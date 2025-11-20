Finnvera jatkaa mikroyritysten lainaa ja avaa lainahaun myös aloittaville yrityksille helmikuussa 2026
Finnvera avaa uudelleen hakuun lainan mikroyritysten kasvuhankkeisiin. Haku käynnistyy helmikuussa ja lainaa voi hakea heinäkuun 2026 loppuun saakka. Selvitykset maaliskuussa 2025 päättyneestä mikroyritysten lainapilotista ovat valmistuneet, ja niiden perusteella erityisesti kasvu- ja kansainvälistymishakuisilla sekä pienimmillä, alle 4 henkilön yrityksillä ja nuorimmilla, enintään 5 vuotta toimineilla mikroyrityksillä on vaikeuksia saada pankkirahoitusta kasvun vaatimiin toimenpiteisiin. Rahoitusvaikeudet koskevat myös juuri aloittaneita yrityksiä. Jotta uudistavien ja kannattavien ideoiden kasvupotentiaali ei jäisi rahoituksesta kiinni, Finnveran lainaa voivat hakea nyt myös yritykset, joilla ei vielä ole ensimmäistä tilinpäätöstä takanaan. Lainalla Finnvera täydentää rahoitusmarkkinaa.
Finnvera myönsi mikroyritysten kasvuhankkeisiin lainaa kuuden kuukauden määräaikaisessa pilotissa. Lokakuun 2024 alusta maaliskuun 2025 loppuun lainaa myönnettiin yhteensä 20 miljoonaa euroa noin 440 yritykselle. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, VATT, selvitti pilotin perusteella lainarahoituksen kohdentumista ja seurasi mm. lainaa saaneiden yritysten liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehittymistä. Alustavien tulosten perusteella lainaa saaneiden yritysten liikevaihto on noussut selkeästi kasvu-uralle ja yritykset ovat palkanneet uusia työntekijöitä.
− Vaikutusten arviointi perustuu vasta lyhyen ajan tuloksiin, mutta laina näyttää selvästi vauhdittaneen pienten yritysten kasvua. Lainapilottimme johtopäätökset osoittavat, että markkinassa on katvealue, johon markkinaehtoinen rahoitus ei helposti ulotu. Suomella ei ole varaa ohittaa tätä kasvupotentiaalia, ja siksi haluamme varmistaa mikroyritysten kasvun ja alkavien yritysten rahoituksen. Täydennämme tältä osin rahoitusmarkkinaa. Käynnistynyt keskustelu yritysten rahoituksen saatavuudesta on ollut tervetullut osoitus siitä, että rahoitusmarkkinan toimintamekanismeja on hyvä pohtia aika ajoin, sanoo Finnveran liiketoimintajohtaja Juha Ketola.
Finnveran tekemän kyselyn mukaan noin 40 prosentilla Finnveran lainaa saaneista yrityksistä jokin suunniteltu hanke oli siirtynyt tai toteutus vaikeutunut rahoituksen puuttuessa viimeisten 12 kuukauden aikana. Yrityksistä 10 prosentilla hanke oli jäänyt kokonaan toteuttamatta. Kasvu- ja kansainvälistymishakuisilla yrityksillä rahoituksen puute vaikeutti vielä enemmän kasvutoimien toteuttamista.
Lainahakemukset arvioidaan tarkasti, edellytyksenä rahoituksen haku ensin kaupalliselta rahoittajalta
Helmikuussa avautuva lainahaku edellyttää, että yritys on hakenut rahoitusta pankista tai muulta kaupalliselta rahoittajalta mutta ei ole sitä saanut ja että yrityksellä on kattava suunnitelma kannattavasta liiketoiminnasta. Yrityksen vastuuhenkilöillä ei voi olla maksuhäiriöitä. Lainan enimmäismäärä on jatkossakin 50 000 euroa. Aiemmassa lainapilotissa Finnverasta lainaa saaneet mikroyritykset eivät voi hakea lainaa toista kertaa.
− Arvioimme lainahakemukset tarkasti, ja etenkin alkavien yritysten osalta tarvitsemme liiketoimintasuunnitelman ja laskelmat. Jos yrityksellä on suunnitelma kannattavasta liiketoiminnasta ja kasvusta, joka jäisi toteutumatta ilman rahoitusta, Finnveran laina mikroyrityksille voi olla vaihtoehto. Näemme, että Suomen talous on kääntymässä kasvuun ja piristyvä suhdanne toivon mukaan helpottaa rahoituksen saatavuutta ensi vuoden aikana. Uskomme, että puolen vuoden hakuaika on riittävä silta täydentämään rahoitusmarkkinaa, Ketola sanoo.
Mikroyritysten liikevaihto sata miljardia vuodessa − luku voisi olla selvästi suurempi, jos kasvu saa rahoitusta
Kaiken kaikkiaan pk-yrityskentässä rahoituksen saatavuus on kohtalaisella tasolla lukuun ottamatta kaikkein pienimpiä ja nuorimpia yrityksiä. Finnveran, Suomen Yrittäjien ja työ- ja elinkeinoministeriön Pk-yritysbarometrissa syksyllä 2025 reilusti yli puolella rahoitusta tarvinneista yksinyrittäjistä ja yli 40 prosentilla muista mikroyrityksistä oli vaikeuksia saada lainaa pankista. Rahoituksen saatavuus on kiristynyt vuodesta 2021 lähtien. Finnveran pääekonomistin Mauri Kotamäen mukaan tämä näkyi pienimpien, nuorimpien ja kansainvälistyvien yritysten osalta myös Finnveran maaliskuussa 2025 päättyneessä lainapilotissa. Yksi pilotin tavoitteista oli kartoittaa haasteita mikroyritysten rahoituksen saatavuudessa.
− Mikroyritykset luovat jo nyt sata miljardia liikevaihtoa vuodessa, mutta luku voisi olla selvästi suurempi, jos kasvu saa tarvittavaa rahoitusta. Puolessa vuodessa myönnetyllä 20 miljoonalla eurolla saavutetut lyhyen ajan työllisyys- ja liikevaihtovaikutukset ovat selvästi plussalla. Merkillepantavaa on myös, että pystyimme myöntämään rahoitusta yrityksille, joista osa ei olisi sitä muualta hakenut tai saanut. Suomen talouskasvun kannalta on todella valitettavaa, jos pienten yritysten hyvät kasvutoimet jäävät toteutumatta, Kotamäki sanoo.
Lisätiedot:
Juha Ketola, liiketoimintajohtaja, pk- ja midcap -yritykset, Finnvera puh. 029 460 2658
Mauri Kotamäki, pääekonomisti, Finnvera, puh. 029 460 2878
Tutustu mikroyritysten lainapilotin selvityksiin:
Onko mikroyritysten lainansaanti tarpeettoman vaikeaa? Finnveran mikroyrityslainapilotin arviointi (PDF)
Yhteyshenkilöt
Juha Ketola, liiketoimintajohtaja, pk- ja midcap -yritykset, Finnvera puh. 029 460 2658
Mauri Kotamäki, pääekonomisti, Finnvera, puh. 029 460 2878
Tietoja julkaisijasta
Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Vahvistamme suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia ja vienninrahoituspalveluja. Finnvera jakaa rahoitukseen sisältyvää riskiä muiden rahoittajien kanssa. Finnvera on valtion omistama erityisrahoittaja ja Suomen vientitakuulaitos Export Credit Agency (ECA). www.finnvera.fi
