Helsingin Vuosaareen nousee ainutlaatuinen kerrostalokohde – vehreää asumista heti alusta alkaen

27.11.2025 09:50:02 EET | Asuntosäätiö | Tiedote

Asuntosäätiö rakennuttaa parhaillaan poikkeuksellista kerrostalokohdetta, jossa uudenlaista piharakentamista toteutetaan kasvisiirteiden avulla. Asunnot valmistuvat keväällä 2027.

Havainnekuva Ensi parven uudiskohteesta

Asuntosäätiö rakennuttaa Helsingin Vuosaareen osoitteeseen Ensi parvi 3 yhteensä 115 asumisoikeusasuntoa, joiden koot vaihtelevat 32 neliön yksiöistä lähes sadan neliön perheasuntoihin. Samaan kortteliin valmistuu A-Kruunulle 121 vuokra-asuntoa.

Hanke edustaa uudenlaista viherajattelua. Ennen rakentamisen alkua tontilta siirrettiin talteen noin 600 kuutiota puita, pensaita ja aluskasvillisuutta väliaikaiseen säilytykseen. Rakentamisen loppuvaiheessa ne palautetaan pihoille ja kasvikatoille. Suurin siirretty puu on lähes seitsemän metriä korkea pihlaja.

”Haluamme rakentaa kestäviä kortteleita ja viihtyisiä asuinympäristöjä kasvaviin kaupunkeihin. Tyypillisesti uusien talojen pihoille istutetaan uudet kasvit, joiden kasvua saa odottaa vuosia. Nyt asukkaat pääsevät muuttamaan heti vehreämpään ympäristöön, mikä lisää asumisviihtyvyyttä”, kertoo Asuntosäätiön myyntijohtaja Tom Salomonson.

Asuntojen suunnittelun keskiössä on ollut valoisuus, ja osa kaksioistakin on läpitalon huoneistoja. Rakennusten ilmeessä erottuvat omaleimaiset parvekejulkisivut sekä suuret lasitetut parvekkeet, joille tulee istutuslaatikot.

Rakennuksiin tulee kasvikattoja, joista osa on tarkoitettu asukkaiden oleskeluun, ja osa on tutkimuskäytössä. Helsingin yliopisto tutkii kattojen kasvillisuutta, ja tutkimustieto tukee vihreiden asuinympäristöjen kehittämistä.

Hankkeen kehittäjänä toimii Arkta Reponen, ympäristöbiologi ja maisemasuunnittelija Taina Suonio sekä arkkitehtitoimisto Arkworks Arkkitehdit.

Haku asumisoikeusasuntoihin on käynnissä 27.11.–10.12.2025 Asuntosäätiön verkkopalvelussa.

Asuntosäätiö on yksi suurimpia suomalaisia asuinkiinteistöjen omistajia Suomessa. Tarjoamme yli 18 000 kotia 33 paikkakunnalla; asokoteja, vuokrakoteja ja omistuskoteja. Vuosittain käynnistämme noin 400 uuden asunnon tuotannon. Liikevaihtomme oli 207 miljoonaa euroa vuonna 2024. Kaiken toimintamme ytimessä ovat vastuullisuus ja yleishyödyllisyys: emme tavoittele välitöntä voittoa tai taloudellista etua.

