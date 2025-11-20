Yli 220 eurooppalaista asiantuntijaa etsii ratkaisuja puolustukseen siviiliteknologioista.
Puolustuksen tarpeisiin etsitään ratkaisuja siviiliteknologioista. Ilmiöön pureutuu ENDR Conference Tampere 2025 – Rapid Civilian Innovation Development and Dual-Use in European Defence, joka järjestetään Tampereella 2.–3.12.2025.
Euroopan turvallisuusympäristö muuttuu nopeasti. Puolustuksen tarpeisiin etsitään ratkaisuja yhä enemmän siviiliteknologioista.
Tapahtuman järjestävät Euroopan komissio, sen johtama Euroopan puolustusalueiden verkosto (ENDR) sekä Pirkanmaan turvallisuusklusteri. Kiinnostus konferenssia kohtaan on ollut poikkeuksellisen suurta: alkuperäinen 150 osallistujan kiintiö täyttyi nopeasti, ja lisäpaikkojen myötä mukaan saapuu yli 220 asiantuntijaa, yritystä, tutkijaa ja viranomaista.
Kongressi on kutsutilaisuus. Medialla on rajoitettu mahdollisuus päästä kuulemaan osaa esityksistä ja haastattelemaan kyseisen esityksen jälkeen sopimalla asiasta etukäteen perjantaihin 28.11.2025 klo 11.00 mennessä e-maileihin petri.nykanen@businesstampere.com p. 040 8062375 ja olli.ikaheimo@businesstampere.com.
Konferenssissa kuullaan laajasti Euroopan ja Ukrainan puolustusalan näkemyksiä sekä käytännön kokemuksia nopeasti kehittyvien teknologioiden hyödyntämisestä.
EU ja geopoliittinen tilanne
-
TBC, Euroopan komissio (DG DEFIS)
-
Anna-Mari Ahonen, Region Mayor, Tampereen kaupunkiseutu
-
Esa Pulkkinen, ltg, kansliapäällikkö, Puolustusministeriö
-
Mykhailo Vydoinyk, Ukrainan suurlähettiläs Suomessa
Ukrainan kokemukset nopeasta teknologiakehityksestä ja käyttöönotosta
-
Valeriia Soloviova, Come Back Alive Foundation
-
Maria Lemberg, Shpyg Foundation / Aerorozvidka
-
Anastasiia Voitova, Cossack Labs – siviiliteknologioiden hyödyntäminen kyberpuolustuksessa
-
Peter Salo, suomalainen drone-asiantuntija Ukrainan rintamalta
-
Andriy Chulyk, Sine Engineering – dual-use-yrityksen rakentaminen sodan keskellä
Hybridisodankäynti ja resilienssi
-
Vesa Valtonen, prikaatikenraali, Puolustusvoimat
-
Daivis Petraitis, Baltic Defence College
-
Viljar Veebel, Baltic Defence College / Latvian Institute of International Affairs
-
Eugenijus Valatka, Kaunas University of Technology
Plenaaripäivä 3.12. – loppupaneelit
-
Jari Mikkonen, ltg, Puolustusvoimat – hankinnat ja siviiliteknologiat
-
Steen Søndergaard, Chief Scientist, NATO
-
Jyri Kosola, (evp), tutkimusjohtaja
-
Enrico Annus, Utti Jaeger Regiment – kenttäkokemukset
Teollisuuden ja tutkimuksen näkökulmat
-
Kari Renko, Patria
-
Tuure Lehtoranta, Insta Group
-
Jani Pelkonen, Saab Finland
-
Sirkku Linna, OKM – tutkimusturvallisuus
-
Markku-Juhani Saarinen, Tampereen yliopisto – siruturvallisuus ja sääntely
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Petri NykänenJohtaja, turvallisuusPuh:040 806 2375petri.nykanen@businesstampere.com
Kuvat
Linkit
Business Tampere on Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö, jonka tehtävä on edistää investointeja sekä luoda paras ympäristö yritystoiminnalle. Yhtiön toimintaa ohjaa Tampereen kaupunkiseudun elinkeinostrategia. Rakennetaan uutta Tampereen seutua. Yhdessä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Business Tampere
Tampereella tuomaroidut urheiludokumentit palkitaan kansainvälisessä Emmy-gaalassa New Yorkissa20.11.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Tampereella elokuussa järjestetty International Emmy Awards -tapahtuma huipentuu 24. marraskuuta New Yorkissa, kun urheiludokumentit palkitaan kansainvälisessä audiovisuaalisen alan huipputapahtumassa Emmy-gaalassa.
International Emmy® Sports Documentary Finalists Selected in Finland to Be Honored in New York20.11.2025 09:00:00 EET | Press release
Last August, Tampere became the first city in Finland to host an official International Emmy® Awards semifinal judging session. The sports documentary finalists selected by an international jury in Tampere will now see their journey conclude at the International Emmy® Awards Gala in New York on 24th November.
Euroopan puolijohdealueiden allianssin varapuheenjohtajuus siirtyi Pirkanmaalle, puheenjohtajuus tulossa 20277.11.2025 12:37:59 EET | Tiedote
Pirkanmaa toimii ensi vuonna Euroopan puolijohdealueiden allianssin (ESRA) varapuheenjohtajana. Puheenjohtajuus maakunnalle on tulossa vuonna 2027. Pirkanmaata edusti Barcelonassa 7.11. järjestetyssä puheenjohtajuuksien vaihtotilaisuudessa maakuntahallituksen puheenjohtaja Roope Lehto.
Tamperelainen Winse Power valittiin Euroopan avaruusjärjestön yrityshautomoon11.12.2023 12:46:27 EET | Tiedote
Euroopan avaruusjärjestö ESA BIC Finlandin yrityshautomoon on valittu suomalaisyrityksiä vuoden toisella hakukierroksella. Tampereelta mukaan pääsi Winse Power Oy, joka kehittää hautomossa valon hyödyntämistä energian ja datan siirrossa.
KUTSU MEDIALLE: Tervetuloa ilmailualan kestävän kehityksen foorumiin Tampereelle23.11.2023 15:03:03 EET | Kutsu
KLM Royal Dutch Airlines , Business Tampere ja latvialainen airBaltic kutsuvat median edustajat kuulemaan ja keskustelemaan ilmailun kohtaamista haasteista ja siitä, kuinka luoda kestävämpää lentoliikennettä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme