Arja Halkoaho aloittaa Suomen ensimmäisenä P4-lääketieteen työelämäprofessorina
Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu ovat kutsuneet yliopettaja Arja Halkoahon P4-lääketieteen työelämäprofessoriksi. Kyseessä on täysin uudenlainen avaus, sillä työelämäprofessuuri on ensimmäinen, joka on Tampereen yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteinen.
Tampereen korkeakoulukonsernin työelämäprofessorina aloittava Arja Halkoaho johtaa Tampereen ammattikorkeakoulussa tutkimusryhmää. Lisäksi hänen tehtävänään on edistää P4-lääketieteeseen liittyvää koulutusta ja tutkimustoimintaa Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa. P4-lääketiede tarkoittaa ennakoivaa, ehkäisevää, yksilöllistettyä ja osallistavaa lääketiedettä.
Arja Halkoaho on terveystieteen tohtori (PhD), yliopettaja Tampereen ammattikorkeakoulussa ja dosentti Itä-Suomen yliopistossa. Hän on erikoistunut terveydenhuollon eettisiin kysymyksiin sekä genomitiedon hyödyntämiseen terveydenhuollossa. Halkoaho tulee tekemään tiivistä yhteistyötä Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan ja Tampereen ammattikorkeakoulun välillä näiden teemojen edistämisessä.
– Uuden tiedon tuottaminen terveydenhuoltoon edellyttää sekä kansalaisten äänen kuulemista että henkilöstön osaamisen vahvistamista. P4-lääketieteessä keskeistä on juuri tämä osallistavuus (participatory), joka yhdistää ennakoivan, ehkäisevän ja yksilöllistetyn lähestymistavan, kertoo Halkoaho ja jatkaa:
– Odotan erityisesti, että voimme yhdessä rakentaa vahvan tutkimus- ja kehittämisalustan, joka yhdistää korkeakouluyhteisön osaamisen ja työelämän tarpeet. Haluan tuoda esiin myös sen, että tämä tehtävä tarjoaa mahdollisuuden vahvistaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Terveyden edistäminen ei ole vain kliinistä työtä, vaan se on laaja yhteiskunnallinen tehtävä.
P4-koulutuksen ja tutkimustoiminnan kehittämisessä työelämäprofessuurin painopisteet ovat:
- Monialainen yhteistyö Tampereen yliopiston ja TAMKin välillä, jotta tutkimus ja opetus tukevat toisiaan.
- Osallistavat toimintamallit, joissa opiskelijat, ammattilaiset ja kansalaiset ovat mukana kehittämässä ratkaisuja.
- Koulutuksen uudistaminen, jotta tulevat ammattilaiset ymmärtävät P4-lääketieteen periaatteet ja osaavat soveltaa niitä käytännössä. Tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa.
Tampereen ammattikorkeakoulun rehtori, professori Mika Hannula, näkee työelämäprofessuurin avaavan uusia mahdollisuuksia sekä korkeakoulukonsernin sisäiselle että kansainväliselle tutkimusyhteistyölle.
– Työelämäprofessuuri on uusi avaus, jolla vahvistamme tamperelaista korkeakoulukonsernia ja sen kahden korkeakoulun välistä yhteistyötä. Arja Halkoaholla on erinomaiset näytöt oman alansa tutkimustoiminnasta sekä työelämäprofessorilta edellytettävä vankka työkokemus terveydenhuollon parissa, Hannula toteaa.
Tampereen yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen korostaa niin ikään uuden työelämäprofessorin tärkeää roolia kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä.
– Tämä työelämäprofessuuri on investointi kohti terveydenhuollon tulevaisuutta. Se tuo yhteen tutkimuksen, koulutuksen ja käytännön osaamisen tavalla, joka vahvistaa sekä potilastyön laatua että yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Työelämäprofessuuri vahvistaa osaltaan Tampereen yliopiston roolia kansainvälisesti tunnustettuna terveysteknologian ja lääketieteen uudistajana, Hämäläinen sanoo.
Halkoaho aloittaa työelämäprofessorina 1.1.2026. Tehtävä on viisivuotinen.
Arja HalkoahoyliopettajaTampereen ammattikorkeakouluPuh:+358406603307arja.halkoaho@tuni.fi
Mika HannulaRehtori, toimitusjohtajaTampereen ammattikorkeakouluPuh:+358 29 453 1838mika.hannula@tuni.fi
