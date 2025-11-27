Tomi Kontiolle Finlandia-palkinto lastenkirjasta Koira nimeltään Kissa hyvästelee ystävän

Tomi Kontion kirjoittama ja Elina Warstan kuvittama Koira nimeltään Kissa hyvästelee ystävän on vuoden 2025 lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-voittaja.

Voittajateoksen valinnut urheilija Mustafe Muuse perustelee valintaansa näin:

”Tämä teos on mestarinäyte siitä, miten suurista ja vaikeista asioista voidaan puhua lempeästi. Se käsittelee ystävyyttä, luopumista ja sitä haikeutta, joka elämään väistämättä kuuluu. Kirjailija kuvaa, kuinka erilaisuus ei ole este yhteydelle, vaan sen rikkaus. Teksti on kuin runoutta, mutta silti niin selkeää, että se menee suoraan ihon alle. Kuvitus täydentää tekstin maailmaa niin, että jopa pienet välit ja hiljaiset kohdat saavat merkityksen. Tämä on kirja, jonka toivoisin jokaisen vanhemman lukevan lapselleen, nuorten löytävän omaksi tarinakaverikseen, ja jonka äärelle myös aikuisten olisi hyvä pysähtyä. Sillä me kaikki tarvitsemme lohtua ja ymmärrystä.”

Finlandia-palkinto on Suomen Kirjasäätiön jakama tunnustus ansiokkaasta suomalaisesta romaanista. Palkinto on suuruudeltaan 30 000 euroa.

Koira nimeltään Kissa hyvästelee ystävän päättää rakastetun Koira nimeltään Kissa -lastenkirjasarjan, jota Kontio ja Warsta ovat tehneet yhdessä vuosikymmenen ajan.

Tomi Kontio (s. 1966) on yksi sukupolvensa arvostetuimmista runoilijoista. Hän on aiemmin voittanut lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnon teoksestaan Keväällä isä sai siivet (Tammi, 2000). Hänen ja Warstan Koira nimeltään Kissa -sarjan kirjoista Koira nimeltään Kissa (2015) oli ehdolla Pohjoismaiden neuvoston lasten- ja nuortenkirjallisuuspalkinnon saajaksi ja Koira nimeltään Kissa tapaa kissan (2019) lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandian saajaksi.

Teoksella voitokas kirjasyksy

Syksy 2025 on ollut Teos-kustantamolle todellista palkintojen ja ehdokkuuksien juhlaa. Monika Fagerholm voitti kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon romaanillaan Eristystila / Kapinoivia naisia (Döda trakten/Kvinnor i revolt, suom. Hannimari Heino).

Kaunokirjallisuuden Finlandia-palkintoehdokkaita olivat Fagerholmin lisäksi Teoksen kirjailijat Marjo Niemi romaanillaan Pienen budjetin sotaelokuva sekä Jarkko Volanen romaanillaan Vainovalkeat.

Kirjallisuuden Nobel-palkinto myönnettiin lokakuussa unkarilaiselle László Krasznahorkaille, jonka kirjoja Teos julkaisee korkeatasoiseen käännöskirjallisuuteen keskittyvässä Baabel-sarjassa.

Esikoiskirjailija Karissa Kettu oli Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkintoehdokas romaanillaan H eli Hypatia Aleksandrialaisen matka pimeään. Runoilija Silja Järventausta on Tanssiva Karhu -runouspalkintoehdokas teoksellaan Vuorosana pihapiirissä ja Ted Forsström ja Åsa Lucander ovat Runeberg Junior -ehdokkaita lastenkirjallaan Sapuskaa Sulolle!

"On ilahduttavaa, että pitkäaikainen yhteistyö Teoksen hienojen kirjailijoiden kanssa kantaa näin komeasti hedelmää", toteaa kustantaja Päivi Koivisto.

"Syksyn palkintosade osoittaa, että viihteellistyneessä kulttuurissamme yhä arvostetaan myös taiteellisesti kunnianhimoista kerrontaa ja kielellistä taituruutta."

