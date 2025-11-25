VAS Saramo: “Tarkkailuluokalle” joutuminen odotettua Orpon ja Purran historiallisen surkean talouspolitiikan vuoksi
Euroopan komissio ilmoitti hetki sitten Suomen joutuvan alijäämämenettelyyn. Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Jussi Saramo kritisoi kovasanaisesti nykyistä Petteri Orpon ja Riikka Purran johtamaa hallitusta ja sen talouspolitiikkaa, joka on syössyt Suomen talouden syöksykierteeseen.
EU-komission tämänpäiväinen päätös Suomen asettamisesta alijäämämenettelyyn eli niin sanotulle “talouden tarkkailuluokalle” ei tullut yllätyksenä. Suomen talouden tunnusluvut ovat heikentyneet tämän hallituskauden aikana kovaa vauhtia.
– Luvut eivät valehtele: Sanna Marinin hallituksen viimeisenä vuotena Suomen julkinen alijäämä oli 0,2 %. Petteri Orpo ja Riikka Purra ovat nostaneet sen pysyvästi yli 4 prosenttiin. Tämäkö tosiaan on se hallitus, jonka pääministeripuolueen suurin vaalilupaus oli velaksi elämisen lopettaminen? Euroopan parlamentin talous- ja budjettivaliokunnissa istuva vasemmistoliiton europarlamentaarikko Jussi Saramo kysyy.
Vuoden 2022 0,2 % alijäämä oli pienin vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen. Se oli Marinin hallituksen elvyttävän talouspolitiikan ansiota. Petteri Orpon ja Riikka Purran talouspolitiikan linja on ollut päinvastainen ja samoin tulokset. Suomi on nyt selvästi yli EU:n asettaman 3 % alijäämärajan kun viime vuonna alijäämän taso oli jo 4,4 %.
– Orpon ja Purran pieni- ja keskituloisiin kohdennetut leikkaukset ovat romuttaneet kotimarkkinat ja aiheuttaneet massatyöttömyydellä alati syventävän kierteen. Samalla kuitenkin rikkaimpien verohelpotuksille on löytynyt liikkumavaraa, Saramo paheksuu.
EU-vertailussakin Suomella menee nyt paljon aiempaa huonommin.
– Edellisen hallituksen päättäessä työnsä alijäämän osalta meillä oli EU:n 8. paras tilanne. Orpon ja Purran vahtivuorolla olemme romahtaneet häntäpäähän sijalle 21. Työllisyyden osalta sijoitus on tätäkin surkeampi: viime kauden ennätystyöllisyyden jälkeen Orpon ja Purran saldona on koko EU:n toisiksi korkein työttömyys! Saramo kertaa.
– Orpolla ja Purralla on nyt peiliin katsomisen paikka. Heidän valitsemansa linja on romahduttanut Suomen talouden ja samalla inhimillinen hinta on ollut tätäkin kovempi. Nyt on aika kääntää suuntaa ja parantaa Suomen taloutta ihmiset mukana pitävällä politiikalla.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jussi SaramoEuroparlamentaarikkojussi.saramo@ep.europa.eusaramo.net
Anna LemströmViestinnän erityisavustaja
MEP Jussi Saramon kabinetti
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto Euroopan parlamentissa
VAS Andersson: Suomi joutui myös EU:n sosiaalisen kehityksen tarkkailuluokalle25.11.2025 17:38:31 EET | Tiedote
Tänään varmistui, että Suomi on joutumassa Euroopan unionin liiallisen alijäämän menettelyyn, eli niin sanotulle talouden tarkkailuluokalle. Tämän lisäksi komissio on asettanut Suomen myös yhteiskunnallisen kehityksen tarkkailuluokalle kasvavan eriarvoisuuden riskin johdosta.
VAS Andersson: olemme Euroopan vahvin vastavoima oikeiston ja äärioikeiston uudelle liittolle22.11.2025 13:56:44 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Li Andersson avasi vasemmistoliiton Vantaalla 21.–23.11. pidettävän puoluekokouksen toisen päivän poliittisella tilannekatsauksella, jossa hän käsitteli niin eurooppalaisen politiikan suuntaviivoja kuin ajankohtaista tilannetta kotimaan politiikassa. Hänen viestinsä oli, että toisenlainen maailma on mahdollinen, mutta se vaatii toimintaa ja eurooppalaisten arvojen puolustamista.
VAS Andersson: Minimipalkkadirektiivin säilyminen on voitto työtä tekeville tavallisille eurooppalaisille11.11.2025 11:59:58 EET | Tiedote
Euroopan unionin tuomioistuin on tänään päättänyt suurelta osin pitää voimassa minimipalkkadirektiivin, jolla turvataan elämiseen riittävä vähimmäispalkka jäsenmaissa lakisääteisellä minimipalkalla tai työehtosopimusjärjestelmän kautta. Direktiivistä kumottiin sitovat kriteerit lakisääteisten minimipalkkojen määräytymisestä sekä kielto minimipalkkojen laskemisesta indeksien perusteella.
VAS Andersson johtaa EU-parlamentin delegaatiota YK:n toisessa sosiaalihuippukokouksessa3.11.2025 15:11:05 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Li Andersson johtaa Euroopan parlamentin delegaatiota Yhdistyneiden kansakuntien toisessa sosiaalisen kehityksen huippukokouksessa Dohassa Qatarissa 4.– 6. marraskuuta.
VAS Saramo: Velkajarrun perustelu EU-säännöillä on täyttä sumutusta15.10.2025 06:00:00 EEST | Tiedote
Euroopan parlamentin talousvaliokunnassa istuva vasemmistoliiton europarlamentaarikko Jussi Saramo kritisoi voimakkaasti niin kutsuttua velkajarrua ja huomauttaa, etteivät EU-säännöt velvoita Suomea sellaisen laatimiseen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme