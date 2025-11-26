Kokoomuksen Aalto-Setälä: Itärajan ennallistaminen hyödyttää sekä luontoa että maanpuolustusta

Kokoomuksen kansanedustaja ja ympäristövaliokunnan jäsen Pauli Aalto-Setälä näkee itärajan ennallistamisen tärkeänä hankkeena niin luonnon monimuotoisuuden kuin maanpuolustuksenkin kannalta.



Hanke nivoutuu käynnissä olevan EU:n ennallistamisasetuksen toimeenpanoon. Tarkoituksena on löytää kustannustehokkaita ja vaikuttavia keinoja niin luonnon monimuotoisuuden kuin maanpuolustuksen kannalta.

”On mukava nähdä, kuinka jo pitkään edistämäni hanke ottaa nyt konkreettisia askeleita eteenpäin. Itä-Suomen alueella on paljon ojitettuja soita, joiden ennallistaminen vaikuttaisi koko alueen ekosysteemiin positiivisesti ja samalla loisi fyysisen kulkuesteen maanpuolustuksen tarkoituksiin”, Aalto-Setälä aloittaa.

Aalto-Setälä pitää positiivisena, että hankkeessa edetään käytännön tasolle jo ensimetreillä.

”Hankkeessa päästään heti konkretian tasolle, kun rajavyöhykkeellä käynnistetään pilottihanke sekä arvioidaan ennallistamisen mahdollisuuksia jatkuvassa sotilaskäytössä olevilla mailla”, Aalto-Setälä jatkaa.

Aalto-Setälä nostaa myös esiin, että toimenpiteillä olisi taloudellisiakin hyötyjä.

”Soiden ennallistamisella voidaan pienentää Suomen tarvetta ostaa muilta EU-mailta nieluoikeuksia LULUCF-asetuksen mukaisen laskennallisen takamatkan umpeen kuromiseksi”, Aalto-Setälä päättää