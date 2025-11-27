Tomi Kontiolle Finlandia-palkinto lastenkirjasta Koira nimeltään Kissa hyvästelee ystävän
Tomi Kontio on voittanut vuoden 2025 lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnon kirjallaan Koira nimeltään Kissa hyvästelee ystävän. Voittajateoksen valitsijan, urheilija Mustafe Muusen mukaan kirja on mestarinäyte siitä, miten suurista ja vaikeista asioista voidaan puhua lempeästi.
Tomi Kontion kirjoittama ja Elina Warstan kuvittama Koira nimeltään Kissa hyvästelee ystävän on vuoden 2025 lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-voittaja.
Voittajateoksen valinnut urheilija Mustafe Muuse perustelee valintaansa näin:
”Tämä teos on mestarinäyte siitä, miten suurista ja vaikeista asioista voidaan puhua lempeästi. Se käsittelee ystävyyttä, luopumista ja sitä haikeutta, joka elämään väistämättä kuuluu. Kirjailija kuvaa, kuinka erilaisuus ei ole este yhteydelle, vaan sen rikkaus. Teksti on kuin runoutta, mutta silti niin selkeää, että se menee suoraan ihon alle. Kuvitus täydentää tekstin maailmaa niin, että jopa pienet välit ja hiljaiset kohdat saavat merkityksen. Tämä on kirja, jonka toivoisin jokaisen vanhemman lukevan lapselleen, nuorten löytävän omaksi tarinakaverikseen, ja jonka äärelle myös aikuisten olisi hyvä pysähtyä. Sillä me kaikki tarvitsemme lohtua ja ymmärrystä.”
Finlandia-palkinto on Suomen Kirjasäätiön jakama tunnustus ansiokkaasta suomalaisesta romaanista. Palkinto on suuruudeltaan 30 000 euroa.
Koira nimeltään Kissa hyvästelee ystävän päättää rakastetun Koira nimeltään Kissa -lastenkirjasarjan, jota Kontio ja Warsta ovat tehneet yhdessä vuosikymmenen ajan.
Tomi Kontio (s. 1966) on yksi sukupolvensa arvostetuimmista runoilijoista. Hän on aiemmin voittanut lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnon teoksestaan Keväällä isä sai siivet (Tammi, 2000). Hänen ja Warstan Koira nimeltään Kissa -sarjan kirjoista Koira nimeltään Kissa (2015) oli ehdolla Pohjoismaiden neuvoston lasten- ja nuortenkirjallisuuspalkinnon saajaksi ja Koira nimeltään Kissa tapaa kissan (2019) lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandian saajaksi.
Teoksella voitokas kirjasyksy
Syksy 2025 on ollut Teos-kustantamolle todellista palkintojen ja ehdokkuuksien juhlaa. Monika Fagerholm voitti kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon romaanillaan Eristystila / Kapinoivia naisia (Döda trakten/Kvinnor i revolt, suom. Hannimari Heino).
Kaunokirjallisuuden Finlandia-palkintoehdokkaita olivat Fagerholmin lisäksi Teoksen kirjailijat Marjo Niemi romaanillaan Pienen budjetin sotaelokuva sekä Jarkko Volanen romaanillaan Vainovalkeat.
Kirjallisuuden Nobel-palkinto myönnettiin lokakuussa unkarilaiselle László Krasznahorkaille, jonka kirjoja Teos julkaisee korkeatasoiseen käännöskirjallisuuteen keskittyvässä Baabel-sarjassa.
Esikoiskirjailija Karissa Kettu oli Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkintoehdokas romaanillaan H eli Hypatia Aleksandrialaisen matka pimeään. Runoilija Silja Järventausta on Tanssiva Karhu -runouspalkintoehdokas teoksellaan Vuorosana pihapiirissä ja Ted Forsström ja Åsa Lucander ovat Runeberg Junior -ehdokkaita lastenkirjallaan Sapuskaa Sulolle!
"On ilahduttavaa, että pitkäaikainen yhteistyö Teoksen hienojen kirjailijoiden kanssa kantaa näin komeasti hedelmää", toteaa kustantaja Päivi Koivisto.
"Syksyn palkintosade osoittaa, että viihteellistyneessä kulttuurissamme yhä arvostetaan myös taiteellisesti kunnianhimoista kerrontaa ja kielellistä taituruutta."
Lisätiedot, haastattelupyynnöt ja arvostelukappaleet: silja.massa@teos.fi, +358 40 708 1323
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Silja MassaTeos-kustantamoPuh:+358 40 708 1323silja.massa@teos.fiwww.teos.fi
Kuvat
Linkit
Vuonna 2003 perustettu Teos julkaisee laadukasta suomenkielistä kirjallisuutta romaaneista tietokirjoihin ja runoista lastenkirjoihin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Teos-kustantamo
Monika Fagerholmille Finlandia-palkinto romaanista Eristystila / Kapinoivia naisia27.11.2025 20:32:00 EET | Tiedote
Monika Fagerholmin romaani Eristystila / Kapinoivia naisia on voittanut vuoden 2025 kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon. Voittajateoksen valitsija, muusikko Maija Vilkkumaa, kehuu kirjaa syvälliseksi ja upeaksi romaaniksi kirjoittamisesta, yhteiskunnallisista liikkeistä, feminismistä ja perheestä.
Jantso Jokelinin Sveitsiä käsittelevä esseeteos Aikavuoret on Vuoden matkakirja 202526.11.2025 17:00:00 EET | Tiedote
Aikavuoret on Mondo-lehden toimituksesta koostuvan raadin mukaan sivistynyt ja viihdyttävä kirja, josta välittyy perehtyneisyys ja laaja taustatyö. "Tämän teoksen jälkeen Sveitsiä katsoo uusin silmin."
Silja Hiidenheimon muistostipendi 2025 runoilija Anni Mäentielle22.11.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Teos-kustantamon jakaman kustantaja Silja Hiidenheimon muistostipendin saa tänä vuonna runoilija Anni Mäentie runokokoelmastaan Söpöliini ja minä. Raati kehuu teosta tarkaksi, kekseliääksi ja hallituksi. Palkinnon arvo on 2000 euroa.
Huippukokki Jouni Toivanen opastaa loihtimaan tutuista kotiruoista entistäkin parempia12.11.2025 10:31:58 EET | Tiedote
Miten valmistetaan täydellinen makaronilaatikko, savulohi tai suklaakakku? Jouni Toivasen juuri ilmestynyt Lempiruokaa-keittokirja on todellinen kotikokin aarreaitta, klassikkoja esittelevä klassikko itsekin.
R. F. Kuangin Katabasis on terävä satiiri yliopistomaailman verisestä kilpailusta10.11.2025 11:56:28 EET | Tiedote
Uutuusromaanissaan Katabasis R. F. Kuang näyttää akateemisen maailman pimeän puolen. Teos julkaisee kansainvälisen menestyskirjan suomeksi Veera Kasken taidokkaana käännöksenä. Kirja on heti arvosteluvapaa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme