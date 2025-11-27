Oppimisen tuen uudistus muuttaa koulujen arkea – tutkimus selvittää, miten uudistus toteutetaan kunnissa
Esi- ja perusopetuksen oppimisen tukea uudistettiin vuonna 2025, kun aiempi kolmiportainen malli korvattiin ryhmäkohtaisilla ja oppilaskohtaisilla tukitoimilla. Tavoitteena on tarjota tukea aiempaa oikea-aikaisemmin ja matalammalla kynnyksellä, mutta käytännön toteutus ja resurssit vaihtelevat kunnittain. Jyväskylän yliopiston johtama tutkimushanke selvittää nyt, millaiseksi uudistus muotoutuu koulujen arjessa eri puolilla Suomea.
Vuoden 2025 uudistuksessa aiempi kolmiportainen tukijärjestelmä, yleinen, tehostettu ja erityinen tuki, on korvattu kahdessa muodossa tarjottavalla tuella, joita ovat ryhmäkohtaiset tukitoimet sekä oppilaskohtaiset tukitoimet.
Jyväskylän yliopiston johtamassa hankkeessa selvitetään nyt, kuinka uudistusta toteutetaan käytännössä esi- ja perusopetuksessa. Kuntatason aineistoa kerätään kaikista Manner-Suomen kunnista vuoden 2026 aikana.
Hankkeessa ovat mukana Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitos ja Koulutuksen tutkimuslaitos sekä Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian osasto. Hanketta johtaa apulaisprofessori Kati Vasalampi Jyväskylän yliopistosta.
Lähtökohtana on siirtää tuen painopistettä varhaiseen puuttumiseen
Tuen uudistuksen taustalla on koulujen arjessa havaittu haaste, joka näkyy myös kansallisissa oppimistuloksissa.
”Oppimisen tuen tarvitsijoita on nykyään paljon, eikä aiempi malli ole pystynyt vastaamaan tarpeeseen riittävän hyvin. Uudistuksella pyritään tekemään tuesta saavutettavampaa ja ennen kaikkea ennaltaehkäisemään ongelmien kasautumista”, taustoittaa muun muassa koulupudokkuutta tutkinut Vasalampi.
Uudistusta tutkitaan niin kuntatasolla kuin koulujen arjessa
Marraskuussa alkaneessa hankkeessa tullaan selvittämään oppimisen tuen uudistuksen toteutusta kolmelta kannalta. Ensin tutkijat selvittävät, kuinka paikalliset linjaukset ja suunnittelu on toteutettu kunnissa. Tämän lisäksi katseet suunnataan yksittäisiin kouluihin sekä siihen, miten tukitoimia toteutetaan opetuksen yksiköiden arjessa.
Hankkeessa tarkastellaan myös opetushenkilöstön työnjakoa ja yhteistyötä sekä heidän käsityksiään tuen järjestämisestä ja sen toimivuudesta. Ensimmäisen väliraportin hankeen tutkijat pyrkivät saamaan julki jo vuoden 2027 loppuun mennessä, Vasalampi kertoo.
”Koska kunnat ovat vastuussa opetuksesta, on tärkeää saada tietoa uudistuksen järjestämisestä. Loppujen lopuksi uudistus koskettaa hyvin monien Suomessa asuvien elämää,” Vasalampi toteaa.
Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö ja se on osa Suomen Akatemian rahoittamaa, Jyväskylän yliopiston johtamaa, Koulutuksen tulevaisuus -lippulaivan (EDUCA) tutkimuskokonaisuutta.
