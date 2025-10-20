Tampereen Energian uusin selvitys: suurten kaupunkien lämmitys voidaan hoitaa päästöttömästi - hinnat eroavat merkittävästi
Tampereen Energia on julkaissut uuden selvityksen, joka avaa ensimmäistä kertaa kattavasti, millaisin kustannuksin ja edellytyksin suuri suomalainen kaupunki voi siirtyä käytännössä päästöttömään ja jopa hiilinegatiiviseen kaukolämpöön vuoteen 2040 mennessä. Selvitys tarjoaa faktoihin perustuvan kokonaiskuvan eri lämmitysratkaisujen ilmasto-, talous- ja toimitusvarmuusvaikutuksista sekä selkeät suositukset kansallisen lämmitysvision rakentamiseen.
”Suomen suurten kaupunkien lämmitysjärjestelmät voidaan uudistaa joko kalliisti tai kustannustehokkaasti. Nyt meillä on siitä ensimmäistä kertaa kattavat luvut”, kertoo Tampereen Energian energiamarkkinoista vastaava johtaja Jukka Joronen.
Selvitys on jatkoa Tampereen Energian aiemmille lämmitysratkaisujen selvityksille vuosilta 2021 ja 2023. Toimintaympäristön nopea muutos on tehnyt tietojen säännöllisestä päivittämisestä välttämätöntä. Tällä kertaa on syvennetty erityisesti kaukolämmön, sähköjärjestelmän ja maankäytön kytköksiä sekä niiden merkitystä Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.
Selvityksessä esitetään viisi eri skenaariota, joissa kaikissa lämmöntuotannon käytönaikaiset päästöt laskevat nollaan tai lähes nollaan vuoteen 2040 mennessä.
Investointikustannukset vaihtelevat noin 500 miljoonasta eurosta 2,6 miljardiin euroon, ja kun koko toteutuksen edellyttämät investoinnit huomioidaan, kokonaiskustannukset voivat nousta jopa 11,7 miljardiin euroon.
Kaukolämpö on Suomen vahvuus sähköistyvässä energiajärjestelmässä
Selvityksen mukaan kaukolämpöjärjestelmä tarjoaa joustavuutta ja varatehoa, jonka avulla voidaan tasata kulutushuippuja ja hyödyntää uusiutuvaa sähköä tehokkaammin esimerkiksi varastoimalla tuulivoimaa lämpöakkuihin. Lämmitysratkaisut, jotka perustuvat varastoituvaan lämpöenergiaan ja hukkalämmön hyödyntämiseen, voivat helpottaa tehopulaa ja vähentää päästöjä kustannustehokkaasti.
”Polttoon perustumattoman lämmityksen rakentaminen on mahdollista, mutta edellyttää sähköjärjestelmän teho-ongelman hallintaa. Kaukolämpö on tässä Suomen erityinen vahvuus”, toteaa Joronen selvityksen johtopäätöksistä.
Hiilineutraalisuuden saavuttaminen kuitenkin vaikeutuu, kun viimeiset päästövähennykset kallistuvat ja sähköön yksin tukeutuminen nostaisi kustannuksia ja päästöjä. Seuraava askel onkin teollisen mittakaavan hiilidioksidin talteenotto ja hyötykäyttö, joka voi mahdollistaa hiilinegatiivisuuden kustannustehokkaammin kuin täydellinen poltosta luopuminen.
Hiilidioksidin talteenoton avulla voidaan lisäksi tuottaa synteettisiä polttoaineita raskaalle liikenteelle, mikä laajentaa päästövähennysten vaikutukset energiasektoria pidemmälle.
Koko raportti on luettavissa osoitteessa: www.tampereenenergia.fi/julkaisut
Yhteyshenkilöt
Jukka JoronenJohtaja, EnergiamarkkinatTampereen Energia OyPuh:0408016187jukka.joronen@tampereenenergia.fi
Myötävoimalla muutamme maailmaa
Tampereen Energia on monipuolinen energiatalo, jossa työskentelee lähes 400 uusiutuvan energian ammattilaista. Tehtävämme on etsiä ratkaisuja, joiden avulla lämpöä, jäähdytystä ja sähköä tuotetaan, jaellaan ja käytetään vastuullisesti. Visiomme mukaan tamperelaiset kodit ja kiinteistöt lämpiävät hiilinegatiivisesti viimeistään vuonna 2040.
Tampereen Energia on kaupungin omistama energiayhtiö. Konserniin kuuluvat emoyhtiö Tampereen Energia Oy:n lisäksi Tampereen Energia Sähköverkko Oy, Tampereen Vera Oy sekä Tammervoima Oy, jonka toinen omistaja on Pirkanmaan Jätehuolto.
