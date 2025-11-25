OTM, eMBA Mia Koro-Kanerva nimitetty Suomen Kiinteistöliiton uudeksi toimitusjohtajaksi

Mia Koro-Kanerva siirtyy tehtävään Suomen Isännöintiliiton toimitusjohtajan paikalta. Aiemmin hän on työskennellyt mm. Kiinteistöliiton jäsenyhdistyksen Suomen Vuokranantajat ry:n toiminnanjohtajana sekä neuvontalakimiehenä Kiinteistöliitossa.

”Suomen Kiinteistöliiton uuden toimitusjohtajan haku herätti laajaa kiinnostusta, ja saimme tehtävään runsaasti hyviä hakijoita. Hakuprosessin tuloksena valitsimme liiton uudeksi toimitusjohtajaksi OTM, eMBA Mia Koro-Kanervan. Mian valintaan vaikutti erityisesti hänen monipuolinen osaamisensa ja kokemuksensa kiinteistötoimialasta, sekä näytöt kyvystä johtaa ja kehittää toimivia organisaatioita. Lisäksi Mia osoitti valintaprosessin aikana vahvaa sitoutumista ja motivaatiota Kiinteistöliiton ja koko liittoyhteisön toiminnan ja yhteistyön edelleen kehittämiseen. Tässä samassa yhteydessä minulla on myös hyvä mahdollisuus kiittää jo ennakkoon liiton nykyistä toimitusjohtajaa Harri Hiltusta erinomaisesti tehdystä työstä Kiinteistöliiton ja koko liittoyhteisön kehittämisessä ja johtamisessa pitkän toimitusjohtajauran aikana“, Kiinteistöliiton hallituksen puheenjohtaja Timo Nieminen sanoo.

”Olen todella otettu valinnasta. Onhan se aivan ainutlaatuinen mahdollisuus päästä kehittämään ja uudistamaan kohta 120-vuotiasta ”instituutiota”, yhtä kiinteistö- ja rakentamisalan vaikuttavimmista järjestöistä. Harri Hiltunen on tehnyt toimitusjohtajana pitkän ja tuloksekkaan uran jättäen isot saappaat. Aiemmat tehtäväni ja osaamiseni tarjoavat hyvät lähtökohdat hypätä niihin ja tehdä saappaista omanlaiseni”, Mia Koro-Kanerva sanoo.

Suomen Kiinteistöliiton 23 jäsenyhdistyksessä on jäsenenä mm. yli 34 000 asunto- ja kiinteistöosakeyhtiötä sekä valtakunnallisessa toimialajärjestössä Suomen Vuokranantajissa yli 27 000 yksityistä vuokranantajaa.

Lisätiedot:

Timo Nieminen

Kiinteistöliiton hallituksen puheenjohtaja

p. 0400 424 552

Mia Koro-Kanerva

Kiinteistöliiton toimitusjohtaja (1.5.2026 alkaen)

p. 050 303 1615