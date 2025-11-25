OTM, eMBA Mia Koro-Kanerva nimitetty Suomen Kiinteistöliiton uudeksi toimitusjohtajaksi
Suomen Kiinteistöliitto ry:n hallitus on 25.11.2025 nimittänyt Kiinteistöliiton uudeksi toimitusjohtajaksi OTM, eMBA Mia Koro-Kanervan 1.5.2026 lukien. Liiton nykyinen toimitusjohtaja, kiinteistöneuvos Harri Hiltunen jää eläkkeelle 1.9.2026. Hiltunen on toiminut tehtävässä vuodesta 2005.
Mia Koro-Kanerva siirtyy tehtävään Suomen Isännöintiliiton toimitusjohtajan paikalta. Aiemmin hän on työskennellyt mm. Kiinteistöliiton jäsenyhdistyksen Suomen Vuokranantajat ry:n toiminnanjohtajana sekä neuvontalakimiehenä Kiinteistöliitossa.
”Suomen Kiinteistöliiton uuden toimitusjohtajan haku herätti laajaa kiinnostusta, ja saimme tehtävään runsaasti hyviä hakijoita. Hakuprosessin tuloksena valitsimme liiton uudeksi toimitusjohtajaksi OTM, eMBA Mia Koro-Kanervan. Mian valintaan vaikutti erityisesti hänen monipuolinen osaamisensa ja kokemuksensa kiinteistötoimialasta, sekä näytöt kyvystä johtaa ja kehittää toimivia organisaatioita. Lisäksi Mia osoitti valintaprosessin aikana vahvaa sitoutumista ja motivaatiota Kiinteistöliiton ja koko liittoyhteisön toiminnan ja yhteistyön edelleen kehittämiseen. Tässä samassa yhteydessä minulla on myös hyvä mahdollisuus kiittää jo ennakkoon liiton nykyistä toimitusjohtajaa Harri Hiltusta erinomaisesti tehdystä työstä Kiinteistöliiton ja koko liittoyhteisön kehittämisessä ja johtamisessa pitkän toimitusjohtajauran aikana“, Kiinteistöliiton hallituksen puheenjohtaja Timo Nieminen sanoo.
”Olen todella otettu valinnasta. Onhan se aivan ainutlaatuinen mahdollisuus päästä kehittämään ja uudistamaan kohta 120-vuotiasta ”instituutiota”, yhtä kiinteistö- ja rakentamisalan vaikuttavimmista järjestöistä. Harri Hiltunen on tehnyt toimitusjohtajana pitkän ja tuloksekkaan uran jättäen isot saappaat. Aiemmat tehtäväni ja osaamiseni tarjoavat hyvät lähtökohdat hypätä niihin ja tehdä saappaista omanlaiseni”, Mia Koro-Kanerva sanoo.
Suomen Kiinteistöliiton 23 jäsenyhdistyksessä on jäsenenä mm. yli 34 000 asunto- ja kiinteistöosakeyhtiötä sekä valtakunnallisessa toimialajärjestössä Suomen Vuokranantajissa yli 27 000 yksityistä vuokranantajaa.
Lisätiedot:
Timo Nieminen
Kiinteistöliiton hallituksen puheenjohtaja
p. 0400 424 552
Mia Koro-Kanerva
Kiinteistöliiton toimitusjohtaja (1.5.2026 alkaen)
p. 050 303 1615
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Vuonna 1907 perustetun Kiinteistöliiton muodostavat 23 alueellista yhdistystä ja valtakunnallinen toimialajärjestö, Suomen Vuokranantajat ry. Kiinteistöliittoon kuuluu noin 34 000 taloyhtiötä, joissa asuu yhteensä lähes kaksi miljoonaa ihmistä.
Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien edunvalvoja, kiinteistöalan asiantuntijaorganisaatio ja alan johtava vaikuttaja. Jäsenillä on käytössään alan tuorein tieto ja kiinteistöalaan erikoistuneiden asiantuntijoiden palvelut. Lue lisää Kiinteistöliiton valtakunnallisista ja alueellisista palveluista www.kiinteistoliitto.fi
