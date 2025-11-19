Akava juhlistaa 75-vuotista toimintaansa
Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren käsitteli liittokokouspuheessaan Akavan toimintaa ja historiaa. Akateemis-ammatillinen valtuuskunta Akava perustettiin lähes 75 vuotta sitten, 14. joulukuuta 1950. Akava perustettiin tilanteeseen, jossa korkeakoulutettujen asema tarvitsi puolustajansa.
– Korkeakoulutetut ja korkeakouluopiskelijat tarvitsevat yhä puolestapuhujan, vaikka monessa suhteessa järjestömme historian aikana on tapahtunut edistystä sekä työelämässä että yhteiskunnassa. Työtä riittää, ja juhlimme merkkivuottamme työn merkeissä. Valmistelemme jäsenjärjestöjemme kanssa parhaillaan eduskuntavaalitavoitteita, joissa tuomme esityksiä kestävän kasvun saavuttamiseksi. Akavan hallitus hyväksyy tavoitteet alkuvuodesta 2026, kertoo Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren.
– Meidän ratkaisumme perustuvat tänäänkin erityisesti osaamiseen, koulutukseen, tutkimukseen ja työelämän laatuun. Tavoitteenamme on osaamisyhteiskunta, jossa osaavat ja innovatiiviset ihmiset turvaavat työllään hyvinvoinnin jatkossakin, Löfgren jatkaa.
Akavan 75-vuotishistoriateos ”Osaamisen ja vaikuttamisen voima” julkaistaan 11. joulukuuta. Historiateoksessa arvioidaan korkeakoulutettujen ja heidän perustamiensa yhteisöjen pitkää matkaa. Teos koostuu kolmesta osasta: Sari Aalto tarkastelee Akavaa koulutuspoliittisena toimijana, Ilkka Levä arvioi Akavaa yhteiskunnallisena vaikuttajana ja Samu Nyström Akavan järjestöllistä matkaa.
– Historiasta emme voi ennustaa tulevaisuutta, mutta voimme ottaa siitä oppia. Tätä samaa toivon maan nykyiseltä ja tulevalta hallitukselta. Tämä hallituskausi on tuonut useita heikennyksiä palkansaajien työehtoihin. Jatkamme tasapainottavien ratkaisuesitysten tekemistä ja yhteistyötä poliittisten päättäjien kanssa katsomatta siihen, millaisen hallituskokoonpanon saamme seuraavien eduskuntavaalien jälkeen. Tavoitteemme on, että kestävää kasvua edistävät ratkaisumme saavat vastakaikua kaikissa puolueissa ja päätyvät uuden hallituksen ohjelmaan. Kaipaamme avointa, mutta asiallista keskustelua ja yhteistyötä yhteiskunnan kehittämisestä, Löfgren jatkaa.
– Olennaista on myös löytää toimivia keinoja, joilla korkeakoulutettujen ennätyskorkeaa työttömyyttä voidaan vähentää. Sekä yksilöille että yhteiskunnallemme on haitallista, että valtava määrä osaamista on hyödyntämättömänä työmarkkinoiden ulkopuolella. Yritysten pitää uskaltaa investoida osaajiin ja niiden pitää uudistua sen sijaan, että vain odotetaan kasvun alkamista. Kun perusta on kunnossa, osaavat työntekijät luovat uusia innovaatioita ja edistävät kestävää kasvua, Löfgren korostaa.
Akavan liittokokous pidettiin Akavatalossa 25. marraskuuta 2025. Edustettuna kokouksessa oli 35 Akavan liittoa.
Akava ry
Akava on korkeakoulutettujen ja korkeakouluopiskelijoiden palkansaajakeskusjärjestö. Edustamme 36 jäsenliittoa, joissa on yli 600 000 jäsentä. Tavoitteenamme on hyvä ja tuottava työelämä, joka perustuu korkeaan osaamiseen. Sen avulla voimme saavuttaa vahvan työllisyyden ja luoda vastuullista talouskasvua.
