”Nykyiset säännöt eivät vastaa tekoälyaikakauden todellisuutta”, sanoo valtavien teksti- ja datamassojen louhinnasta väittelevä Maryna Manteghi
Tekstin- ja datanlouhinta on automatisoitu tekniikka suurten digitaalisten tietomäärien analysoimiseksi. Siitä on tullut välttämätöntä nykyisessä teknologisessa ympäristössä. Alan sääntelyä olisi syytä päivittää, sanoo aihetta tutkinut Maryna Manteghi Turun yliopistosta.
Maryna Manteghi tutki Turun yliopistossa tekemässään väitöskirjassa, miten Euroopan unioni sääntelee niin sanottua tekstin- ja datanlouhintaa (TDM).
Kyseessä on automatisoitu tekniikka suurten digitaalisten tietomäärien analysoimiseksi. Siitä on tullut välttämätön tekniikka tieteelliselle tutkimukselle, teknologiselle innovoinnille ja tekoälyjärjestelmien kehittämiselle.
– Tekstin- ja datanlouhinta liittyy muun muassa tekijänoikeuksilla suojatun materiaalin jäljentämiseen ja käsittelyyn. Siksi se herättää tärkeitä kysymyksiä sisällön laillisesta saatavuudesta ja käytöstä, Manteghi sanoo.
Nykyistä sääntelykehystä on tarpeen mukauttaa tekoälyaikakauden vaatimuksiin, hänen tutkimuksensa osoittaa.
Väitöskirjassa tarkastellaan, tukeeko EU:n nykyinen sääntely tehokkaasti tutkimusta, innovointia ja tiedon saatavuutta samalla, kun se suojaa oikeudenhaltijoiden etuja.
– Nykyiset EU-säännöt eivät täysin vastaa tekoälyaikakauden teknologista todellisuutta. Tunnistan tutkimuksessani keskeiset rajoitukset, jotka haittaavat laajamittaista data-analyysia ja lisäävät oikeudellista epävarmuutta.
Nykyistä TDM-sääntelyä on mukautettava nopean teknologisen kehityksen aikakauteen, Manteghi toteaa.
– Näin Eurooppa voi luoda oikeudellisen kehyksen, joka todella tukee tiedon saatavuutta, tieteellistä tutkimusta ja tekoälyn kehittämistä.
Väitöskirjassa ehdotetaan kohdennettuja muutoksia, joilla varmistetaan tasapainoisempi, innovaatioystävällisempi ja tulevaisuuteen suuntautunut lähestymistapa.
Mantehgin tutkimus antaa panoksensa käynnissä olevaan eurooppalaiseen keskusteluun tekijänoikeuksista, tekoälyn hallinnosta ja perusoikeuksista yhdistämällä oikeudelliset, perustuslailliset ja teknologiset näkökulmat. Se tarjoaa selkeän vision yhtenäisemmästä ja tulevaisuuden vaatimukset täyttävästä sääntelymallista digitaaliselle Euroopalle.
LL.M. Maryna Manteghi esittää väitöskirjansa ”Readjusting the EU’s Regulation of Text and Data Mining in the Age of Artificial Intelligence” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 28.11.2025 klo 12.15 (Turun yliopisto, CALONIA, Calonia 2, Caloniankuja 3, Turku).
Vastaväittäjänä toimii professori Rosa Ballardini (Lapin yliopisto) ja kustoksena professori Tuomas Mylly (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on oikeustiede.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maryna ManteghiVäitöskirjatutkijamaryna.manteghi@utu.fiwww.utu.fi/fi/ihmiset/maryna-manteghi
Mediapalveluarkisin klo 9-15Puh:+358 50 567 7197viestinta@utu.fiwww.utu.fi/medialle
Kuvat
Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän innostava ja kansainvälinen akateeminen yhteisö. Rakennamme kestävää tulevaisuutta monitieteisellä tutkimuksella, koulutuksella ja yhteistyöllä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Turun yliopisto
Väitös: Siirtymä kestäviin ruokavalioihin vaatii paikallisten olosuhteiden erityishuomiointia24.11.2025 11:07:57 EET | Tiedote
Väitöskirjatutkija Esa-Pekka Nykänen tarkasteli kansanterveystieteen väitöskirjatutkimuksessaan kestävien ruokavalintojen edistämisen strategioita Ghanassa, Etiopiassa ja Suomessa keskittyen neljään kestävyyden ulottuvuuteen: terveyteen, talouteen, yhteiskuntaan ja ympäristöön.
Mediakutsu: Voivatko kansalaiskeskustelut muuttaa politiikkaa? Keskustelu Tiedekulmassa 27.11.24.11.2025 08:00:00 EET | Kutsu
Mikä rooli puntaroivilla kansalaiskeskusteluilla on Suomessa? Voivatko niiden kannanotot muuttaa politiikan ja julkisen keskustelun suuntaa? Kysymyksiin haetaan vastauksia Turun yliopiston järjestämässä tilaisuudessa torstaina 27. marraskuuta. Media on tervetullut seuraamaan keskustelua.
Äidin raskaudenaikainen suolistomikrobisto on yhteydessä myöhempään lihavuuteen21.11.2025 11:03:48 EET | Tiedote
Turun yliopiston uusi tutkimus osoittaa, että äidin raskaudenaikainen suolistomikrobiston koostumus on yhteydessä synnytyksen jälkeiseen lihavuuteen.
Tutustu Turun yliopiston uusiin professoreihin – tervetuloa kuuntelemaan professoriluentoja 2.12.21.11.2025 09:15:00 EET | Tiedote
Turun yliopiston uudet professorit esittäytyvät ja kertovat tutkimusaiheistaan yleistajuisesti professoriluennoilla, jotka pidetään tiistaina 2.12.2025 klo 17.15 Yliopistonmäellä Turun yliopiston päärakennuksessa, Naturassa ja Agorassa.
Väitös: Raskausajan raudanpuuteanemia vaikuttaa äidin ja vastasyntyneen terveyteen20.11.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Turun yliopistossa tarkastettu väitöskirjatutkimus osoittaa, että raskaudenajan keskivaikea tai vaikea raudanpuuteanemia lisää riskiä ennenaikaiseen synnytykseen, sikiön kasvuhidastumaan ja synnytyksen jälkeisiin tulehduksiin sekä pidentää sairaalassaoloaikaa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme