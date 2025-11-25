Aluevaltuusto keskusteli vilkkaasti lähipalvelumallista ja Diabeteskeskuksen asiakasmaksuista

Maanantaina Hämeenlinnassa koolla ollut aluevaltuusto merkitsi tiedoksi tarkastuslautakunnan väliarviointiraportin. Tarkastuslautakunta voi vuosittaisen arviointikertomuksen lisäksi antaa aluevaltuustolle muitakin tarpeellisina pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

Hyvinvointialuelain mukaan tarkastuslautakunnan tehtävä on arvioida, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella ja hyvinvointialuekonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunnan tehtävä on myös arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä taloussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden riittävyyttä talouden tasapainotuksen kannalta.

Lisäksi aluevaltuusto merkitsi tiedoksi talouden 1 ja 2 tasapainottamisohjelmien toteuman tammi–syyskuulta. Oma Hämeen talous on alkuvuoden 2025 aikana kehittynyt suotuisaan suuntaan, mutta tilanne on heikentynyt loppuvuotta kohden. Ennuste talouden tasapainottamisohjelmien toteumasta oli syyskuun lopussa noin 80 prosenttia, mikä on noin 13,2 miljoonaa euroa vähemmän kuin talousarviossa. Talouden tasapainottamisohjelmista raportoidaan säännöllisesti aluehallitukselle ja aluevaltuustolle.

Voit katsoa valtuustokokouksen tallenteen tästä.

Uusi Diabeteskeskus parantaa diabeetikoiden hoitoa

Aluevaltuusto päätti Diabeteskeskuksen asiakasmaksujen perusteista. Vuoden 2026 alussa toimintansa aloittava Diabeteskeskus kokoaa yhteen vaativan diabeteksen hoitoa. Uudistus parantaa diabeteksen hoitoa, joka on ollut tähän asti alueella pirstaleista, ja hoitokäytännöt vaihtelevia. Diabeteskeskukseen keskitetään tyypin 1 diabetesta sairastavien, nuorten aikuisten sekä vaikeahoitoista tyypin 2 diabetesta sairastavien hoito ja seuranta. Keskus toimii Ahveniston sairaalassa sekä Forssan ja Riihimäen sote-keskuksissa, ja siinä työskentelee sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon ammattilaisia.

Aluevaltuuston hyväksymillä perusteilla asiakasmaksut Diabeteskeskuksessa määräytyvät hoidon sisällön ja terveydenhuollon toimialalla vahvistettujen hoidon kriteerien mukaisesti. Diabeteskeskus on hallinnollisesti yhteinen yksikkö, mutta palvelut voivat kuulua joko perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon piiriin, palvelun sisällöstä riippuen.

Valtuutetut kokivat, että kahdenlaisten maksujen periminen samassa yksikössä ja samanlaisesta palvelusta on sekavaa ja epäreilua. Useampi puheenvuoron käyttänyt päättäjä epäili, etteivät asiakkaat ymmärrä maksujen perusteita ja palvelun eroja. Valtuutetut olivat myös huolissaan siitä, että maksut estävät diabeetikkoja hakeutumasta hoitoon. Valtuutettu Erja Hirviniemi (vas.) esitti asian palauttamista uudelleen valmisteluun. Esitys kuitenkin hävisi äänestyksessä äänin 42–17.

Käsittelyssä useampi valtuustoaloite

Lisäksi aluevaltuusto merkitsi tiedoksi useampia vastauksia valtuustoaloitteisiin. Valtuusto keskusteli vilkkaasti aloitteesta, joka koskee lähipalvelumallin laajentamista maakunnan ikäihmisille. Aloitteeseen saatu vastaus ei tyydyttänyt kaikkia päättäjiä. Valtuusto keskusteli aiheesta pitkään ja polveilevasti. Puheenvuorojen aikana tuotiin esille muun muassa se, ettei lähipalvelumalli ole tuttu asukkaille, eikä sen sisältö ole selkeä valtuutetuille.

Keskustan valtuustoryhmä esitti kokouksessa, että lähipalvelumalli laajennettaisiin koskemaan kaikkia yli 70-vuotiaita asukkaita niillä alueilla, joilla ei ole vuoden 2026 alusta alkaen sote-keskusta tai sote-asemaa aiemman palveluverkkopäätösten perusteella. Nämä alueet olisivat Humppila, Renko, Tammela ja Ypäjä. Keskustan muutosesitys hävisi äänestyksessä äänin 37–22.

Aluevaltuusto käsitteli myös valtuustoaloitteen vastausta, joka koskee keskenmenon kokeneiden naisten hoitopolkua. Valtuusto päätti yksimielisesti liittää päätökseen valtuutettu Elise Oikarin (kd.) esittämän lisäyksen. Sen mukaan keskenmenon saaneiden naisten ja perheiden resurssitarve ja kustannusvaikutukset tarkastellaan uudelleen keväällä 2026 Käypä hoito -suositusten valmistumisen jälkeen.

Valtuusto äänesti sairaaloiden neuvontapisteitä koskevasta asiasta. Keskustan valtuustoryhmä ei ollut tyytyväinen valtuustoaloitteeseen annettuun vastaukseen, vaan esitti, että sairaaloissa ja sote-palvelukeskuksissa pitäisi olla oma neuvontapiste. Esitys hävisi äänestyksessä äänin 35–24.

Aluevaltuusto merkitsi lisäksi tiedoksi kahteen muuhun valtuustoaloitteeseen annetut vastaukset. Ne koskivat palliatiivisen hoidon kehittämistä ja palvelusetelin käyttöönottoa suun terveydenhuollossa.

Lisäksi aluevaltuusto teki henkilövalintoja. Ira Koivun (vihr.) tilalle terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan varajäseneksi valittiin Satu Kuusi (vihr.). Okko Lausmaan (vihr.) tilalle elämänkaarilautakuntaan valittiin puolestaan Anssi Lepistö (vihr.) ja uudeksi varajäseneksi lautakuntaan Jan Löfstedt (vihr.).

Aluevaltuuston 25.11.2025 kokouksen esityslista