Vuoden virkakoirat 2025 ovat tässä – esittelyssä poliisikoira Hero, tullikoira Rico, vankilakoira Aava, sotakoira Ragnar ja rajakoira Peetu

Kaikki Vuoden virkakoirat ovat toimineet ansiokkaasti tehtävässään ihmisen apuna. Virkakoirat edustavat parhaimmillaan sitä, mihin koirat pystyvät. Virkakoiratoiminta onkin arvostettua niin koiraharrastajien kuin suurenkin yleisön parissa.

Vuoden virkakoirat 2025 vastaanottavat palkintonsa lauantaina 6.12.2025 kello 14:30 järjestettävässä tilaisuudessa Koiramessuilla Helsingin Messukeskuksessa.

Vuoden poliisikoira 2025

Vuoden poliisikoirana 2025 palkitaan belgianpaimenkoira malinois Suhteellisen Huijari ”Hero”. 6-vuotias Hero työskentelee yhdessä ohjaajansa vanhemman konstaapeli Pekka Ruohosen kanssa Itä-Suomen poliisilaitoksella.

Hero on työskennellyt pitkään luotettavasti poliisin monipuolisilla koiratehtävillä. Ruohonen ja Hero ovat olleet tehokas yhdistelmä ja yhdessä he ovat löytäneet niin kadonneet esineet kuin kadonneet marjastajat ja rikollisetkin lukuisilla eri tehtävillä.

Hero myös pelasti usean poliisin hengen havaitessaan väijyssä olleen aseistetun epäillyn ja estämällä tämän aseenkäytön menemällä kiinni. Tästä uroteosta Herolle myönnettiin aiemmin syksyllä myös Sankarikoiran arvo.

- Hero on vietikäs, energinen ja hyvähermoinen ja se haluaa tehdä töitä yhdessä. Hero on myös tasapainoinen. Kun tehdään töitä niin tehdään täysillä, mutta muuten otetaan rennosti, kuvailee Ruohonen.

Vuoden tullikoira 2025

Vuoden tullikoira 2025 on 6-vuotias labradorinnoutaja Niinlammen Elmo ”Rico”, joka työskentelee Lentotullissa ohjaajansa tullitarkastaja Kimmo Lindenin kanssa.

Ruokakoira Rico ennaltaehkäisee ja paljastaa liha- ja maitotuotteiden maahantuontia sekä eläintautien leviämistä kolmansista maista EU:n alueelle. Ricon avulla oli paljastettu elokuun loppuun mennessä yli 8300 kiloa näitä elintarvikkeita. Näiden lisäksi sivulöytöinä on paljastunut muun muassa savukkeita ja alkoholia.

- Rico on erittäin rauhallinen ja se ei tee mitään ylimääräisiä liikkeitä etsinnän aikana. Luonteeltaan Rico on ehdoton viihdyttäjä ja keppostelija, sanoo Linden.

Vuoden vankilakoira 2025

Vuoden vankilakoira 2025 on 5-vuotias labradorinnoutaja Icywaters Appenzell ”Aava”. Aava työskentelee yhdessä ohjaajansa vartija Samuli Väisäsen kanssa Vaalan vankilassa.

Aava ja Väisänen ovat harjoitteluun sekä ammattitaidon kehittämiseen omistautunut koirakko. Aava on kilpailuissakin menestynyt taitava nenänkäyttäjä. Väisäsen ohjauksessa koirakosta on muodostunut tasapainoinen työpari, joka jaksaa puurtaa päivästä toiseen vankilaturvallisuuden eteen.

- Aava on iloinen koira, joka tulee töihin aina häntä heiluen. Sen suurin vahvuus on luotettavuus. Aava toimii luotettavasti kaikissa ympäristöissä, eikä häiriinny muuttuvista tilanteista. Aavalla on vahva halu miellyttää ohjaajaansa. Meidän välinen side on poikkeuksellisen tiivis: pienetkin eleet riittävät ja työ sujuu mutkattomasti. Aava on varma ja uskollinen työpari, kertoo Väisänen koirastaan.

Vuoden sotakoira 2025

Vuoden sotakoirana 2025 palkitaan 6-vuotias belgianpaimenkoira malinois Suhteellisen Hakkeri ”Ragnar”. Ragnar työskentelee Satakunnan lennostossa yhdessä ohjaajansa vääpeli Heikki Tyrväisen kanssa.

Ragnar on aktiivinen, vietikäs sekä periksiantamaton partiokoira ja Ragnarin käyttö työtehtävillä on ollut esimerkillistä. Puolustusvoimien käytössä ja tehtävillä Ragnar on osoittanut korkeaa työmoraalia ja sen työn jälki on ollut aina moitteetonta.

- Ragnar on ns. työukko, joka ei ikinä anna periksi. Ragnarin paras ominaisuus on se, että se tekee kaiken pyydetyn niin hyvin kuin pystyy ja toisinaan tuntuu siltä, että sen energia ei lopu kesken. Ragnar tekee työtehtävänsä aina täysillä, sanoo Tyrväinen.

Vuoden rajakoira 2025

Vuoden rajakoira 2025 on belgianpaimenkoira malinois Dubion Romulus ”Peetu”. Peetu ja sen ohjaaja vanhempi rajavartija Keijo Valta työskentelevät Pohjois-Karjalan rajavartiostossa.

Peetu ja Valta ovat toimineet esimerkillisesti erilaisissa tehtävissä vuosien varrella. Koirakon toiminta tehtävillä on ollut rauhallista ja luotettavaa ja myös kuluneen vuoden aikana Peetulla ja Valtalla on ollut useita onnistuneita virkatehtäviä.

- Peetu on hyvä nenänkäyttäjä, sosiaalinen, vahvaluonteinen kuuliainen ja ison moottorin omaava ja näin ollen helposti motivoitavissa. Nämä ominaisuudet tekevät siitä hyvän rajakoiran ja luotettavan työparin, sanoo Valta.

Vuoden virkakoirien 2025 kuvat löytyvät Kennelliiton mediapankista.