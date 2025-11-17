Säätiöt perustavat uuden yhtiön: tukea lapsi- ja nuorisotyöhön sekä kulttuuriin vaikuttavuusrahoittamisen keinoin

Brita Maria Renlundin muistosäätiö (BMR-säätiö), Alfred Kordelinin säätiö ja StartMore Social Impact Hub Oy ovat perustaneet uuden, voittoa tavoittelemattoman yhtiön, jonka tavoitteena on löytää ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin. Ratkaisurahasto Effekt Oy on aloittanut toimintansa 1. joulukuuta 2025.

”Tavoitteena on, että projektit ja aloitteet, jotka saavat tukea ja rahoitusta Ratkaisurahastolta, kasvavat sekä kooltaan että vaikuttavuudeltaan ja edistävät näin yhteiskunnallista hyvinvointia”, yhtiön toimitusjohtaja Ari Evwaraye kertoo.

Yhtiön toiminnalla on kolme ensisijaista kohderyhmää:

1) Aloitteet ja hankkeet, joilla on kasvupotentiaalia ja jotka haluavat olla mukana rakentamassa parempaa yhteiskuntaa. Ratkaisurahasto tarjoaa rahoitusta – esimerkiksi edullisia lainoja – verkostoja ja asiantuntijuutta liikeidean tai toiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen.

Rahoitusta voivat saada esimerkiksi yhteiskunnalliset yritykset, tutkimusryhmät, taide- ja kulttuuriorganisaatiot sekä erilaiset voittoa tavoittelemattomat yhteisöt. Jokaiselle hankkeelle määritellään konkreettinen, mitattava vaikuttavuustavoite ja rahoitus kohdennetaan sen saavuttamiseen.

2) Yhteiskunnalliset toimijat, kuten kunnat, kaupungit tai hyvinvointialueet. Ratkaisurahasto voi toimia välittäjänä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välillä. Julkinen sektori voi Ratkaisurahaston kautta löytää toimijan, joka pystyy tarjoamaan ratkaisun yhteiskunnalliseen haasteeseen uudella ja tehokkaalla tavalla.

Rahoitusta voidaan antaa esimerkiksi toimintaan, joka edistää nuorten mielenterveyttä. Julkinen toimija maksaa hankkeesta sen mukaan, kuinka hyvin hanke saavuttaa sille asetetut tavoitteet. Ratkaisurahasto kantaa toiminnan taloudellisen riskin.

3) Muut rahoittajat, mukaan lukien säätiöt ja rahastot. Ratkaisurahaston kautta rahoittajat voivat edistää myönteistä ja mitattavaa yhteiskunnallista muutosta uudenlaisella tavalla. Rahoitettavista hankkeista syntyvä tulo voidaan sijoittaa uuteen toimintaan tai se voi palautua takaisin alkuperäiselle rahoittajalle.

Täydennystä perinteisiin tukimuotoihin

Ratkaisurahasto kumpuaa perustajasäätiöiden halusta löytää uudenlaisia tapoja tukea hyvinvointia, kulttuuria, sivistystä ja taidetta. Säätiöissä on havaittu apurahoituksen ja markkinaehtoisen rahoituksen välimaastossa katvealue, jota ei aiemmin ole pystytty tukemaan.

”Haluamme tukea toimintaa, joka luo paremman tulevaisuuden lapsille ja nuorille. Ratkaisurahaston kautta voimme vahvistaa hankkeita, joilla on kasvupotentiaalia ja joissa rahoituslogiikka voi poiketa perinteisistä avustuksista”, kertoo BMR-säätiön toimitusjohtaja Birgitta Forsström.

”Meille sivistys ja taide ovat yhteiskunnan peruspilareita, ja siksi haluamme panostaa kestävän rahoitusmallin rakentamiseen yhdessä julkisten sekä yksityisten toimijoiden kanssa. Kutsumme myös muut rahoittajat mukaan yhteistyöhön”, Alfred Kordelinin säätiön toimitusjohtaja Erik Båsk toteaa.

BMR-säätiö ja Alfred Kordelinin säätiö ovat taanneet yhtiön perustamiseen ja kehittämiseen yhdessä 2 miljoonan euron kokonaisrahoituksen. Molemmat säätiöt korostavat, että ratkaisurahasto ei korvaa säätiöiden nykyisiä tukimuotoja. BMR-säätiö ja Alfred Kordelinin säätiö jakavat apurahoina vuosittain yhteensä 20 miljoonaa euroa.

Ratkaisurahasto pähkinänkuoressa:

Toiminta alkaa: 1. joulukuuta 2025

1. joulukuuta 2025 Perustajat: Brita Maria Renlundin muistosäätiö, Alfred Kordelinin säätiö, StartMore Social Impact Hub

Brita Maria Renlundin muistosäätiö, Alfred Kordelinin säätiö, StartMore Social Impact Hub Tarkoitus: tarjoaa tukea ja rahoitusta hankkeille, jotka edistävät yhteistä hyvää ja luovat mitattavia, pitkäaikaisia vaikutuksia.

tarjoaa tukea ja rahoitusta hankkeille, jotka edistävät yhteistä hyvää ja luovat mitattavia, pitkäaikaisia vaikutuksia. Painopiste alkuvaiheessa: Lasten ja nuorten hyvinvointi, kulttuuri, taide ja kansanvalistus

Lasten ja nuorten hyvinvointi, kulttuuri, taide ja kansanvalistus Rahoitus: 2 miljoonan euron alkuvaiheen rahoitus perustajasäätiöiltä. Uusia rahoittajia toivotaan mukaan.

2 miljoonan euron alkuvaiheen rahoitus perustajasäätiöiltä. Uusia rahoittajia toivotaan mukaan. Periaate: Ei tavoittele voittoa. Mahdollinen tulo sijoitetaan takaisin toimintaan tai voi palautua takaisin alkuperäiselle rahoittajalle.

Ei tavoittele voittoa. Mahdollinen tulo sijoitetaan takaisin toimintaan tai voi palautua takaisin alkuperäiselle rahoittajalle. Verkkosivut: https://effekt.fund

