Kokoomuksen Vestman: SDP uhkaa palauttaa ahkeruuden haittaveron

Orpon hallitus laski korkeimman marginaaliveron 59 prosentista 52 prosenttiin. Kokoomuksen Vestman pitää järjenvastaisena, että SDP on valmis perumaan talousasiantuntijoiden parhaimpina pitämiä toimenpiteitä talouskasvun vauhdittamiseksi.



“Tutkimusnäytön ja Ruotsin esimerkin mukaan tämän veronkevennyksen hyödyt ovat kiistattomat. SDP haluaa verottaa työtä kuin se olisi haitake: rangaistaan kouluttautumisesta, uralla etenemisestä, yrittämisestä ja lisätyön vastaanottamisesta. SDP:n mielestä siis ei ole riittävän ankaraa, että tienatusta lisäeurosta yli puolet viedään, pitäisi viedä 60 prosenttia. Käsittämätöntä!”, Vestman sanoo.



Vestmanin mukaan SDP:n ehdotuksella halutaan estää ihmisiä tekemästä enemmän töitä, ottamasta vastuuta ja tavoittelemasta korkeampaa palkkaa.



"Tämä on umpivasemmistolainen ehdotus. Lindtman pitää tärkeämpänä rangaista ahkeruudesta ansaitsevia kuin tukea talouskasvua ja työntekoa. On kohtuutonta, että palkansaajan lisäeurosta lähes 60 senttiä kahmaistaan valtion kassaan vieläpä ilman, että tämä lisäisi verotuottoja”, Vestman sanoo.



Ruotsissa sosiaalidemokraattinen hallitus poisti sikäläisen ylimpien tuloluokkien ankaran marginaaliveron, niin sanotun värnskattin muutama vuosi sitten. Ruotsin valtiontalouden tarkastusviraston selvityksessä todettiin, että tämä marginaaliveron alennus ei vähentänyt verotuloja.



“Ruotsin esimerkki osoittaa, että ankara työhön kohdistuva marginaalivero on järjetön vero, koska se ei lisää verotuottoja. Ruotsin sosiaalidemokraatit ymmärsivät tämän ja alensivat marginaaliveroa kuten Orpon hallitus ensi vuodelle. Fiksuja nuo ruotsin demarit!”, Vestman sanoo.



Taloudellisesti korkealle marginaaliveroasteelle ei löydy kestäviä perusteita. Taloustieteilijöiden tuoreenkin tutkimuksen mukaan työn verottaminen nykyisellä tasolla ei enää kasvata verotuloja, vaan heikentää niitä.



”On aika tunnustaa tosiasiat. Korkeita marginaaliveroja ei puolusteta enää taloudellisilla perusteilla, vaan puhtaasti ideologisista syistä. On vastuutonta pitää kiinni himoverotuksesta, joka syö ahkeruuden kannustimia sekä tuottavuutta ja tulevaisuuden kasvun. Syntymättä jääneitä verotuloja ei voida jakaa. Se pitäisi SDP:nkin muistaa”, Vestman sanoo.





Alla linkit tutkimuksiin.