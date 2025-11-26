Studia rikkoi ennätyksensä – tapahtuma kasvatti kävijämääräänsä 25 %

Studian näytteilleasettajien kirjo ulottui yliopistoista ja ammattikorkeakouluista kansanopistoihin, ammatillisiin oppilaitoksiin ja valmennusalan yrityksiin. Tapahtuman monipuolisessa ohjelmassa kuultiin myös lukemattomia opiskelu- ja uratarinoita, workshopattiin, inspiroiduttiin ja saatiin käytännön neuvoja urasuunnitteluun ja opintojen pariin hakeutumiseen.

– Studiassa vallitsi iloinen ja välitön tunnelma. Käytävät kuhisivat nuorista, jotka etsivät suuntaa tulevaisuudelleen, ja näytteilleasettajat saivat käydä lukuisia merkityksellisiä keskusteluja. Mahdollisuus kohdata eri alojen koulutuksen ja työelämän edustajia on monelle nuorelle tärkeä askel kohti omannäköistä tulevaisuutta, sanoo Helsingin Messukeskuksen liiketoimintapäällikkö Satu Papadopoulos.

Lukiolaisstipendi Otaniemeen

Studia järjestetään yhteistyössä Suomen Lukiolaisten Liiton kanssa. Yhteisenä tavoitteena on rakentaa monipuolinen foorumi, joka paitsi tarjoaa tietoa ja inspiraatiota, myös konkretisoi tulevaisuuden mahdollisuuksia elämän taitekohdassa oleville nuorille.

– Olen kohdannut kahden päivän aikana valtavasti hymyileviä nuoria, jotka ovat kertoneet saaneensa Studiasta ideoita ja suuntaa tulevaisuuteen. Tämä on itselleni jo neljäs kerta tapahtumassa, mutta löysin silti paljon uutta ja innostavaa itsekin, sanoo Suomen Lukiolaisten Liiton varapuheenjohtaja Samuel Oliveros de Nordenflicht.

Tapahtumassa jaettiin myös Suomen Lukiolaissäätiön, Suomen Lukiolaisten Liiton ja Nyyti ry:n lukiolaisstipendi. Tänä vuonna stipendin myöntämisperusteiden keskiössä oli erityisesti hyvinvointi, mielenterveys ja yhteisöllisyys. Palkinto myönnettiin Otaniemen lukiolle ja sen opiskelijakunnalle tunnustuksena laajasta työstä yhteisöllisen lukiokulttuurin hyväksi.

