Markkinaoikeus kumosi Oma Hämeen sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän hankintapäätöksen
Nykyisten järjestelmien käyttö jatkuu, eikä päätöksellä ole vaikutusta asiakkaiden palveluihin.
Markkinaoikeus on antanut 25. marraskuuta päätöksen, joka koskee Kanta-Hämeen ja Keski-Suomen hyvinvointialueiden yhteistä sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän hankintaa. Päätöksellä kumottiin Oma Hämeen heinäkuussa 2025 tekemä hankintapäätös, jolla Tietoevry Finland Oy:n Lifecare-järjestelmä valittiin sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmäksi. Oma Häme ei ole allekirjoittanut hankintasopimusta Tietoevryn kanssa. Hankintapäätöksestä valitti CGI Suomi Oy, joka ei jättänyt omaa tarjousta.
Markkinaoikeus katsoi, että hankintamenettelyn aikana oli täsmennetty osaa tarjouspyynnön vaatimuksista tavalla, jota voidaan pitää olennaisena muutoksena. Tarjoajille ilmoitetut validointivaatimukset muuttuivat hankintaprosessin aikana, ja markkinaoikeuden mukaan muutos olisi voinut vaikuttaa siihen, miten potentiaaliset tarjoajat arvioivat osallistumistaan. Näillä perusteilla markkinaoikeus katsoi, että hankintamenettely oli tehty säännösten vastaisesti ja edellytti, että sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän hankinnasta järjestetään uusi tarjouskilpailu.
Lisäksi markkinaoikeus kielsi Kanta-Hämeen ja Keski-Suomen hyvinvointialueita tekemästä kyseistä hankintasopimusta tai panemasta sitä täytäntöön. Kiellon tehosteeksi asetettiin 500 000 euron uhkasakko.
– Selvitämme nyt, onko tarkoituksenmukaista valittaa päätöksestä vai käynnistää kilpailutus uudelleen. Vaikka ratkaisu viivästyttää hanketta, tärkeintä on, että sosiaalihuollon ammattilaisilla on käytössään järjestelmä, joka tukee työtä ja parantaa tiedonkulkua. Hankinnan vaatimukset laadittiin sen varmistamiseksi, että järjestelmä voidaan ottaa käyttöön turvallisesti ja ilman palvelukatkoja, toteaa Oma Hämeen kehitys- ja ICT-johtaja Toni Suihko.
Nykyiset käytössä olevat sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmät säilyvät toistaiseksi Oma Hämeen käytössä, eikä päätöksellä ole välitöntä vaikutusta asiakkaiden palveluihin. Oma Hämeen tavoitteena on edelleen hankkia sosiaalihuollolle yksi, yhtenäinen asiakastietojärjestelmä, joka yhtenäistää kirjaamista ja parantaa tiedon jakamista eri yksiköiden ja tiimien välillä.
Oma Häme oli aiemmin hankkinut sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän Mediconsultilta. Saga-järjestelmän piti olla käytössä vuoden 2024 lopussa. Käyttöönottovaiheessa järjestelmässä havaittiin kuitenkin merkittäviä virheitä ja puutteita, ja hankinta viivästyi olennaisesti, minkä vuoksi Oma Häme purki sopimuksen Mediconsultin kanssa joulukuussa 2024. Tämän asian käsittely on vielä kesken Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa.
