Business Tampere

Yli 220 eurooppalaista asiantuntijaa etsii ratkaisuja puolustukseen siviiliteknologioista.

26.11.2025 15:54:33 EET | Business Tampere | Tiedote

Jaa

Puolustuksen tarpeisiin etsitään ratkaisuja siviiliteknologioista. Ilmiöön pureutuu ENDR Conference Tampere 2025 – Rapid Civilian Innovation Development and Dual-Use in European Defence, joka järjestetään Tampereella 2.–3.12.2025.

Tampere-talo on kongressin pitopaikka
Turvallisuusalan asiantuntijat kokoontuvat Tampereella joulukuun alussa.

Euroopan turvallisuusympäristö muuttuu nopeasti.  Puolustuksen tarpeisiin etsitään ratkaisuja yhä enemmän siviiliteknologioista.

Tapahtuman järjestävät Euroopan komissio, sen johtama Euroopan puolustusalueiden verkosto (ENDR) sekä Pirkanmaan turvallisuusklusteri. Kiinnostus konferenssia kohtaan on ollut poikkeuksellisen suurta: alkuperäinen 150 osallistujan kiintiö täyttyi nopeasti, ja lisäpaikkojen myötä mukaan saapuu yli 220 asiantuntijaa, yritystä, tutkijaa ja viranomaista.

Kongressi on kutsutilaisuus. Medialla on rajoitettu mahdollisuus päästä kuulemaan osaa esityksistä ja haastattelemaan kyseisen esityksen jälkeen sopimalla asiasta etukäteen perjantaihin 28.11.2025 klo 11.00 mennessä e-maileihin petri.nykanen@businesstampere.com p. 040 8062375 ja olli.ikaheimo@businesstampere.com

Konferenssissa kuullaan laajasti Euroopan ja Ukrainan puolustusalan näkemyksiä sekä käytännön kokemuksia nopeasti kehittyvien teknologioiden hyödyntämisestä.

EU ja geopoliittinen tilanne

  • TBC, Euroopan komissio (DG DEFIS)

  • Anna-Mari Ahonen, Region Mayor, Tampereen kaupunkiseutu

  • Esa Pulkkinen, ltg, kansliapäällikkö, Puolustusministeriö

  • Mykhailo Vydoinyk, Ukrainan suurlähettiläs Suomessa

Ukrainan kokemukset nopeasta teknologiakehityksestä ja käyttöönotosta

  • Valeriia Soloviova, Come Back Alive Foundation

  • Maria Lemberg, Shpyg Foundation / Aerorozvidka

  • Anastasiia Voitova, Cossack Labs – siviiliteknologioiden hyödyntäminen kyberpuolustuksessa

  • Peter Salo, suomalainen drone-asiantuntija Ukrainan rintamalta

  • Andriy Chulyk, Sine Engineering – dual-use-yrityksen rakentaminen sodan keskellä

Hybridisodankäynti ja resilienssi

  • Vesa Valtonen, prikaatikenraali, Puolustusvoimat

  • Daivis Petraitis, Baltic Defence College

  • Viljar Veebel, Baltic Defence College / Latvian Institute of International Affairs

  • Eugenijus Valatka, Kaunas University of Technology

Plenaaripäivä 3.12. – loppupaneelit

  • Jari Mikkonen, ltg, Puolustusvoimat – hankinnat ja siviiliteknologiat

  • Steen Søndergaard, Chief Scientist, NATO

  • Jyri Kosola, (evp), tutkimusjohtaja

  • Enrico Annus, Utti Jaeger Regiment – kenttäkokemukset

Teollisuuden ja tutkimuksen näkökulmat

  • Kari Renko, Patria

  • Tuure Lehtoranta, Insta Group

  • Jani Pelkonen, Saab Finland

  • Sirkku Linna, OKM – tutkimusturvallisuus

  • Markku-Juhani Saarinen, Tampereen yliopisto – siruturvallisuus ja sääntely

Avainsanat

Business TampereTampereen kaupunkiseutupuolustuskaksoiskäyttöukraina

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Tampere-talo on kongressin pitopaikka
Turvallisuusalan asiantuntijat kokoontuvat Tampereella joulukuun alussa.
Lataa

Linkit

Business Tampere on Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö, jonka tehtävä on edistää investointeja sekä luoda paras ympäristö yritystoiminnalle. Yhtiön toimintaa ohjaa Tampereen kaupunkiseudun elinkeinostrategia. Rakennetaan uutta Tampereen seutua. Yhdessä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Business Tampere

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye