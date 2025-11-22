Tuore selvitys: pikamuotijätti Sheinin myymistä vaatteista 32% sisälsi ihmisille ja ympäristölle vaarallisia aineita
Verkkokauppajätti Sheinin vaatteet sisältävät yhä vaarallisia kemikaaleja, kertoo Greenpeacen tuore selvitys “Shame on you, Shein”, jossa laboratoriotestattiin Sheinistä tilattuja tuotteita. Testatuista vaatekappaleista 32 prosenttia sisälsi vaarallisia kemikaaleja, jotka ylittivät EU:n kemikaaliasetuksen (REACH) asettamat rajat. Greenpeace tilasi 56 Sheinin verkkokaupassa myytävää tuotetta – takkeja, lastenvaatteita, kenkiä ja erilaisia ulkoiluvaatteita – eri puolilta Eurooppaa ja lähetti ne yksityiseen saksalaislaboratorioon testattavaksi. Testeissä havaittiin muun muassa muovien pehmittimiä eli ftalaatteja sekä vettä ja likaa hylkivä “ikuisuuskemikaali” PFAS. Seitsemän testattua tuotetta ylitti vaarallisten PFAS-yhdisteiden raja-arvot jopa 3 300-kertaisesti. 14 tuotetta ylitti ftalaattien raja-arvot, joista 6 vähintään 100-kertaisesti.
PFAS-yhdisteet ja ftalaatit ovat vaarallisia kemikaaleja, joilla on todettu yhteyksiä erilaisiin sairauksiin, kuten syöpiin, hedelmällisyyshäiriöihin, lasten kasvuhäiriöihin sekä heikentyneeseen immuunijärjestelmään. Erityisen alttiita kemikaalien vaikutuksille ovat tuotantomaiden työntekijät ja ympäristö, mutta myös eurooppalaiset kuluttajat altistuvat kemikaaleille ihokosketuksen, hien tai hengitettyjen kuitujen kautta. Lisäksi vaatteiden peseminen tai hävittäminen vapauttaa aineita vesistöihin, maaperään ja ravintoketjuun.
”Shein edustaa rikkinäistä järjestelmää, joka perustuu ylituotantoon, ahneuteen ja planeetan saastuttamiseen,” sanoo kiertotalouteen erikoistunut Greenpeace-asiantuntija Moritz Jäger-Roschko.
”Pikamuotijätti syytää maailmalle huonolaatuisia vaatteita, jotka ovat lupauksista huolimatta usein täynnä vaarallisilla kemikaaleja. Tuleva Black Friday kiihdyttää taas tätä järjetöntä pikamuotitulvaa äärimmilleen”, Jäger-Roschko toteaa.
Vaarallisia aineita sisältävät tuotteet korvataan samanlaisilla
Greenpeace löysi jo vuonna 2022 Sheinin tuotteista EU:n lailliset rajat ylittäviä vaarallisia kemikaaleja. Yritys veti tuotteet pois markkinoilta ja lupasi sen jälkeen merkittäviä parannuksia kemikaalivalvontaansa.
”Shame on You, Shein”-raportin löydökset kuitenkin osoittavat, että Sheinin omavalvonta pettää yhä.”Shein vaikuttaa olevan valmis hyväksymään haitat ihmisille ja ympäristölle: aiemmissa testeissä vaarallisiksi liputetut tuotteet ilmestyvät takaisin lähes identtisinä – samojen vaarallisten aineiden kanssa,” Jäger-Roschko kertoo.
Shein on tällä hetkellä maailman vierailluin pikamuodin verkkokauppa, jonka sivuilla käy yli 363 miljoonaa kuluttajaa kuukaudessa — sivusto on suositumpi kuin Niken, intialaisen Myntran ja H&M:n sivustot yhteensä. Alustalla on jatkuvasti tarjolla yli puoli miljoonaa tuotetta ja yhtiön liikevaihto oli vuonna 2024 38 miljardia dollaria.
Sheinin liiketoimintamalli tuottaa maailmalle valtavat määrät ultrapikamuotia alhaiseen hintaan ja lisää näin kestämätöntä resurssien käyttöä. Se ei aiheuta ainoastaan ympäristön pilaantumista tuotantomaissa, vaan synnyttää myös valtavia määriä ympäristölle haitallista tekstiilijätettä. EU:n tulisi puuttua Sheinin ja muiden pikamuotia myyvien verkkoalustojen toimintaan lainsäädännöllä. Euroopassa tulisi ottaa käyttöön pikamuotivero, edistää tekstiilien kiertotaloutta ja kieltää pikamuotimainonta, erityisesti sosiaalisessa mediassa. Nämä toimet ovat kiireellisiä pikamuotiteollisuuden haitallisten vaikutusten vähentämiseksi.
Yhteyshenkilöt
Moritz Jäger-Roschko, tekstiili- ja ympäristöasiantuntija
Greenpeace Saksa
mjaegerr@greenpeace.org
Juuso JanhunenTiedottajaPuh:040 482 55 41juuso.janhunen@greenpeace.org
