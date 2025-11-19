Danske Bank A/S, Suomen sivuliike

Muistutuskutsu medialle: Kohti parempia aikoja – Danske Bank julkistaa talousennusteensa

26.11.2025 09:55:05 EET | Danske Bank A/S, Suomen sivuliike | Kutsu

Danske Bank julkaisee aamulla 3.12.2025 Nordic Outlook -raportin, joka tarjoaa kattavan katsauksen Suomen, Pohjoismaiden ja maailmantalouden keskeisten alueiden talousennusteisiin. Ennustekierros sisältää ensimmäistä kertaa talousennusteet myös vuodelle 2027.

Suuret taloudet ovat pitäneet pintansa kauppasodasta ja poliittisesta epävarmuudesta huolimatta. Pysyykö euroalueen talous kasvu-uralla siitä huolimatta, että rahapolitiikan tuki kasvulle hiipuu? Välttääkö Yhdysvaltojen talous kasvun selkeän hidastumisen, vaikka työmarkkinoilla on selviä viilenemisen merkkejä? Joko viimein Suomen talous kiihdyttää?

Kutsumme median edustajat tiedotustilaisuuteen kuulemaan Danske Bankin
pääekonomisti Minna Kuusiston, seniorianalyytikko Antti Ilvosen sekä yksityistalouden ekonomisti Kaisa Kivipellon puheenvuorot Suomen ja globaalin talouden ennusteista.

Pyydämme median edustajia ilmoittautumaan Danske Bankin vt. lehdistöpäällikölle Outi Känkäselle sähköpostitse (outi.kankanen@danskebank.fi) maanantaihin 1.12. mennessä (p. 050 576 3925).

Tilaisuudessa tarjoillaan lounas. Kerrothan ilmoittautumisesi yhteydessä mahdollisesta erityisruokavaliostasi.

Tilaisuutta on mahdollisuus seurata etänä. Jos haluat osallistua tilaisuuteen etänä, kerrothan siitä ilmoittautumisesi yhteydessä.

Aika
keskiviikko 3.12.2025 klo 12.00–13.30 (ovet avautuvat klo 11.45, puheenvuorot alkavat klo 12.00)

Paikka
Danske Bank, Kasarmikatu 21 B, 2. krs

Ohjelma
Minna Kuusisto: Saksan elvytyspaketti tukee euroalueen kasvunäkymiä 2026

Kaisa Kivipelto: Suomi palaa kasvuun – luottamus elpyy työmarkkinoiden tahdissa

Antti Ilvonen: Velkavetoinen elvytys tukee USA:n kasvua 2026

Yhteyshenkilöt

Danske Bankista

Danske Bank on Suomen kolmanneksi suurin pankki, joka tarjoaa noin miljoonalle suomalaiselle kotitaloudelle, yritykselle ja instituutiolle palveluita laajan asiantuntemuksen sekä innovatiivisten digitaalisten ratkaisujen avulla. Danske Bank A/S, Suomen sivuliike on osa pohjoismaista Danske Bank -konsernia. 

Danske Bank on pohjoismainen yleispankki, jolla on vahvat alueelliset juuret ja tiivis yhteys ympäröivään maailmaan. Danske Bank -konsernin pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa, ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Kööpenhaminassa. danskebank.fi

