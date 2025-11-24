Lidlin joulutuotteet ovat täällä – klassikot ja uutuudet löytyvät jo hyllyistä
Lidlin joulusesonki on kovasti jo käynnissä: tuttuun tapaan Lidlistä löytyy runsaasti pikkujoulukauteen sopivia uutuuksia sekä myös odotettuja klassikoita. Tänä vuonna trendejä edustavat erityisesti pistaasi makeisissa sekä joulumausteilla höystetyt raikkaat juomat.
Ensimmäiset joulutuotteet saapuivat Lidlin hyllyihin jo syyskuussa. Nyt pikkujoulukauden ollessa täydessä vauhdissa jouluvalikoima on laajentunut ja kauden herkkuja on tarjolla kattavasti. Tänä vuonna hyllyissä on runsaasti uutuuksia sekä edellisvuosien suosikkeja, sekä tietysti perinteisiä jouluklassikoita.
Juomissa perinteisen glögin rinnalle on saatu raikkaita uutuuksia, kuten omenainen vaalea glögijuoma. Kylmänä tai lämmitettynä nautittava vodkapohjainen granaattiomena-puolukka-cocktail taas sopii mainiosti esimerkiksi aikuisten illanistujaisiin. Kansainvälisempää joulutoritunnelmaa tuo jo aiemmilta vuosilta tuttu viinipohjainen Glühwein, joka löytyy nyt 5,5 prosentin vahvuuden sijasta 8 prosentin vahvuisena.
Uutuuksissa on myös odotettuja sokerittomia vaihtoehtoja.
– Toimme suosittuun BCAA -juomasarjaan viime vuonna trendanneen kirpeän omenan rinnalle mausteisen inkiväärin, josta on tullut jo suosittu. Emme kuitenkaan unohtaneet kirpeän omenan ystäviä, sillä heille on tarjolla uutuus limonadin muodossa, joka toimii hyvin esimerkiksi jouluisten mocktailien pohjana, kertoo juomien valikoimapäällikkö Essi Yli-Junnila.
Pistaasitwistiä jouluherkkuihin
Joululeivontaan saa uutta piristystä erilaislla makulevitteillä. Jo viimevuonna trendannut erätuotteena ollut Deluxen pistaasi-hasselpähkinälevite onkin tänä vuonna myynnissä koko joulusesongin ajan.
Pistaasi maistuu myös Favorinan suklaakonvehdeissa, jotka ovat myös viimevuoden suosion vuoksi myynnissä koko joulusesongin. Näiden lisäksi herkkusuiden kokeiltavaksi on saatu erä uusia pehmeitä suklaakuorrutteisia vaahtomakeisia. Hienostuneempaan makuun valikoimasta löytyy myös viimevuoden suosikit J.D. Grossin suklaatyffelit sekä Deluxen lakritsi-suklaa joulukalenteri.
Laatikoita syödään tasaisesti koko Suomessa
Suomalaisten rakastamat perinteiset joululaatikot löytyvät Lidlin oman Jouluaitta -merkin alta. Perinteiset lanttu-, porkkana- ja perunalaatikot on valmistettu Suomessa ja löytyvät kätevässä 350 gramman pakkauksessa. Kaikki laatikot ovat laktoosittomia, ja peruna- ja porkkanalaatikot myös gluteenittomia.
– Laatikot ovat yksi suosituimmista jouluruuista ja niitä syödäänkin tasaisesti ympäri Suomen, aina etelästä pohjoiseen asti. Ne sopivat hyvin kaikenikäisille, sekasyöjille sekä myös erityisruokavaliota noudattaville. Ne löytyvätkin jo meidän hyllyistä, ja täydennystä on tulossa joka viikko ennen joulua, iloitsee laatikoista vastaava ostaja Kristina Salokangas.
Lidlin joulun 2025 suosikkituotteita:
Juomat:
Jouluaitta Vaalea glögijuoma
1 l | 1,65 €
Karlens Granaattiomena-puolukka cocktail 5 %
0,33 l | 1,99 €
Freeway Sour Apple -limonadi
1,5 l | 1,89 € | sokeriton
Sportyfeel BCAA -juoma inkivääri
0,33 l | 0,99 € | sokeriton
Christkindl Glühwein 8%
0,745 l | 7,99 €
Herkut:
Deluxe pistaasi-hasselpähkinälevite
190 g | 4,49 €
Favorina pistaasitäytteinen konvehti
200 g | 3,49 €
Favorina suklaakuorrutteinen vaahtomakeinen
220 g | 2,99 €
J.D Gross Belgialaistyylinen tryffeli
200 g | 3,99 €
Deluxe lakritsijoulukalenteri
260 g | 12,99 €
Laatikot:
Jouluaitta Makea perunalaatikko
350 g | 2,35 € | gluteeniton | valmistettu Suomessa
Jouluaitta Lanttulaatikko
350 g | 2,35 € | laktoositon | valmistettu Suomessa
Jouluaitta Porkkanalaatikko
350 g | 2,35 € | laktoositon ja gluteiiniton | valmistettu Suomessa
