Kokoomuksen Aalto-Setälä: Itärajan ennallistaminen hyödyttää sekä luontoa että maanpuolustusta
Pääministeri Petteri Orpon hallitus on asettanut työryhmän selvittämään, miten luonnon ennallistaminen itärajalla voisi hyödyntää maanpuolustusta. Aalto-Setälä on jättänyt aiemmin eduskunnalle helmikuussa 2024 toimenpidealoitteen taktisesta ennallistamisesta, joka etenee nyt.
Kokoomuksen kansanedustaja ja ympäristövaliokunnan jäsen Pauli Aalto-Setälä näkee itärajan ennallistamisen tärkeänä hankkeena niin luonnon monimuotoisuuden kuin maanpuolustuksenkin kannalta.
Hanke nivoutuu käynnissä olevan EU:n ennallistamisasetuksen toimeenpanoon. Tarkoituksena on löytää kustannustehokkaita ja vaikuttavia keinoja niin luonnon monimuotoisuuden kuin maanpuolustuksen kannalta.
”On mukava nähdä, kuinka jo pitkään edistämäni hanke ottaa nyt konkreettisia askeleita eteenpäin. Itä-Suomen alueella on paljon ojitettuja soita, joiden ennallistaminen vaikuttaisi koko alueen ekosysteemiin positiivisesti ja samalla loisi fyysisen kulkuesteen maanpuolustuksen tarkoituksiin”, Aalto-Setälä aloittaa.
Aalto-Setälä pitää positiivisena, että hankkeessa edetään käytännön tasolle jo ensimetreillä.
”Hankkeessa päästään heti konkretian tasolle, kun rajavyöhykkeellä käynnistetään pilottihanke sekä arvioidaan ennallistamisen mahdollisuuksia jatkuvassa sotilaskäytössä olevilla mailla”, Aalto-Setälä jatkaa.
Aalto-Setälä nostaa myös esiin, että toimenpiteillä olisi taloudellisiakin hyötyjä.
”Soiden ennallistamisella voidaan pienentää Suomen tarvetta ostaa muilta EU-mailta nieluoikeuksia LULUCF-asetuksen mukaisen laskennallisen takamatkan umpeen kuromiseksi”, Aalto-Setälä päättää
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pauli Aalto-SetäläKansanedustaja
Varsinais-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
