Kirjoitan, koska haluan! -kirjoituskilpailun voittajat on julkaistu
Kirjoitan, koska haluan! -kirjoituskilpailu on päättynyt, ja voittajat on julkistettu Jyväskylän kirjamessuilla. Määräaikaan mennessä saimme aivan loistavia nuorten kirjoituksia sekä 13–16-vuotiaiden että 17–20-vuotiaiden sarjaan. Tavoitteena oli saada mielenkiintoisia kirjoitelmia teemalla “tarinoita nuorilta nuorille” ja siinä onnistuimme kirjoituskilpailun myötä mainiosti. VoiceBooks -kustantamo on tehnyt voittajateoksista äänikirjat ja ne ovat kuunneltavissa LoadMyBook-äänikirjasovelluksen kautta Jyväskylän yliopiston hallinnoimassa Peda.net-ympäristössä.
Halusimme kannustaa kirjoituskilpailuun mukaan erilaisia sanaseppoja. Kilpailu osoitti, että nuoret ovat kiinnostuneita tarinoista ja kirjoittamisesta, kun heille luodaan kanavia ja mahdollisuuksia itsensä ilmaisemiseen kirjallisesti.
Äänikirjojen suosio kasvaa koko ajan kovaa vauhtia. Äänikirjat eivät ole uhka lukemisharrastukselle, vaan niiden avulla saadaan nuoretkin innostumaan uudelleen jännittävistä tarinoista. Nuorten toisilleen kirjoittamat tarinat ovat raikkaita ja mielikuvitusrikkaita tuotoksia. Tarinat kiinnostavat!
Voittajat
13–16-vuotiaiden sarja:
1. Luka Takki, European school of Luxembourg, teoksella “Elämän laulu”.
2. Aisha Al-Rashidi, Nummen yhtenäiskoulu Hämeenlinna, teoksella “Me naiset
olemme koko yhteiskunta”.
3. Pihla Piiroinen, Taavetin koulu Luumäki, teoksella “Olin pelkuri”.
17–20-vuotiaiden sarja:
1. Alisa Vainiontaus, Jyväskylän yliopisto, teoksella “Väreet sanojen
ulottumattomissa”.
2.–3. Janette Sulin, Muhoksen lukio, teoksella “Mielen hirviöitä”.
2.–3. Kaisa Salonen, Jyväskylän normaalikoulu teoksella “Apu tuli”.
Yhteistyössä
Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos / Peda.net-kouluverkko
The VoiceBooks
Äidinkielen opettajain liitto
Paviljonki, Jyväskylän kirjamessut
Hotelli Verso, Jyväskylä
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Jouko Jokinen
Koulutuksen tutkimuslaitos / Peda.net-kouluverkko
040-805 4767
jouko.jokinen@peda.net
tai
Tero-Juhani Kojo
The VoiceBooks
044-206 6965
tjk@thevoicebooks.fi
Kirsi HäkämiesviestintäsihteeriKoulutuksen tutkimuslaitosPuh:040 805 4249kirsi.m.hakamies@jyu.fi
Linkit
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
