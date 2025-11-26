Oma Häme suunnittelee rakennuskauppoja alueen kuntien kanssa
Hyvinvointialue on neuvotellut kuntien kanssa rakennuksista.
Kanta-Hämeen hyvinvointialue suunnittelee rakennuskauppoja Forssan, Hausjärven, Hämeenlinnan, Jokioisten ja Riihimäen kanssa. Aluehallitus käsittelee Forssan ja Hausjärven kanssa tehtäviä kauppoja kokouksessaan maanantaina 1. joulukuuta. Muiden kuntien osalta aluehallituksen käsittely on 8.12.
Hyvinvointialue on käynyt vuokrasopimusneuvotteluja kuntien kanssa, ja neuvotteluissa on noussut esiin mahdollisuus toteuttaa rakennuskauppoja tällä hetkellä vuokralla olevista kohteista. Monet toiminnot ovat siirtyneet kunnilta hyvinvointialueelle, minkä vuoksi myös rakennuksien omistusoikeuteen on järkevä tehdä muutoksia.
Hyvinvointialue suunnittelee ostavansa Forssan kaupungilta Heikanrinteen palvelukeskuksen, Forssan paloaseman sekä Forssan pääterveysaseman. Kaupunki vuokraa tällä hetkellä rakennuksia hyvinvointialueelle. Heikanrinne toimii ikäihmisten asumisyksikkönä.
Kaupan arvo määräytyy ostajan ja myyjän sopimien määritysperiaatteiden mukaisesti. Kiinteistöjen kauppasummat vuoden 2025 lopussa ovat yhteensä noin 5,8 miljoonaa euroa. Heikanrinteessä on kaupungin ottamaa lainaa, jonka jäljellä oleva summa vähennetään kauppahinnasta, ja laina siirtyy hyvinvointialueelle. Kaikki kiinteistöt sijaitsevat kaupungin omistamalla tontilla, jota Oma Häme vuokraisi sopimuksen mukaisesti ainakin 31.12.2055 asti.
Hyvinvointialue on neuvotellut myös Hausjärven kanssa Lehtimajan ostamisesta. Lehtimaja on ikäihmisten ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkö Oitissa. Rakennuksessa on myös terveydenhuollon ja perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimintaa. Rakennuksen kauppahinta on noin 912 000 euroa. Rakennus sijaitsee kunnan omistamalla tontilla, jota Oma Häme vuokraisi 31.12.2055 asti.
Kanta-Hämeen hyvinvointialue on viime vuosina irtisanonut aluevaltuuston vuoden 2023 päätöksen mukaisesti epätarkoituksenmukaisia, kuntien kanssa solmittuja vuokrasopimuksia, jotka on tehty toimeenpanolain nojalla. Aluevaltuuston päätös liittyi osaksi hyvinvointialueen tasapainottamisohjelmaa. Oma Häme on käynnistänyt vuokrasopimusneuvottelut kaikkien kuntien kanssa elokuussa 2024.
Hyvinvointialueen aluehallitus käsittelee kiinteistökauppoja maanantaina 1. joulukuuta. Forssan kaupunginhallitus hyväksyi jo kiinteistökaupat 24. marraskuuta. Kaupunginvaltuusto ja aluevaltuusto päättävät asiasta vielä myöhemmin. Hausjärven kunnanhallitus ei ole vielä käsitellyt asiaa.
Kauppojen toteutuminen vaatii myös valtioneuvoston hyväksymän muutoksen Oma Hämeen lainanottovaltuuteen.
