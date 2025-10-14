Puolustuskiinteistöt kuuluu kokonaisuuteen

Säkylän varuskunnan kuntotalo peruskorjataan

27.11.2025 08:30:00 EET | Senaatti-kiinteistöt | Puolustuskiinteistöt | Tiedote

Puolustuskiinteistöt valmistelee Säkylän varuskunnan kuntotalon kattavaa peruskorjausta. Rakennusurakka on edennyt julkiseen kilpailutukseen, ja rakentamisen arvioidaan alkavan alkuvuodesta 2026. Hanke valmistuu vuoden 2027 aikana.

Rakennuksen julkisivu, jossa keskiössä sisäänkäynti.
Vuonna 1966 valmistunut, suojeltu Säkylän kuntotalo peruskorjataan kauttaaltaan. Puolustusvoimat

Kuntotalo on peruskorjauksen ajan pois käytöstä. Porin prikaatin varusmiehille järjestetään varuskuntaan liikuntakoulutuksen väistötiloja, ja osa koulutuksesta toteutetaan muualla Satakunnassa sijaitsevissa liikuntatiloissa ja uimahalleissa.

Varuskuntakäytön lisäksi kuntotalon uima-allasosastolla on kuntalaisille avoimia yleisövuoroja sekä koululaisvuoroja. Ne jäävät rakennustöiden vuoksi tauolle 14.12.2025 alkaen. Ulkoliikuntapaikkoja, kuten urheilukenttää ja voimailupuistoa, voi käyttää nykyiseen tapaan.

Suojeltu 1960-luvun rakennus uudistetaan pitkälle tulevaisuuteen

Vuonna 1966 valmistunut, arkkitehti Osmo Lapon suunnittelema ja suojeltu rakennus peruskorjataan kauttaaltaan.

”Rakennushanke toteutetaan museoviraston ohjauksessa. Rakennuksen ominaispiirteet ja yleisilme pyritään säilyttämään huolellisesti. Säilytettäviä elementtejä ovat esimerkiksi sisätilojen tummaksi petsatut puurimaseinät ja alakatot”, Puolustuskiinteistöjen asiakaspäällikkö Joonas Hallman kertoo.

Uudistustöissä korjataan rakennuksen betonirakenteet ja julkisivu sekä uusitaan käyttöikänsä päähän tullut talotekniikka. Hankkeessa lisätään kuntoilutiloja, korjataan iso uima-allas ja parannetaan allasosaston turvallisuutta. Myös rakennuksen ensimmäisen kerroksen esteettömyyttä parannetaan.

Varusmiesten liikuntakoulutus monipuolistuu

Kuntotalon peruskorjauksen myötä Puolustusvoimien liikuntakoulutusta pystytään monipuolistamaan tälle vuosikymmenelle. Peruskorjaus parantaa merkittävästi varusmiesten liikuntakoulutuksen olosuhteita tuoden lisätiloja liikuntaan, ja uudistetut tilat mahdollistavat entistä monipuolisemman ja turvallisemman harjoittelun ympäri vuoden.

Rakennushankkeen urakoitsija valitaan alkuvuodesta 2026, minkä jälkeen varsinainen rakentaminen alkaa. Ennen rakennustöiden käynnistämistä kuntotalossa tehdään tarvittavia valmistelutöitä ja toteutetaan muutto väistötiloihin.

