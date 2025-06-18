AKY ottaa vahvemman roolin akavalaisen yrittäjyyden edunvalvojana

AKY – Akavalaiset yrittäjät: Työttömyysturvan yhdistelmävakuutus on vihdoinkin saatava käyttöön 14.4.2025 14:06:13 EEST | Tiedote

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan hallitusohjelman mukaisesti ns. yhdistelmävakuutusta. Hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että malli on valmiina esitettäväksi puoliväliriiheen mennessä. Valmistelu on edennyt pitkälle ja valmistumassa oleva malli tyydyttää valtaosaa sen valmisteluun osallistuneista tahoista. Nyt poliittisten päättäjien pitää kantaa vastuunsa ja viedä malli lainsäädäntöön. Yhdistelmävakuutuksen tarkoituksena on mahdollistaa eri tulomuotojen huomioon ottaminen ansiosidonnaisen työttömyysturvan määräytymisessä. Tällä hetkellä samanaikaisesti yrittäjänä ja palkansaajana työskentelevä ei voi hyödyntää kaikkia tulojaan työttömyysvakuutuksessa. Yhdistelmävakuutuksen avulla palkansaaja voisi yhdistää työttömyysturvassa mahdollisia yritystoiminnan tulojaan ja näin vakuuttautua tulojenmenetykseltä nykyistä laajemmin. Samoin yrittäjä, joka saa myös palkkatuloja, voisi ottaa ne huomioon ansiosidonnaisen työttömyysturvan perusteita määriteltäessä.