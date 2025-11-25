Kokoomuksen Kopra: Hyvinvointiyhteiskuntaa ei rakenneta rankaisemalla sen rahoittajia

Kopran mukaan SDP on unohtanut sen tosiasian, että Suomen hyvinvointipalvelut rahoitetaan pitkälti niiden ihmisten toimesta, jotka maksavat jo nyt leijonanosan Suomen tuloverokertymästä.



Suurituloisin viidennes, eli yli 50 000 euroa vuodessa ansaitsevat, maksavat yli 60 prosenttia kaikista tuloveroista. Yli 100 000 euroa vuodessa ansaitsevat yksinään kattavat noin neljänneksen koko tuloverokertymästä.



"Ilman heidän panostaan meillä ei olisi tätä hyvinvointiyhteiskuntaa. Nämä ihmiset rahoittavat suurelta osin ne palvelut, joilla pidetään huolta lapsistamme, vanhuksistamme ja turvallisuudestamme. SDP:n kasvava halu viedä jatkuvasti enemmän ja enemmän näiltä ihmisiltä reiluuden nimissä on karhunpalvelus kaikille suomalaisille”, Kopra korostaa.



SDP:n tuoreessa vaihtoehtobudjetissa omistamisen ja varallisuuden verotusta kiristetään yhteensä 544 miljoonan euron edestä. Puolue haluaa poistaa esimerkiksi listaamattomien osinkoverotuksen huojennuksen, kiristää sijoitusvakuutusten verotusta, verottaa yleishyödyllisten yhteisöjen osinkoja ja asettaa lisäveron yli miljoonan perinnöille.



"SDP verolinja kohdistuu juuri niihin, jotka maksavat jo nyt leijonanosan veroista. Se ei ole reiluutta, vaan lyhytnäköistä politiikkaa. Se heikentää investointihalukkuutta, yrittäjyyden kannusteita ja nujertaa kasvua, jonka harteille haluamme Suomen tulevaisuuden rakentaa", Kopra sanoo.



Kopran mukaan SDP viestii haluavansa reilua verotusta, mutta käytännössä linja tarkoittaa sitä, että työtä verotetaa kuin se olisi haitake. SDP peruisi talouskasvun kannalta kaikista parhaimpia keinoja ja esittää tilalle kasvun kannalta kaikista huonoimpia vaihtoehtoja.



"On vasemmistolaisilta helppoa heittää, että otetaan lisää niiltä, joilla on eniten. Mutta hyvinvointivaltiota ei rakenneta rankaisemalla sen rahoittajia. Siitä kärsii lopulta koko yhteiskunta: eniten he, joilla menee heikoimmin ja jotka tarvitsevat laadukkaita julkisia palveluita”, Kopra sanoo.