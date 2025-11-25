Turun yliopisto

Jäteveden uusiokäyttö lisää ravinteiden kiertoa ja säästää juomakelpoista vettä

25.11.2025

Kasveille tärkeiden ravinteiden, kuten fosforin ja typen kierrätys sekä veden uudelleenkäyttö yhdyskuntien jätevesistä kaipaa tehostusta. Turun yliopiston koordinoiman Reuse of Nutrients and Water from Human Based Sludge (ReNuW-Hubs) -hankkeen tavoitteena on pureutua konkreettisesti tähän ongelmaan.

ReNuW-Hubs -projektissa selvitetään sitä, miten ravinteet ja vesi saadaan paremmin talteen käyttämällä fysikaalis-kemiallista hygienisoivaa puhdistustekniikkaa, joka on sijoitettu kuuden metrin pituiseen merikonttiin. Siirrettävässä merikontissa oleva teknologia tarjoaa joustavan ratkaisun syrjäisille alueille, joilla ei ole riittävää puhdistuskapasiteettia jätevesien suuren kausivaihtelun vuoksi, kuten esimerkiksi suosituissa matkailukohteissa. 

Kierrätysravinteiden käyttö vähentää lannoitteiden tarvetta ja vastaavasti veden uusiokäyttö vähentää juomakelpoisen veden käyttöä kastelussa. Projekti edistää kierrätettyjen ravinteiden ja talteenotetun veden uusiokäyttöä niin maanviljelijöiden, puutarhureiden kuin kuntien viherosastojen keskuudessa. Tavoitteena on saada molempia kierrätettyjä resursseja myös aidosti kaupalliseen käyttöön. 

Teknologian kehittämisen lisäksi projektissa tarkastellaan myös käyttäjien asenteita kierrätysresursseja kohtaan. Hanke pyrkii lisäämään tietoisuutta ja kehittämään kestäviä käyttötapoja jätevedelle ja ravinteille.

Kolmivuotinen hanke kansainvälisenä yhteistyönä

ReNuW-Hubs -projektia toteuttaa konsortio, jota koordinoi Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus. Projektipartnerit ovat Pidä Saaristo Siistinä ry, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Latvian yliopisto, Latvian biotieteiden ja teknologian yliopisto sekä Viron maatieteiden yliopisto. 

EU:n Interreg Central Baltic -ohjelman rahoittaman projektin kesto on kolme vuotta alkaen toukokuusta 2025 ja sen budjetti on 2,08 m€, josta EU-rahoituksen osuus on 1,67 m€. 

