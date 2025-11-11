Workplace Awards 2025: Tunnetoimijuus, uudet palvelumallit ja kiertotalousystävällinen toimistouudistus nousivat vuoden työympäristötekojen kärkeen
Raklin Workplace Awards 2025 -kilpailun voittajiksi on valittu Suomen Asiakastieto, Kela ja Vincit. Tämän vuoden teot osoittavat, miten työympäristöjen kehittäminen ei ole enää vain tilaratkaisuja, vaan strateginen osa organisaation kulttuuria, johtamista ja palvelujen uudistamista.
”Tämän vuoden kilpailussa korostui, että työympäristöjen muutoksessa parhaimmillaan työntekijät, johto ja suunnittelijat rakentavat yhdessä uutta tapaa tehdä työtä. Voittajateoissa on oivallettu, ettei työympäristö ole vain puitteiden parantamista, vaan organisaation suuntaa muuttava mahdollisuus. Moni ratkaisu on sellainen, jonka toivomme tuomaristossa leviävän laajemminkin”, sanoo tuomariston puheenjohtaja Peggie Rothe Leesmanilta.
Suomen Asiakastieto muutti johtamista kulttuurivallankumouksella
Organisaatiokulttuuri ja johtaminen -kategoriassa Suomen Asiakastieto erottui kulttuuri- ja johtamismuutoksellaan, joka kytkeytyi toimitilauudistukseen.
Muutos käynnistettiin esihenkilöistä ja ulotettiin kaikkiin tiimeihin. Johtajuutta ja kulttuuria kehitettiin ihmisten erilaisuuden, tunnetoimijuuden sekä hyvinvoinnin näkökulmista. Kantavana ajatuksena muutoksessa on ollut ajatus psykologiseen turvallisuuteen positiivisesti vaikuttavien tekijöiden yhdistämisestä fyysisen työtilan suunnitteluun.
Työn vaikutuksia seurataan mittarein. Tuomaristo arvostikin erityisesti selkeiden mittareiden luontia ja myös niiden osoittamaa selvää onnistumista hankkeessa. Kokonaisuus toi yritykselle ykköspaikan tässä kategoriassa.
Kela rakensi Porissa palvelujen yhteistyötä mullistavan mallin
Kelan, Satakunnan hyvinvointialueen ja Porin kaupungin yhteinen palvelupiste ja työympäristö palkittiin esimerkkinä uudesta tavasta järjestää julkisia palveluja kilpailun Fyysinen työympäristö -kategoriassa.
Hankkeessa luotiin palvelumuotoilun avulla näille kolmelle julkiselle organisaatiolle yhteinen palvelukonsepti. Yhteisessä palvelupisteessä asiakas saakin nyt tarvitsemansa sosiaaliohjauksen, työllisyyden hoidon ja sosiaaliturvan palvelut samasta paikasta ja samalla kertaa.
Yhteinen tilaratkaisu helpottaa asiakkaan arkea ja tiivistää ammattilaisten yhteistyötä tavalla, jota tuomaristo piti maakunnallisesti merkittävänä ja laajasti hyödynnettävänä.
Kunniamaininnan kategoriassa sai Masino Group ja Rune & Berg Design sekä Sustera ja Bolder Development Oy. Masinon Rune & Berg Designin avulla uudistettu toimitila näyttää, miten teollisuudenkin alalla voidaan onnistuneesti panostaa työympäristöön. Sustera puolestaan yhdisti hajallaan olleet yksiköt yhdeksi työyhteisöksi, joka purkaa siiloja ja tukee hybridityötä. Bolder vastasi hankkeessa uusien työtapojen jalkauttamisesta uuden työympäristökonseptin muodossa sekä kokonaisvaltaisesta suunnittelusta ja projektijohdosta.
Vincit teki kiertotaloudesta arjen valinnan
Vastuullisuus-kategorian voittajaksi nousi Vincitin Tampereen toimistouudistus. Kiertotalous on huomioitu tilan muutostöissä sekä kalusteiden hankinnassa. Lisäksi tilat tukevat vähähiilistä liikkumista, sillä ne sijaitsevat bussi- ja ratikkaliikenteen ytimessä. Toimitilat on suunniteltu yhdessä henkilöstön kanssa ja niitä hyödynnetään aktiivisesti myös toimistoaikojen ulkopuolella.
Kunniamaininnan vastuullisuuskategoriassa sai Castellum, joka toteutti Lindström Talon uudistuksessa materiaalien kiertotalousratkaisut poikkeuksellisen innovatiivisesti ja vähähiilisesti. Purettaville materiaaleille etsittiin uusia käyttötarkoituksia ja hankinnoissa suosittiin vähähiilisiä, kierrätettäviä materiaaleja.
FAKTA: Workplace Awards -kilpailu
- Kilpailun järjestää vuosittain Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry.
- Tavoitteena on tunnistaa ja jakaa parhaita toteutuksia työympäristöjen kokonaisvaltaisesta kehittämisestä.
- Kilpailu järjestettiin nyt seitsemännen kerran ja siihen osallistui tällä kertaa 24 tekoa. Kilpailu tunnettiin aiemmin nimellä Vuoden työympäristöteko.
- Kilpailun tuomaristossa olivat tänä vuonna Peggie Rothe Leesmanilta, Sami Laine Yliopiston apteekista, Ari Saarinen Elisalta, Matti Vartiainen Aalto-yliopistosta ja Mikaela Öberg Varmasta.
Avainsanat
