Vihreiden MEP Ohisalo: Brysselin sääntelynpurkuvimma uhkaa ympäristöä ja ihmisoikeuksia
Europarlamentin täysistunnossa on tänään päätetty metsäkatoasetuksen viivästyttämisestä ja heikentämisestä. Lisäksi europarlamentti on eilen käsitellyt komission esitystä EU:n digilainsäädännön purkamiseksi. Vihreiden europarlamentaarikko Maria Ohisalo pitää sääntelynpurkuvimmaa kohtalokkaana ympäristön ja ihmisoikeuksien kannalta.
Komissio julkisti kauden alussa aikeensa sääntelyn yksinkertaistamiseen tarkoituksenaan päällekkäisyyksien karsiminen ja EU-lainsäädännön selkeyttäminen. Tämä voidaan nähdä hyvänä asiana lainsäädännön tehokkaamman toimeenpanon kannalta.
“Viimeaikaiset päätökset ovat osoittaneet, että mistään lainsäädännön yksinkertaistamisesta ei ole ollut enää pitkään aikaan kyse, jos oli alunperinkään. Todellinen lainsäädännön yksinkertaistaminen auttaa yrityksiä selkeämmillä ohjeilla, tukipalveluilla ja johdonmukaisella täytäntöönpanolla. Tämä näyttää puuttuvan täysin komission työkalupakista ja tilalle on tullut sääntelyn purku, jolla tulee olemaan kauaskantoisia negatiivisia vaikutuksia, ellemme saa kurssia käännettyä ja pidettyä kiinni vihreän, oikeudenmukaisen siirtymän isosta kuvasta,” Maria Ohisalo sanoo.
“Tässä isossa kuvassa Kokoomuksen europuolue EPP käänsi takkinsa heti alussa. Suurempi pettymys on ollut se, miten demarit yhä yrittää tuhoon tuomittuja kahdenkeskeisiä diilejä EPP:n kanssa, sen sijaan että S&D, Renew, Vihreät ja Vasemmisto seisoisivat yhtenä rintamana äärioikeistoa vastaan,” hän jatkaa.
Ohisalo on pettynyt metsäkatoasetuksen lykkäämiseen ja heikentämiseen. Hän kritisoi myös digisääntelyyn kaavailtuja heikennyksiä.
“Metsäkatoasetus on EU:n tärkein työkalu metsäkadon pysäyttämiseen. Tämän tärkeän lainsäädännön lykkääminen ja heikentäminen on älytöntä keskellä ilmastokriisiä ja alati etenevää luontokatoa. Seuraavaksi näyttää olevan digilainsäädännön vuoro. EU:n digisääntelyn purkaminen uhkaa heikentää kansalaisten oikeusturvaa ja vahvistaa EU:n ulkopuolisten digijättien otetta markkinoista ja kansalaisten henkilötiedoista,” Ohisalo sanoo.
“Jos EU todella haluaa olla innovaatioiden edelläkävijä, meidän on pidettävä kiinni suuresta tulevaisuuden visiosta ja lunastettava lupauksemme vihreän siirtymän suhteen: turvallinen, yksityisyyttä ja ihmisoikeuksia kunnioittava, energiatehokas teknologia ja vihreä talous - se on todellinen innovaatio,” Ohisalo päättää.
Maria OhisaloEuroopan parlamentin jäsenmaria.ohisalo@europarl.europa.euwww.mariaohisalo.fi
Milja HenttonenErityisavustaja (viestintä)Puh:+358505993094milja.henttonen@europarl.europa.eu
