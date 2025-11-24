”Nykyiset säännöt eivät vastaa tekoälyaikakauden todellisuutta”, sanoo valtavien teksti- ja datamassojen louhinnasta väittelevä Maryna Manteghi

Maryna Manteghi tutki Turun yliopistossa tekemässään väitöskirjassa, miten Euroopan unioni sääntelee niin sanottua tekstin- ja datanlouhintaa (TDM).

Kyseessä on automatisoitu tekniikka suurten digitaalisten tietomäärien analysoimiseksi. Siitä on tullut välttämätön tekniikka tieteelliselle tutkimukselle, teknologiselle innovoinnille ja tekoälyjärjestelmien kehittämiselle.

– Tekstin- ja datanlouhinta liittyy muun muassa tekijänoikeuksilla suojatun materiaalin jäljentämiseen ja käsittelyyn. Siksi se herättää tärkeitä kysymyksiä sisällön laillisesta saatavuudesta ja käytöstä, Manteghi sanoo.

Nykyistä sääntelykehystä on tarpeen mukauttaa tekoälyaikakauden vaatimuksiin, hänen tutkimuksensa osoittaa.

Väitöskirjassa tarkastellaan, tukeeko EU:n nykyinen sääntely tehokkaasti tutkimusta, innovointia ja tiedon saatavuutta samalla, kun se suojaa oikeudenhaltijoiden etuja.

– Nykyiset EU-säännöt eivät täysin vastaa tekoälyaikakauden teknologista todellisuutta. Tunnistan tutkimuksessani keskeiset rajoitukset, jotka haittaavat laajamittaista data-analyysia ja lisäävät oikeudellista epävarmuutta.

Nykyistä TDM-sääntelyä on mukautettava nopean teknologisen kehityksen aikakauteen, Manteghi toteaa.

– Näin Eurooppa voi luoda oikeudellisen kehyksen, joka todella tukee tiedon saatavuutta, tieteellistä tutkimusta ja tekoälyn kehittämistä.

Väitöskirjassa ehdotetaan kohdennettuja muutoksia, joilla varmistetaan tasapainoisempi, innovaatioystävällisempi ja tulevaisuuteen suuntautunut lähestymistapa.

Mantehgin tutkimus antaa panoksensa käynnissä olevaan eurooppalaiseen keskusteluun tekijänoikeuksista, tekoälyn hallinnosta ja perusoikeuksista yhdistämällä oikeudelliset, perustuslailliset ja teknologiset näkökulmat. Se tarjoaa selkeän vision yhtenäisemmästä ja tulevaisuuden vaatimukset täyttävästä sääntelymallista digitaaliselle Euroopalle.

LL.M. Maryna Manteghi esittää väitöskirjansa ”Readjusting the EU’s Regulation of Text and Data Mining in the Age of Artificial Intelligence” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 28.11.2025 klo 12.15 (Turun yliopisto, CALONIA, Calonia 2, Caloniankuja 3, Turku).

Vastaväittäjänä toimii professori Rosa Ballardini (Lapin yliopisto) ja kustoksena professori Tuomas Mylly (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on oikeustiede.

Väitöskirja Turun yliopiston julkaisuarkistossa