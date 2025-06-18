AKY ottaa vahvemman roolin akavalaisen yrittäjyyden edunvalvojana
AKY – Akavalaiset yrittäjät ry:n syyskokous valitsi Timo Saranpään (Suomen Ekonomit) jatkamaan hallituksen puheenjohtajana. Syyskokouksen jälkeen kokoontunut uusi hallitus valitsi varapuheenjohtajiksi Jarmo Mäkelän (Kuntoutusalan asiantuntijat) ja Emilia Vuolteen (Juristiliitto). Uusi hallitus kokonaisuudessaan internetsivuilla.
Akava julkisti syksyllä uuden organisaation ja päivitetyt tehtäväalueet. Kasvuyrittäjyys on edelleen Akavan agendalla, mutta muu akavalaisen ja korkeakoulutettujen yrittäjyyden edistäminen ja edunvalvonta siirtyvät entistä vahvemmin AKYn harteille. AKYn hallitus tulee vuoden 2026 alussa päivittämään järjestön strategian työnjaon muutokset huomioiden. AKYn puheenjohtaja Timo Saranpää katsoo tämän olevan mahdollisuus nostaa akavalainen yrittäjyys entistäkin vahvempaan asemaan.
Lisäksi AKYn hallitus on päättänyt jatkossa AKY kantaa vastuun Akavan yrittäjäpalkinnon jakamisesta. Uudistunut palkinto tullaan jakamaan ensimmäistä kertaa kesällä 2027 järjestettävässä Ilo irti yrittäjyydestä -tapahtumassa, joka kokoaa yhteen akavalaiset yrittäjyyden ammattilaiset. Palkintoprosessin yksityiskohdista ja hakukriteereistä tiedotetaan keväällä 2026.
Jatkossakin AKY pitää fokuksen korkeakoulutettujen yrittäjien kannalta olennaisissa teemoissa, kuten osaamisen jatkuvassa kehittämisessä, verkostoitumismahdollisuuksissa ja yrittäjien edunvalvonnassa. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä akavalaisten liittojen, Akavan ja Suomen Yrittäjien kanssa, jotta korkeakoulutettujen yrittäjien ääni kuuluu vahvana niin päätöksenteossa kuin yhteiskunnallisessa keskustelussakin. Vanha suomalainen sananlasku ”Yhdessä olemme enemmän” kiteyttää AKYn tulevaisuuden suunnan.
Yhteyshenkilöt
Martti KiviojapääsihteeriAKY – Akavalaiset yrittäjätPuh:09 2291 2206martti.kivioja@tek.fi
Timo SaranpääpuheenjohtajaAKY – Akavalaiset yrittäjätPuh:050 523 6005timo.saranpaa@ekonomit.fi
AKY – Akavalaiset yrittäjät ry on korkeakoulutettujen yrittäjien edunvalvontajärjestö, johon kuuluu 23 jäsenjärjestöä ja näiden lähes 16 000 pää- ja sivutoimista yrittäjäjäsentä. AKY on Suomen yrittäjien toimialajärjestöjäsen. AKY palkittiin Suomen Yrittäjien vuoden 2024 toimialajärjestönä.
