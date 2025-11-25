Jäteveden uusiokäyttö lisää ravinteiden kiertoa ja säästää juomakelpoista vettä
Kasveille tärkeiden ravinteiden, kuten fosforin ja typen kierrätys sekä veden uudelleenkäyttö yhdyskuntien jätevesistä kaipaa tehostusta. Turun yliopiston koordinoiman Reuse of Nutrients and Water from Human Based Sludge (ReNuW-Hubs) -hankkeen tavoitteena on pureutua konkreettisesti tähän ongelmaan.
ReNuW-Hubs -projektissa selvitetään sitä, miten ravinteet ja vesi saadaan paremmin talteen käyttämällä fysikaalis-kemiallista hygienisoivaa puhdistustekniikkaa, joka on sijoitettu kuuden metrin pituiseen merikonttiin. Siirrettävässä merikontissa oleva teknologia tarjoaa joustavan ratkaisun syrjäisille alueille, joilla ei ole riittävää puhdistuskapasiteettia jätevesien suuren kausivaihtelun vuoksi, kuten esimerkiksi suosituissa matkailukohteissa.
Kierrätysravinteiden käyttö vähentää lannoitteiden tarvetta ja vastaavasti veden uusiokäyttö vähentää juomakelpoisen veden käyttöä kastelussa. Projekti edistää kierrätettyjen ravinteiden ja talteenotetun veden uusiokäyttöä niin maanviljelijöiden, puutarhureiden kuin kuntien viherosastojen keskuudessa. Tavoitteena on saada molempia kierrätettyjä resursseja myös aidosti kaupalliseen käyttöön.
Teknologian kehittämisen lisäksi projektissa tarkastellaan myös käyttäjien asenteita kierrätysresursseja kohtaan. Hanke pyrkii lisäämään tietoisuutta ja kehittämään kestäviä käyttötapoja jätevedelle ja ravinteille.
Kolmivuotinen hanke kansainvälisenä yhteistyönä
ReNuW-Hubs -projektia toteuttaa konsortio, jota koordinoi Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus. Projektipartnerit ovat Pidä Saaristo Siistinä ry, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Latvian yliopisto, Latvian biotieteiden ja teknologian yliopisto sekä Viron maatieteiden yliopisto.
EU:n Interreg Central Baltic -ohjelman rahoittaman projektin kesto on kolme vuotta alkaen toukokuusta 2025 ja sen budjetti on 2,08 m€, josta EU-rahoituksen osuus on 1,67 m€.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Veijo PönniProjektiasiantuntijaTurun yliopisto, tulevaisuuden tutkimuskeskusPuh:+358 50 542 6747veijo.ponni@utu.fiwww.utu.fi/fi/ihmiset/veijo-ponni
Turun yliopiston viestintäviestinta@utu.fiwww.utu.fi/medialle
Linkit
Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän innostava ja kansainvälinen akateeminen yhteisö. Rakennamme kestävää tulevaisuutta monitieteisellä tutkimuksella, koulutuksella ja yhteistyöllä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Turun yliopisto
”Nykyiset säännöt eivät vastaa tekoälyaikakauden todellisuutta”, sanoo valtavien teksti- ja datamassojen louhinnasta väittelevä Maryna Manteghi25.11.2025 11:32:57 EET | Tiedote
Tekstin- ja datanlouhinta on automatisoitu tekniikka suurten digitaalisten tietomäärien analysoimiseksi. Siitä on tullut välttämätöntä nykyisessä teknologisessa ympäristössä. Alan sääntelyä olisi syytä päivittää, sanoo aihetta tutkinut Maryna Manteghi Turun yliopistosta.
Väitös: Siirtymä kestäviin ruokavalioihin vaatii paikallisten olosuhteiden erityishuomiointia24.11.2025 11:07:57 EET | Tiedote
Väitöskirjatutkija Esa-Pekka Nykänen tarkasteli kansanterveystieteen väitöskirjatutkimuksessaan kestävien ruokavalintojen edistämisen strategioita Ghanassa, Etiopiassa ja Suomessa keskittyen neljään kestävyyden ulottuvuuteen: terveyteen, talouteen, yhteiskuntaan ja ympäristöön.
Mediakutsu: Voivatko kansalaiskeskustelut muuttaa politiikkaa? Keskustelu Tiedekulmassa 27.11.24.11.2025 08:00:00 EET | Kutsu
Mikä rooli puntaroivilla kansalaiskeskusteluilla on Suomessa? Voivatko niiden kannanotot muuttaa politiikan ja julkisen keskustelun suuntaa? Kysymyksiin haetaan vastauksia Turun yliopiston järjestämässä tilaisuudessa torstaina 27. marraskuuta. Media on tervetullut seuraamaan keskustelua.
Äidin raskaudenaikainen suolistomikrobisto on yhteydessä myöhempään lihavuuteen21.11.2025 11:03:48 EET | Tiedote
Turun yliopiston uusi tutkimus osoittaa, että äidin raskaudenaikainen suolistomikrobiston koostumus on yhteydessä synnytyksen jälkeiseen lihavuuteen.
Tutustu Turun yliopiston uusiin professoreihin – tervetuloa kuuntelemaan professoriluentoja 2.12.21.11.2025 09:15:00 EET | Tiedote
Turun yliopiston uudet professorit esittäytyvät ja kertovat tutkimusaiheistaan yleistajuisesti professoriluennoilla, jotka pidetään tiistaina 2.12.2025 klo 17.15 Yliopistonmäellä Turun yliopiston päärakennuksessa, Naturassa ja Agorassa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme