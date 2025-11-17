Kreate ja GRK allekirjoittivat sopimuksen Vantaan ratikan itäosan ensimmäisen vaiheen toteutuksesta – Kreatelle tilauskantaan 45 miljoonaa euroa
Kreaten ja GRK Suomen muodostama ryhmittymä on allekirjoittanut 26.11.2025 Vantaan kaupungin kanssa sopimuksen Vantaan ratikan itäosan ensimmäisestä toteutusvaiheesta. Vantaan ratikan tarkistettu kokonaiskustannusarvio on noin 750 miljoonaa euroa. Itäosan allianssin rakentamisen arvio on 280 miljoonaa euroa, joka jakaantuu tasaosuuksin ryhmittymän osapuolten kesken. Kreate kirjaa ensimmäisestä vaiheesta reilun 45 miljoonaa euroa tilauskantaansa. Vantaan ratikan itäosan rakentaminen alkaa joulukuussa.
Nyt solmittu ensimmäisen vaiheen toteutussopimus on jatkumoa viime syksynä käynnistyneelle hankkeen kehitysvaiheelle. Kreate, GRK ja muut itäosan allianssikumppanit jatkavat myös toteutukseen allianssimallilla, mikä mahdollistaa saumattoman yhteistyön ja kustannustehokkaat ratkaisut hankkeen edetessä. Itäosan toisen vaiheen toteutukseen arvioidaan siirryttävän keväällä 2026 erillisellä sopimuksella. Toisen tilausvaiheen sopimussumman arvioidaan olevan ensimmäistä sopimusta merkittävästi suurempi.
Itäosan allianssin projektipäällikkönä toimii Jonna Tuomiranta GRK:lta ja apulaisprojektipäällikkönä Sami Kari Kreatelta. Kreaten ja GRK:n muodostama GREAT Vantaa -ryhmittymä on kehitysvaiheen aikana hionut koko organisaation kovaan iskuun. Itäosan allianssista löytyy valtava määrä hankinta- ja rakentamisosaamista.
– Olemme suunnitelleet kehitysvaiheessa parhaita rakentamisen ratkaisuja yhdessä allianssikumppaneidemme kanssa. Toteutusvaiheeseen siirtyminen on tärkeä virstanpylväs yhteiselle työllemme. Vantaan ratikka -hanke vahvistaa molempien yhtiöiden pitkäaikaista osaamista suurissa raide- ja infrainvestoinneissa. Porukkamme on täynnä tarmoa ja valmiina aloittamaan rakentamisen, summaa Tuomiranta.
Vantaan katualueita rakennetaan enemmän kuin normaalitahdilla 15 vuoden aikana
Itäallianssi rakentaa noin 8,5 kilometrin mittaisen ratikkaosuuden Kuninkaalasta Vantaalta Mellunmäen metroasemalle Helsinkiin. Hankkeeseen kuuluu raitiotiejärjestelmän lisäksi pysäkit, ajokaistat, pyörätiet, jalkakäytävät sekä maanalainen infra, kuten vesihuoltolinjat sekä pohjanvahvistukset. Lisäksi itäosalla toteutetaan uusia siltoja muun muassa Kehä III:n ja Porvoonväylän yli.
– Itäosan rakentaminen pitää sisällään monipuolisesti rakentamisen lajeja, mutta ei teknisesti mitään ylitsepääsemättömän haasteellista. Rakentamisen aikataulu on puolestaan normaalia tiukempi. Aikataulussa pysymistä olemme varmistaneet optimoimalla rakentamisen ratkaisut huippuunsa. Erityisesti pohjarakentamiseen ja siltojen rakentamiseen optimoimme ratkaisuja, jotka tulevat jouduttamaan rakentamista, Kari kertoo.
Kokonaisuudessaan Vantaan ratikka -hankkeessa rakennetaan katuja ja katualueita muutaman vuoden aikana enemmän kuin normaalitahdilla Vantaalla 15 vuoden aikana.
– Ratikka edistää Vantaan kehittymistä tiiviinä, saavutettavana ja ilmastoviisaana kaupunkina. Toteutusvaiheeseen siirtyminen on merkittävä askel kohti kasvavaa ja kehittyvää Vantaata, toteaa hankejohtaja Hannu Lehtikankare Vantaan kaupungilta.
Turvallisuutta ja vuoropuhelua kasvotusten
Itäallianssin rakentajat toteuttavat hankkeen vastuullisesti ympäristöä, alueen yrityksiä, asukkaita ja alueella liikkuvia kunnioittaen. Erityistä huomiota kiinnitetään avoimeen ja tehokkaaseen viestintään sekä työntekijöiden että työmaan lähialueilla liikkujien turvallisuuden varmistamiseen.
– Tavoitteenamme on toteuttaa korkealaatuista infraa ja minimoida häiriötekijöitä niin, niin että alueen arki voi jatkua turvallisesti rakentamisesta huolimatta. Täysin meluttomasti emme valitettavasti pysty rakentamaan, mutta käymme aktiivista vuoropuhelua alueen asukkaiden kanssa haittojen minimoimiseksi, Tuomiranta sanoo.
Rakentaminen tapahtuu keskellä liikenne- ja ihmisvirtoja, joten työnaikaisiin liikennejärjestelyiden ja alueella liikkuvien huomioimiseen on kiinnitetty erityistä huomiota.
– Perjantaina 28.11. menemme Kuusikon kouluun kertomaan tulevista liikennejärjestelyistä sekä töiden aloituspäivänä 1.12. ohjaamme lapsia ylittämään Kyytitien turvallisesti. Ohjaamme kädestä pitäen suojatielle asentamamme nappivalon toimintaa, kertoo Kari.
Toiveisiin pyritään reagoimaan rakentamisen lomassa. Esimerkiksi asukastilaisuuksissa vanhemmat olivat nostaneet esiin huolen siitä, ehtivätkö lapset ajoissa kouluun ihaillessaan isoja koneita.
– Taklasimme tämän sillä, että olemme käyneet koululla jo etukäteen esittelemässä hienoja työkoneitamme. Näin lapset ovat päässeet omin käsin tutustumaan työkoneisiin valvotusti, mikä toivottavasti auttaa koululaisia kulkemaan suorinta reittiä oppitunneille, Kari valottaa.
Rakentaminen alkaa joulukuussa
Kehitysvaiheen aikana on tehty valmistelevia töitä Porvoonväylän ylittävän sillan läheisyydessä. Varsinainen rakentaminen käynnistyy joulukuussa useassa eri kohteessa.
– Käynnistämme rakentamisen kaasuputkien siirrolla Kuusikon alueella. Työt käynnistyvät Kuninkaalassa Heidehofin puistosta jatkuen Kyytitielle. Lisäksi käynnistämme töitä Rajakylässä Länsimäentiellä Porvoonväylän sillan läheisyydessä, Tuomiranta listaa.
Vantaan ratikan itäosan on määrä valmistua 2029 vuoden loppuun mennessä. Kreatella ja GRK:lla on 50/50-osuus itäosan rakentamisesta eli urakan arvo kummallekin on noin 140 miljoonaa euroa. Itäallianssiin kuuluvat Kreaten ja GRK:n lisäksi suunnittelijaosapuolet AFRY Finland, Sweco Finland ja WSP Finland. Toinen allianssi vastaa ratikkahankkeen rakentamisesta länsiosasta välillä Lentoasema–Tikkurila.
Yhteyshenkilöt
Sami KariVantaan ratikan itäosan apulaisprojektipäällikköKreate OyPuh:+358 400 157 947sami.kari@kreate.fi
Jonna TuomirantaVantaan ratikan itäosan projektipäällikköGRKPuh:+358 50 539 3932jonna.tuomiranta@grk.fi
Kirsi-Marjut DickmanViestintäpäällikköKreate Oy
Kreate Group on Suomen johtavia infrarakentajia. Yhtiö tarjoaa ratkaisuja siltoihin, teihin ja ratoihin, ympäristö- ja pohjarakentamiseen, kiertotalouteen sekä geoteknisiin tarpeisiin. Vaativien kohteiden erikoisosaaja panostaa kokonaisvaltaiseen laatuun ja kustannustehokkuuteen. Konsernin liikevaihto vuonna 2024 oli 275 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli 500 henkilöä. Kreate Group on listattu Nasdaq Helsinkiin.
