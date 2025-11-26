Keusoten takaisinsoittojärjestelmässä on havaittu vika
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) takaisinsoittojärjestelmässä on havaittu tekninen vika. Vian vuoksi asiakkaat eivät ole voineet jättää soittopyyntöä samanaikaisesti useampaan eri palvelunumeroon. Järjestelmän toimittaja selvittää ongelmaa ja korjaa sen mahdollisimman pian.
Takaisinsoittojärjestelmä tarkoittaa sitä, että kun asiakas soittaa puhelinnumeroon, hänen puhelunsa rekisteröidään jonoon ja hänelle soitetaan takaisin mahdollisimman pian.
– Keusoten takaisinsoittojärjestelmässä on ollut ajoittaisia ongelmia, minkä vuoksi takaisinsoittojärjestelmä on kilpailutettu ja se vaihdetaan uuteen heti alkuvuodesta 2026, kertoo Keusoten terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelujohtaja Susanna Pitkänen.
Marraskuussa 2025 takaisinsoittojärjestelmässä on havaittu vakava vika: osa puhelinnumeroista on toiminut niin, että asiakas ei ole voinut jättää soittopyyntöä samanaikaisesti kahteen eri palveluun. Tämä on ensimmäinen kerta, kun näin merkittävä vika ilmenee Keusoten takaisinsoittojärjestelmässä.
Takaisinsoittojärjestelmän toimittaja selvittää parhaillaan vian laajuutta. Tämän hetken tietojen mukaan vika koskee vastaanottopalvelujen, rokotuspalvelujen ja mielenterveys- ja päihdepalvelujen puhelinnumeroita. Käytännössä esimerkiksi soittopyynnön jättäminen rokotuspalveluihin on voinut estää samanaikaisen soittopyynnön jättämisen omatiimien kiirelinjalle.
Toimintaohje kiireellisen hoidon tarpeessa
Jos asiakkaalla on kiireellisen hoidon tarve, Keusote suosittelee ensisijaisesti käyttämään OmaKeusoten chat-palveluja mahdollisuuksien mukaan. OmaKeusoten voi ladata sovelluskaupasta omaan kännykkään tai käyttää sitä selaimella. Sairaus tai terveyshuoli -chat on avoinna joka arkipäivä klo 8–15.
Jos chatin käyttäminen ei ole mahdollista, tulee toimia seuraavasti:
- Soita omatiimien kiirelinjalle. Jos sinulla ei ole aiempia soittopyyntöjä, pystyt jättämään kiirelinjalle soittopyynnön. Jää odottamaan takaisinsoittoa. Kiireellisiin soittopyyntöihin vastataan pääsääntöisesti 2 tunnin kuluessa.
- Jos sinulla on jo aiempi soittopyyntö johonkin Keusoten terveyspalvelujen puhelinnumeroon, vika voi estää soittopyynnön jättämisen omatiimien kiirelinjoille. Jos asiasi vaatii kuitenkin hoitoa saman päivän aikana, saavu kiirevastaanotolle sote-keskukseen. Keusoten ajanvarauksettomat kiirevastaanotot ovat avoinna pääsääntöisesti arkisin klo 8–16.
- Iltaisin ja viikonloppuisin soita Päivystysapuun, jos sinulla on kiireellisen hoidon tarve. Päivystysavun puhelinnumero on 116 117.
Omatiimien puhelinnumerot ja ajanvarauksettoman kiirevastaanoton paikat
Keusote tiedottaa verkkosivustollaan vian korjaamisen etenemisestä:
Keusoten takaisinsoittojärjestelmässä on havaittu vika (Keusote.fi)
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Susanna PitkänenPalvelujohtajaKeski-Uudenmaan hyvinvointialuePuh:050 497 2651susanna.pitkanen@keusote.fi
Tietoja julkaisijasta
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)
Aluehallituksessa omavalvonnan seuranta: Palvelujen saatavuus parantunut26.11.2025 15:28:59 EET | Tiedote
Aluehallitus käsitteli kokouksessaan omavalvontaohjelman seurantaraportin 1–8/2025 sekä omavalvontaohjelman päivityksen vuosille 2025–2029.
Keusoten terveysasemat ovat nyt sote-keskuksia tai sote-yksiköitä21.11.2025 13:39:15 EET | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) uudistaa terveysasemien nimitykset ja ottaa käyttöön yhtenäiset sote-keskus ja sote-yksikkö-nimet. Muutos koskettaa toimipisteitä, joista on tehty palvelujen verkostosuunnitelman mukainen päätös.
Influenssa- ja koronarokotuksia saa nyt Keusotelta ilman ajanvarausta21.11.2025 09:50:26 EET | Tiedote
Maksuttomien influenssa- ja koronarokotteiden kohderyhmiin kuuluvat saavat nyt Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelta (Keusote) rokotuksen ilman ajanvarausta 25.11.–12.12.2025.
Keusote tekee historiaa – massiivinen siirtymä Googlelle vie sosiaali- ja terveydenhuollon uuden ajan työkaluihin15.11.2025 09:14:53 EET | Tiedote
Keusote toteuttaa yhden Suomen mittakaavassa merkittävimmistä Google-siirtymistä julkisella sektorilla. Yli 4 000 työntekijän organisaatio vaihtaa Microsoft-ekosysteemistä kokonaan Google Workspaceen vuosien 2026–2027 aikana. Siirtymä tuo mukanaan 10 miljoonan euron säästöt, tekoälyn koko henkilöstön käyttöön ja modernin, pilvipohjaisen työskentelytavan.
Pikkulasten influenssarokotuksilla iso merkitys myös lähipiirille6.11.2025 06:58:41 EET | Tiedote
Pikkulasten influenssarokotus ei ole mikään ylimääräinen rokote, vaan alle 7-vuotiailla se kuuluu kansalliseen rokotusohjelmaan. Perheen pienimpien rokottamisella ja terveenä pysymisellä onkin iso vaikutus myös lapsen lähipiirille.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme