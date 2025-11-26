Kokoomuksen Autto: Onko SDP:n mielestä polttoaine liian halpaa?
SDP ehdottaa vaihtoehtobudjetissaan veronkorotuksia polttoaineille. Kokoomuksen kansanedustaja ja puoluevaltuuston puheenjohtaja Heikki Autto ihmettelee, näkeekö SDP polttoaineiden hinnat liian edullisina pitkien etäisyyksien Suomessa?
SDP:n vaihtoehtobudjetissa nostetaan nestemäisten polttoaineiden valmisteveroja 42 miljoonalla eurolla ja lisäksi biokomponentin jakeluvelvoitetta kiristettäisiin. Yhdessä nämä kaksi toimea nostaisivat polttoaineiden hintaa merkittävästi. Lisäksi SDP korottaisi useiden bensiini- ja dieselautojen vuosittaista ajoneuvoveroa.
”Käsittämätön linjaus SDP:ltä. Auto on suomalaisille arjen välttämättömyys. Orpon hallitus on määrätietoisesti alentanut autoilun kustannuksia, joka näkyy konkreettisesti bensapumpulla. Miksi ihmeessä SDP haluaa nostaa tavallisten suomalaisten arjen kustannuksia?”, Autto ihmettelee.
Autto muistuttaa, että suurelle osalle suomalaisista liikennemuoto ei ole valinta, vaan autoilu on välttämättömyys.
”Läheskään kaikilla suomalaisilla ei ole myöskään mahdollisuutta vaihtaa sähköautoon. Siksi juuri tavalliset suomalaiset maksaisivat laskun SDP:n veronkorotuksista. Lisäksi korkeammat polttoainekustannukset nostavat esimerkiksi logistiikan kustannuksia ja nostavat siten yleistä hintatasoa”, Autto jatkaa.
Autto muistuttaa, että nykyinen hallitus on pyrkinyt keventämään työn ja liikenteen kustannuksia – ei kasvattamaan niitä.
”Kokoomus haluaa, että työnteko kannattaa ja että suomalaiset voivat liikkua töihin, harrastuksiin ja arjen asioille ilman kohtuutonta kustannustaakkaa. SDP:n esitys vie täysin päinvastaiseen suuntaan. Siksi on syytä kysyä: onko polttoaine SDP:stä todella liian halpaa suomalaisille?”
Heikki AuttoKansanedustaja, puoluevaltuuston puheenjohtaja, puolustusvaliokunnan puheenjohtaja
Lapin vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra pitää Keskustan Honkosen puheita "pääministerin erosta" epätoivoisena yrityksenä pestä pois Marinin ja Saarikon hallituksen talousvastuutonta perintöä. Keskusta yrittää nyt kaikin keinoin vierittää vastuun Orpon hallituksen niskaan, kun juuri punamultavuosien ennennäkemätön tuhlaus ja tekemättömät rakenneuudistukset ajoivat Suomen EU:n tarkkailuluokalle.
SDP on valmis perumaan yhden talousasiantuntijoiden kaikista parhaimpana pitämän keinon talouskasvun vauhdittamiseksi. Kokoomuksen kansanedustaja Heikki Vestman kritisoi SDP:n vaihtoehtobudjettia, jossa puolue uhkaa kiristää marginaaliverot takaisin entiselle tasolle. Suomessa työn verotus on jo nyt äärimmäisen kireää, mikä vähentää työnteon kannustimia, ja uhkaa työllisyyttä sekä hyvinvointipalvelujen rahoitusta.
Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra muistuttaa, että suomalainen hyvinvointiyhteiskunta lepää kaikkein eniten tienaavien harteilla. SDP vaihtoehtobudjetin esittämät veronkiristykset kohdistuvat juuri tähän joukkoon ja vaarantavat koko palvelujärjestelmän kestävyyden. "Nämä ihmiset rahoittavat suurelta osin ne palvelut, joilla pidetään huolta lapsistamme, vanhuksistamme ja turvallisuudestamme", Kopra sanoo.
SDP:n julkaisemassa vaihtoehtobudjetissa yrittäjän kukkarosta viedään yli tonni vuodessa. Eduskunnan riippumattoman tietopalvelun mukaan SDP:n vaihtoehtobudjetti kahmaisee yrittäjiltä 1099 euroa vuodessa Orpon hallituksen verrattuna.
Vasemmistoliiton vaihtoehtobudjetti vuodelle 2026 heikentäisi työllisyyttä 64 700 henkilöllä ja vähentäisi yrittäjien tuloja 3 323 eurolla vuodessa verrattuna Orpon hallituksen vuoden 2026 talousarvioesitykseen. Erotus hallituksen linjaan on kokoomuksen kansanedustaja Susanne Päivärinnan mukaan musertava.
