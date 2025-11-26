Metsäkatoasetus: parlamentti tukee yksinkertaistamistoimia
Mepit äänestivät metsäkatoasetuksen yksinkertaistamisen puolesta. Vuonna 2023 hyväksytty asetus pyrkii varmistamaan, etteivät EU-markkinoilla myydyt tuotteet aiheuta metsäkatoa.
- Kaikkien yritysten tulisi saada vuoden lisäaika sääntöjen soveltamiseen
- Kevyemmät velvoitteet tietyille toimijoille
- Muita yksinkertaistamistoimia arvioitava 30.4.2026 mennessä
Keskiviikkona Euroopan parlamentti päätti tukea kohdennettuja muutoksia, joilla halutaan tehdä EU:n metsäkatoasetuksen toimeenpanosta helpompaa yrityksille, kansainvälisille kumppaneille sekä EU-jäsenmaille. Edellisessä täysistunnossa mepit päättivät käsitellä Euroopan komission esityksen kiireellisenä.
Vuoden lisäaika kaikille yrityksille
Parlamentin hyväksymän kannan mukaan yritykset saisivat vuoden lisäaikaa panna toimeen metsäkadon vastaiset säännöt. Suurten toimijoiden ja jälleenmyyjien olisi noudatettava säädöstä 30.12.2026 alkaen. Pk-yritysten taas olisi noudatettava sitä 30.6.2027 alkaen. Lisäajan on tarkoitus varmistaa, että siirtymä tapahtuu hallitusti ja että sen aikana voidaan vahvistaa IT-järjestelmää, jonka kautta yritykset tekevät lain edellyttämät ilmoitukset.
Kevyemmät raportointivelvoitteet
Kannan mukaan yritysten metsäkatoa koskevan huolellisuusvelvoitteen on koskettava vain yritystä, joka ensimmäisenä tuo tuotteen EU-markkinoille, ei toimitusketjun myöhempiä toimijoita.
Mepit haluavat myös, että pk-yritysten velvoitteita kevennetään niin, että niille riittää yhden yksinkertaistetun ilmoituksen tekeminen.
Parlamentin kannan mukaan komission on myös tarkasteltava uudelleen säädöksen yksinkertaistamista 30.4.2026 mennessä ja arvioitava sen hallinnollista taakkaa sekä muita vaikutuksia.
Seuraavaksi
Kanta hyväksyttiin äänin 402 puolesta, 250 vastaan ja 8 tyhjää.
Parlamentti on nyt valmis neuvotteluihin jäsenmaita edustavan neuvoston kanssa lain lopullisesta muodosta. Jotta lisäaika ehtii astua voimaan ennen alkuperäisen lain voimaantuloa, on uuden lain saatava parlamentin sekä neuvoston hyväksyntä ja julkaisu EU:n virallisessa lehdessä ennen kuluvan vuoden loppua.
Taustaa
Parlamentti hyväksyi alkuperäisen metsäkatoasetuksen 19. huhtikuuta 2023. Säädöksen on tarkoitus torjua ilmastonmuutosta ja luontokatoa estämällä metsäkatoa, jota aiheutuu EU:n kaakaon, kahvin, palmuöljyn, soijan, puun, kumin, puuhiilen, paperin ja nautakarjan kulutuksesta.
YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO arvioi, että vuosien 1990 ja 2020 välillä metsäkadolle menetettiin 420 miljoonaa hehtaaria metsää - eli EU:ta suurempi alue. Kulutus EU:ssa on aiheuttanut maailmanlaajuisesta metsäkadosta noin 10 prosenttia. Palmuöljyn ja soijan osuus tästä on yli kaksi kolmasosaa.
