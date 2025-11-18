Diakin maine kumppaneiden silmissä edelleen vahva

Diakin kokonaismaine on sidosryhmien keskuudessa edelleen vahva, vaikkakin pientä laskua on tapahtunut verrattuna edelliseen mittaukseen vuodelta 2023. Kokonaisarvosana 3,75 sijoittuu hyvälle tasolle, mikä kertoo siitä, että kumppanit näkevät Diakin luotettavana ja vastuullisena toimijana.

— Olemme iloisia siitä, että Diakin hallinto ja vastuullisuus arvioidaan erinomaisiksi. Nämä ovat meille strategisesti tärkeitä arvoja, jotka ohjaavat kaikkea toimintaamme. Hyvä maine on edellytys luottamukselle ja yhteistyölle, jotka ovat Diakin toiminnan ytimessä, sanoo Diakin toimitusjohtaja-rehtori Kati Komulainen.

Tutkimuksessa maine jaetaan kahdeksaan eri osa-alueeseen: hallintoon, talouteen, johtoon, innovaatioihin, vuorovaikutukseen, tuotteisiin ja palveluihin, työpaikkaan ja vastuullisuuteen.

Kumppanit arvioivat Diakin hallinnon (4,05) ja vastuullisuuden (4,17) erinomaisiksi. Avoin ja läpinäkyvä toiminta sekä yhteiskunnallinen vastuullisuus ovat Diakin selkeitä kilpailuetuja. Nämä osa-alueet korreloivat vahvasti sidosryhmien luottamukseen ja tukeen.

Työpaikka (3,36), johtaminen (3,72) ja vuorovaikutus (3,65) ovat heikentyneet eniten. Diakin vuonna 2024 käymät muutosneuvottelut näkynevät näissä tuloksissa. Positiivista on, että tuotteet ja palvelut (3,81) nähdään aiempaa myönteisemmin, mikä tukee Diakin roolia osaamisen kehittäjänä ja palvelutuottajana.

Diak kysyi kumppaneilta myös strategisesta viestistään eriarvoistumiskehityksen katkaisijana. Suurin osa vastaajista (78 %) kokee, että Diak estää eriarvoistumiskehitystä Suomessa. Tämä viesti on vahva ja linjassa Diakin arvopohjan kanssa.

— Haluan kiittää jokaista kumppania, joka vastasi kyselyyn. Arvostamme suuresti kumppaneidemme näkemyksiä ja yhteistyötä. Ne auttavat meitä kehittymään ja rakentamaan entistä vahvempia ratkaisuja yhdessä, Komulainen toteaa.