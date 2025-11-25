VAS Saramo: “Tarkkailuluokalle” joutuminen odotettua Orpon ja Purran historiallisen surkean talouspolitiikan vuoksi

EU-komission tämänpäiväinen päätös Suomen asettamisesta alijäämämenettelyyn eli niin sanotulle “talouden tarkkailuluokalle” ei tullut yllätyksenä. Suomen talouden tunnusluvut ovat heikentyneet tämän hallituskauden aikana kovaa vauhtia.

– Luvut eivät valehtele: Sanna Marinin hallituksen viimeisenä vuotena Suomen julkinen alijäämä oli 0,2 %. Petteri Orpo ja Riikka Purra ovat nostaneet sen pysyvästi yli 4 prosenttiin. Tämäkö tosiaan on se hallitus, jonka pääministeripuolueen suurin vaalilupaus oli velaksi elämisen lopettaminen? Euroopan parlamentin talous- ja budjettivaliokunnissa istuva vasemmistoliiton europarlamentaarikko Jussi Saramo kysyy.

Vuoden 2022 0,2 % alijäämä oli pienin vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen. Se oli Marinin hallituksen elvyttävän talouspolitiikan ansiota. Petteri Orpon ja Riikka Purran talouspolitiikan linja on ollut päinvastainen ja samoin tulokset. Suomi on nyt selvästi yli EU:n asettaman 3 % alijäämärajan kun viime vuonna alijäämän taso oli jo 4,4 %.

– Orpon ja Purran pieni- ja keskituloisiin kohdennetut leikkaukset ovat romuttaneet kotimarkkinat ja aiheuttaneet massatyöttömyydellä alati syventävän kierteen. Samalla kuitenkin rikkaimpien verohelpotuksille on löytynyt liikkumavaraa, Saramo paheksuu.

EU-vertailussakin Suomella menee nyt paljon aiempaa huonommin.

– Edellisen hallituksen päättäessä työnsä alijäämän osalta meillä oli EU:n 8. paras tilanne. Orpon ja Purran vahtivuorolla olemme romahtaneet häntäpäähän sijalle 21. Työllisyyden osalta sijoitus on tätäkin surkeampi: viime kauden ennätystyöllisyyden jälkeen Orpon ja Purran saldona on koko EU:n toisiksi korkein työttömyys! Saramo kertaa.

– Orpolla ja Purralla on nyt peiliin katsomisen paikka. Heidän valitsemansa linja on romahduttanut Suomen talouden ja samalla inhimillinen hinta on ollut tätäkin kovempi. Nyt on aika kääntää suuntaa ja parantaa Suomen taloutta ihmiset mukana pitävällä politiikalla.