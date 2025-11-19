Johtava neuvonantaja Terhi Koipijärvi: Metsäsektorilta tarvitaan ratkaisuja uuteen aikaan

Lisää kansainvälisiä kumppanuuksia ja korkeampaa jalostusarvoa

Suomalainen metsäsektori on käännekohdassa, jonka mittakaavaa ei ole vielä täysin ymmärretty, sanoo pitkän uran metsäsektorilla tehnyt johtava neuvonantaja Terhi Koipijärvi.

–Muutos on ollut hidas ja on aika ryhtyä rakentamaan ratkaisuja, jotka vievät toimialaa uuteen aikaan – kuluttajamarkkinoille, kansainvälisiin kumppanuuksiin ja korkeamman jalostusarvon tuotteisiin.

Koipijärven mukaan kyse ei ole syklistä, vaan pysyvästä muutoksesta. – Olen nähnyt metsäsektorilla kolmen vuosikymmen aikana monta sykliä, mutta nyt metsäsektori elää hetkessä, jossa vanhat menestystarinat eivät kanna. Paperin ja sellun varaan rakentunut volyymibisnes on ollut omassa ajassaan vahva ja sen varaan on rakennettu yhteiskuntaa, mutta nyt kestävä kasvu vaatii uutta kulttuuria synnyttämään menestystä.

–Suomalainen metsäteollisuus kohtaa haasteita globaaleilla markkinoilla, koska se on yhä monimutkaisempi ja arvaamattomampi ja vaatii yhä laajempaa kansainvälistä osaamista. Toimialalta kuulee, että transformaatio ja kansainvälistyminen ei ole lähtenyt liikkeelle silloin, kun sen olisi pitänyt.

Megatrendit määrittävät tulevaisuuden

Koipijärven mukaan metsäalan tulee lisätä maailmanlaajuista ymmärrystä geotaloudesta ja -politiikasta oman mukavuusalueen ulkopuolelta. – Metsäsektori ei voi enää tarkastella asioita vain Suomen tai EU:n näkökulmasta. Yhdysvalloissa ei puhuta Euroopasta, vaan USA:sta, Kiinasta ja ylipäätään Aasiasta, mikä tulee ymmärtää.

–Globaalin ymmärryksen rinnalla on tunnistettava kolme varmaa megatrendiä – luontokato, ilmastonmuutos ja sosiaalinen polarisaatio. Yrityksen strategiassa pitäisi huomioida nämä kolme varmaa skenaariota, koska ne määrittävät seuraavat vuosikymmenet.

Monimuotoisessa johtamisessa suomalaisella metsäsektorilla on vielä Koipijärven mukaan tehtävää. – Olemme keränneet ympärillemme samanmielisiä ihmisiä, josta syntyy näköalattomuutta. Yrityksissä on oltava erilaisia ihmisiä, myös kansainvälisesti kokeneita. Jos haluamme uudistua, meidän on oltava valmiita altistumaan erilaisuudelle ja uusille näkökulmille.

–Metsäala on osa sidosryhmätaloutta, jossa asiakkaiden ja omistajien lisäksi johdon pitää ymmärtää myös paikallisyhteisöjä, kansalaisjärjestöjä ja erilaisia alan asiantuntijoita. Kun ymmärtää laajan sidosryhmänäkemyksen, toimialaa pystyy ohjaamaan kestävämmin ja pitkäjänteisemmin. "Metsärauhan" sijaan peräänkuulutan avointa dialogia, jossa sidosryhmien erilaiset äänet otetaan tosissaan.

Metsäteollisuuden mentävä kuluttajamarkkinaan, jossa metsä muuttuu brändiksi

Koipijärven mukaan suomalainen metsäteollisuus on rakentunut insinööriosaamisen ja suurten volyymien varaan. – Se on luonut tehokkuutta, mutta myös jähmeyttä, kun muutoksessa pitäisi oppia ymmärtämään kuluttajamarkkinan toimintaa.

–Kun tähän saakka metsäteollisuus on ollut perinteisesti yritysten välistä bisnestä, nyt pitäisi mennä rohkeasti kuluttajamarkkinoille ja ymmärtää muotia, muotoilua ja elämyksiä. Metsäteollisuuden uusien tuotteiden valmistukseen ja lanseeraukseen tarvitaan kumppaneita, jotka osaavat sen maailman.

Koipijärvi on lanseerannut ajatusta Finnish Forest Fashion – konseptista, joka yhdistäisi metsäsektorin ja muotiteollisuuden. – Nyt ollaan menossa sitä kohti ja nyt aika alkaa olla kypsä. Maailma etsii kestäviä materiaaleja, ja puupohjaiset tekstiilit voivat olla Suomen seuraava vientimenestys.

–Kuluttajatuotteet voivat toimia myös mielikuvallisesti, kun ne tekevät metsästä konkreettisen ja haluttavan osan arkea. Kun Pariisin muotitalo markkinoi suomalaista puupohjaista kangasta, silloin metsä muuttuu brändiksi, ei raaka-aineeksi.

Puurakentamisesta voi vielä tulla Koipijärven mukaan Suomen metsäteollisuudelle suuri kaupallinen mahdollisuus. – Meillä on kaikki: metsä, designkulttuuri, arkkitehtuuri. Puurakentaminen nähdään muualla vielä vahvemmin ilmastopolitiikan työkaluna ja vähähiiliseen rakentamiseen ohjataan. Tätä kohti meidänkin pitää Suomessa mennä.

Markku Laukkanen, markku.laukkanen@audiomedia.fi