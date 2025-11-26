Keusoten takaisinsoittojärjestelmässä on havaittu vika

Takaisinsoittojärjestelmä tarkoittaa sitä, että kun asiakas soittaa puhelinnumeroon, hänen puhelunsa rekisteröidään jonoon ja hänelle soitetaan takaisin mahdollisimman pian.

– Keusoten takaisinsoittojärjestelmässä on ollut ajoittaisia ongelmia, minkä vuoksi takaisinsoittojärjestelmä on kilpailutettu ja se vaihdetaan uuteen heti alkuvuodesta 2026, kertoo Keusoten terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelujohtaja Susanna Pitkänen.

Marraskuussa 2025 takaisinsoittojärjestelmässä on havaittu vakava vika: osa puhelinnumeroista on toiminut niin, että asiakas ei ole voinut jättää soittopyyntöä samanaikaisesti kahteen eri palveluun. Tämä on ensimmäinen kerta, kun näin merkittävä vika ilmenee Keusoten takaisinsoittojärjestelmässä.

Takaisinsoittojärjestelmän toimittaja selvittää parhaillaan vian laajuutta. Tämän hetken tietojen mukaan vika koskee vastaanottopalvelujen, rokotuspalvelujen ja mielenterveys- ja päihdepalvelujen puhelinnumeroita. Käytännössä esimerkiksi soittopyynnön jättäminen rokotuspalveluihin on voinut estää samanaikaisen soittopyynnön jättämisen omatiimien kiirelinjalle.

Toimintaohje kiireellisen hoidon tarpeessa

Jos asiakkaalla on kiireellisen hoidon tarve, Keusote suosittelee ensisijaisesti käyttämään OmaKeusoten chat-palveluja mahdollisuuksien mukaan. OmaKeusoten voi ladata sovelluskaupasta omaan kännykkään tai käyttää sitä selaimella. Sairaus tai terveyshuoli -chat on avoinna joka arkipäivä klo 8–15.



Jos chatin käyttäminen ei ole mahdollista, tulee toimia seuraavasti:

Soita omatiimien kiirelinjalle. Jos sinulla ei ole aiempia soittopyyntöjä, pystyt jättämään kiirelinjalle soittopyynnön. Jää odottamaan takaisinsoittoa. Kiireellisiin soittopyyntöihin vastataan pääsääntöisesti 2 tunnin kuluessa.



Jos sinulla on jo aiempi soittopyyntö johonkin Keusoten terveyspalvelujen puhelinnumeroon, vika voi estää soittopyynnön jättämisen omatiimien kiirelinjoille. Jos asiasi vaatii kuitenkin hoitoa saman päivän aikana, saavu kiirevastaanotolle sote-keskukseen. Keusoten ajanvarauksettomat kiirevastaanotot ovat avoinna pääsääntöisesti arkisin klo 8–16.



Iltaisin ja viikonloppuisin soita Päivystysapuun, jos sinulla on kiireellisen hoidon tarve. Päivystysavun puhelinnumero on 116 117.



Omatiimien puhelinnumerot ja ajanvarauksettoman kiirevastaanoton paikat

Keusote tiedottaa verkkosivustollaan vian korjaamisen etenemisestä:

Keusoten takaisinsoittojärjestelmässä on havaittu vika (Keusote.fi)