Varman hallitukseen yksi uusi jäsen
Varman hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 26.11.2025 yhden uuden jäsenen Varman hallitukseen 1.1.2026 alkaen.
Uudeksi jäseneksi valittiin Tehy ry:n toiminnanjohtaja Else-Mai Kirvesniemi hallituksesta eroavan STTK ry:n puheenjohtajan Antti Palolan tilalle.
Erovuorossa olleet jäsenet Anu Ahokas, Kristiina Mäkelä, Pekka Piispanen ja Saana Siekkinen sekä varajäsenet Jari Elo, Jouni Hakala ja Ville Talasmäki jatkavat Varman hallituksessa.
Varman hallituksen kokoonpano 1.1.2026
Riku Aalto, Teollisuusliitto ry:n puheenjohtaja
Anu Ahokas, StaffPoint-konsernin konsernijohtaja
Nina Arkilahti, Nordean liiketoimintajohtaja
Eveliina Dahl, Elisa Oyj:n henkilöstöjohtaja
Jaakko Eskola, vuorineuvos
Anja Frada, Wärtsilä Oyj:n Wärtsilä Energyn talousjohtaja
Else-Mai Kirvesniemi, Tehy ry:n toiminnanjohtaja
Kristiina Mäkelä, Aalto-yliopiston professori, provosti
Simon-Erik Ollus, Fortum Oyj:n suurasiakkaista ja markkinoista vastaava johtaja
Teo Ottola, Konecranes Oyj:n finanssijohtaja
Pekka Piispanen, Akava ry:n johtaja
Saana Siekkinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n johtaja
Varajäsenet
Jari Elo, Suomen Ekonomit ry:n toiminnanjohtaja
Jouni Hakala, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton (TT-) säätiön asiamies, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
Ville Talasmäki, Sampo-konsernin sijoitusjohtaja
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa 14.1.2026 pidettävässä kokouksessaan.
Hallintoneuvosto päätti korottaa hallituksen palkkioita vuoden 2026 alusta lukien noin kahdella prosentilla.
Vuosipalkkio on puheenjohtajalle 52 140 euroa (nykyisin 51 140 euroa), varapuheenjohtajille ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 37 090 euroa (nykyisin 36 370 euroa), jäsenille 20 860 euroa (nykyisin 20 460 euroa) ja varajäsenille 15 060 euroa (nykyisin 14 770 euroa). Kokouspalkkio on 660 euroa (nykyisin 650 euroa). Palkkioita on viimeksi korotettu vuonna 2025.
Hallituksen jäsenet on vakuutettu työntekijän eläkelain 8 §:n mukaisesti, minkä perusteella palkkiokorvauksesta maksetaan TyEL-maksu.
Yhteyshenkilöt
Hanna KaskelaJohtaja, Vastuullisuus ja viestintäPuh:040 584 5045hanna.kaskela@varma.fi
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on vastuullinen ja vakavarainen eläkevarojen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla 989 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2024 Varman maksutulo oli 6,7 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 7,5 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli syyskuun 2025 lopussa 66,7 miljardia euroa.
