Yli 220 eurooppalaista asiantuntijaa etsii ratkaisuja puolustukseen siviiliteknologioista.

Euroopan turvallisuusympäristö muuttuu nopeasti. Puolustuksen tarpeisiin etsitään ratkaisuja yhä enemmän siviiliteknologioista.

Tapahtuman järjestävät Euroopan komissio, sen johtama Euroopan puolustusalueiden verkosto (ENDR) sekä Pirkanmaan turvallisuusklusteri. Kiinnostus konferenssia kohtaan on ollut poikkeuksellisen suurta: alkuperäinen 150 osallistujan kiintiö täyttyi nopeasti, ja lisäpaikkojen myötä mukaan saapuu yli 220 asiantuntijaa, yritystä, tutkijaa ja viranomaista.



Kongressi on kutsutilaisuus. Medialla on rajoitettu mahdollisuus päästä kuulemaan osaa esityksistä ja haastattelemaan kyseisen esityksen jälkeen sopimalla asiasta etukäteen perjantaihin 28.11.2025 klo 11.00 mennessä e-maileihin petri.nykanen@businesstampere.com p. 040 8062375 ja olli.ikaheimo@businesstampere.com.

Konferenssissa kuullaan laajasti Euroopan ja Ukrainan puolustusalan näkemyksiä sekä käytännön kokemuksia nopeasti kehittyvien teknologioiden hyödyntämisestä.

EU ja geopoliittinen tilanne

TBC, Euroopan komissio (DG DEFIS)

Anna-Mari Ahonen, Region Mayor, Tampereen kaupunkiseutu

Esa Pulkkinen, ltg, kansliapäällikkö, Puolustusministeriö

Mykhailo Vydoinyk, Ukrainan suurlähettiläs Suomessa

Ukrainan kokemukset nopeasta teknologiakehityksestä ja käyttöönotosta

Valeriia Soloviova, Come Back Alive Foundation

Maria Lemberg, Shpyg Foundation / Aerorozvidka

Anastasiia Voitova, Cossack Labs – siviiliteknologioiden hyödyntäminen kyberpuolustuksessa

Peter Salo, suomalainen drone-asiantuntija Ukrainan rintamalta

Andriy Chulyk, Sine Engineering – dual-use-yrityksen rakentaminen sodan keskellä

Hybridisodankäynti ja resilienssi

Vesa Valtonen, prikaatikenraali, Puolustusvoimat

Daivis Petraitis, Baltic Defence College

Viljar Veebel, Baltic Defence College / Latvian Institute of International Affairs

Eugenijus Valatka, Kaunas University of Technology

Plenaaripäivä 3.12. – loppupaneelit

Jari Mikkonen, ltg, Puolustusvoimat – hankinnat ja siviiliteknologiat

Steen Søndergaard, Chief Scientist, NATO

Jyri Kosola, (evp), tutkimusjohtaja

Enrico Annus, Utti Jaeger Regiment – kenttäkokemukset

Teollisuuden ja tutkimuksen näkökulmat