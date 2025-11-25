Mai Kivelä: Hallitus lietsoo susipelkoa voidakseen hyökätä susien kimppuun

– Viimeisimmän tutkimustiedon valossa suden suojelutason heikentäminen ei ole perusteltua. Tästä ei pääse yli eikä ympäri, vaikka hallitus kuinka yrittää spinnata esitystään, Kivelä sanoo.

Kivelän mukaan hallitus väittää olevansa sitoutunut “luontopositiivisen” yhteiskunnan rakentamiseen, mutta susikanta on Suomessa yhä erittäin uhanalainen ja tarvitsee elpyäkseen tiukan suojelun turvaa.

– Uhanalaisen suden metsästyksen helpottaminen on petovihamielisyyden huippu, ja suden vaarallisuuden korostaminen lähinnä tarkoitushakuista pelottelua. Susi ei ole tappanut ihmistä Suomessa yli 140 vuoteen, Kivelä sanoo.

Kivelä korostaa, että suurpetoja koskevien sosioekonomisten konfliktien ehkäisemiseksi on jo nykyisellään lukuisia keinoja, ja lisäksi laki antaa jo nyt perusteet ihmiselle vaaraa aiheuttavien susiyksilöiden tappamiseen - ja näiden poikkeuslupien myöntämistä on sujuvoitettu.

– Meidän tulee panostaa ennaltaehkäisevien keinojen toimeenpanemiseen sen sijaan, että tapetaan lisää uhanalaisia luontokappaleita. Tutkimukset antavat vahvoja viitteitä siitä, että metsästys ei pysyvästi vähennä susien aiheuttamia vahinkoja, ellei susien metsästystä toteuteta niin intensiivisesti, että kaikki tai suurin osa alueen susista tapetaan. Sanomattakin selvää, että tällaista olisi mahdotonta koskaan hyväksyä, Kivelä sanoo.

Kivelä myös viittaa tuoreeseen kyselytutkimukseen, jonka mukaan selvä enemmistö suomalaisista vastustaa susien kiintiömetsästystä nykytilanteessa - myös haja-asutusalueilla.

– Hallitus ei voi uskottavasti perustella surkeaa esitystään myöskään kansalaisten kasvaneella huolella. Kansalaiset ymmärtävät, että susi kuuluu Suomen luontoon ja sillä on ekosysteemissään tärkeä tehtävä. Suden ja ihmisen rinnakkaiselo on mahdollista toteuttaa myös ekologisesti kestävällä tavalla, Kivelä sanoo.