykyä25.11.2025 15:30:00 EET | Tiedote
KTM Jenny Elo tutki väitöskirjassaan digitaalisten palveluiden kehittämistä jatkuvana prosessina. Tutkimus auttaa laajentamaan näkökulmaa sisäisten prosessien tehostamisesta kohti ulospäin suuntautuvaa, asiakas- ja arvolähtöistä digipalvelujen uudistamista. Lisäksi se tarjoaa keinoja tarkastella, tukeeko nykyinen organisoituminen jatkuvaa kehittämistä sekä keinoja tunnistaa jännitteitä, jotka vaikuttavat jatkuvuudessa onnistumiseen.
Tutkijat havaitsivat liikkujan rytmiin mukautuvien musiikkiteknologioiden lisäävän liikunnan intoa ja nautintoa25.11.2025 10:12:21 EET | Tiedote
Jyväskylän yliopiston tutkijat ovat havainneet, että henkilökohtaiset vuorovaikutteiset musiikkijärjestelmät – eli älyteknologiat, jotka mukauttavat musiikin rytmiä ja tempoa käyttäjän liikkeiden mukaan – voivat tehdä liikunnasta nautittavampaa ja auttaa ylläpitämään aktiivisuutta pidempään.
Väitös: Sukupuolittuneet asenteet ja naisten pieni osuus teknologia-alalla heikentävät teknologian laatua ja eettisyyttä25.11.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Aila Kronqvist tutki väitöskirjassaan sitä, miten sukupuolittuneet asenteet ja ajattelun vinoumat voivat heikentää teknologian laatua ja eettisyyttä. Tutkimuksen tulokset haastavat käsityksen, jonka mukaan käyttäjätutkimukset ja palaute yksistään edistäisivät teknologian käytettävyyttä eri sukupuolien välillä. Kronqvistin mukaan teknologian suunnitteluun tarvitaan monimuotoisia tiimejä, jotka osaavat käsitellä avoimesti omia ennakkokäsityksiään.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme