Huolenpitotarkastus auttaa taloyhtiöitä säilyttämään kiinteistön arvon – 97 % kohteissa kriittisiä havaintoja
Ifin taloyhtiöille tarjoamat huolenpitotarkastukset auttavat taloyhtiöitä ennakoimaan riskejä ja säästämään kustannuksia.
Lähes jokaisessa (97 %) Ifin taloyhtiöasiakkaiden asuinrakennuksille tarjoamassa huolenpitotarkastuksessa havaitaan ainakin yksi välittömästi huomiota vaativa seikka. Keskimäärin merkittäviä havaintoja tehdään kymmenen per tarkastus.
- Selvästi tarkastuksille on tarvetta ja kiinteistöjen huolenpidossa löytyy vielä parannettavaa, kommentoi yritysasiakkaiden omaisuusvakuutuksista vastaava johtaja Suvi Rantanen.
Maksuttomissa huolenpitotarkastuksissa käydään läpi taloyhtiöiden asuinkiinteistöjen yleiset tilat, ulkoalueet ja valitut asunnot. Käynnillä tarkastellaan mm. palo-, sähkö- ja vuototurvallisuutta sekä henkilö- ja murtoturvallisuutta. Lisäksi tarkastellaan rakennuksen kuntoa ja sääilmiöiden tuomia haasteita. Asiakkaat saavat tarkastuksesta raportin, johon on koottu havainnot ja ehdotukset.
- Huolenpitotarkastuksessa saa yleiskuvan kiinteistön kunnosta ja ohjeita ylläpitoon. Huoltotarpeiden ennakointi auttaa taloyhtiöitä välttämään kalliit vahingot ja säilyttämään kiinteistön arvon, kertoo Rantanen.
Paloturvallisuus ja kosteussuojaus suurimmat haasteet
Yli joka toisessa tarkastuksessa löydettiin huomautettavaa palovaroittimissa tai perusmuurien kosteussuojauksissa. Yleisimmin parannettavaa on palovaroittimien määrässä tai sijoittelussa.
Viidesosassa tarkastettavia kohteita havaittiin lisäksi jyrsijöiden jätöksiä tai kulkureittejä.
Rakennusten iällä on suuri vaikutus havaittujen puutteiden määrään ja laatuun.
- Kriittisiä havaintoja tehdään kuitenkin myös uusissa kohteissa, vaikka luonnollisesti 2010 jälkeen rakennetuissa kiinteistöissä niitä on huomattavasti vähemmän, Rantanen kertoo.
Sään ääri-ilmiöt lisäävät kiinteistöriskejä
Sään ääri-ilmiöiden voimistuminen lisää asuintalojen riskejä ja niihin on hyvä varautua ennakolta. Huolenpitotarkastuksessa kiinnitetään myös näihin riskeihin huomiota.
Joka kolmannessa huolenpitotarkastuksessa on havaittu, että asuinrakennusten läheisyydessä on puita, jotka voivat kaatuessaan aiheuttaa vahinkoa rakennuksille kaatuessaan.
Lisäksi joka viidennessä tarkastuksessa havaittiin aivan rakennusten vierustalla kasvillisuutta, mikä voi lisätä tuholaisriskiä tai kosteusrasitusta.
- Tarkastuksissa on havaittu myös, että sähkö- ja hybridiautoja ladataan tavallisista pistorasioista. Yhtiöissä ei välttämättä ole keskusteltu latauskäytännöistä vielä lainkaan, Rantanen huomauttaa.
Jo yli 1 000 huolenpitoraporttia Suomessa
If tarjoaa taloyhtiöasiakkailleen maksutonta asuinrakennusten huolenpitotarkastusta. Tarkastuksia on tehty Suomessa jo yli 1 000 kappaletta.
- Tämä palvelu on ollut tarjolla omakotitaloasiakkaillemme jo pitkään ja se on ollut todella pidetty. Olemme todella iloisia, että voimme tarjota palvelua nyt myös taloyhtiöasiakkaille. Se on otettu hyvin vastaan ja yhtiöissä on myös ryhdytty parannustoimiin raportin perusteella, iloitsee Rantanen.
Lue lisää Ifin huolenpitotarkastuksesta kiinteistöille ja kunnossapitosuunnitelmasta omakotitaloille.
