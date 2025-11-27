Kokoomuksen Limnell: Sosiaalisen median käytön rajoittamista alle 15-vuotiailta pitää selvittää
Kansanedustaja Jarno Limnell pitää tervetulleena avauksena sitä, että Orpon hallitus on ottanut aloitteen sosiaalisen median rajoittamisen selvittämiseksi alle 15-vuotiailta. Limnell korostaa, että nyt on oikea hetki siirtyä digitaalisesta vapaudesta digitaaliseen vastuuseen. "Jos me emme tee päätöksiä lasten suojelemiseksi, sen tekee sosiaalisen median algoritmi, eikä se tee niitä lasten parhaaksi", Limnell sanoo.
Pääministeri Orpo ja sosiaaliturvaministeri Grahn-Laasonen ovat julkisesti kannattaneet rajoituksia: heidän mukaansa tutkimusnäyttö sosiaalisen median haitoista lasten ja nuorten hyvinvoinnille on vahvaa ja kasvaa jatkuvasti, eivätkä suuret somejätit ole kyenneet suojelemaan lapsia.
Limnellin mukaan tämä on tervetullut ja vastuullinen linjaus.
”On hyvä, että hallitus näyttää esimerkkiä ja kantaa vastuunsa. Kun johtajuutta löytyy, meillä on mahdollisuus varmistaa, että lapset saavat kasvaa ilman mainonnan, algoritmien ja somepaineiden muodostamaa taakkaa”, Limnell sanoo.
Limnell painottaa, että ikärajan nosto ei ole kritiikkiä teknologiaa kohtaan, vaan päätös lapsen edun puolesta.
”Teknologia ei ole vihollinen, mutta sen on oltava palvelija, ei uhka. Lapsilla on oikeus lapsuuteen, leikkiin, oppimiseen ja turvalliseen kasvuun, myös verkossa”, Limnell sanoo.
Samalla Limnell korostaa, että mahdollisten rajoitusten rinnalla tarvitaan vahvaa digikasvatusta, vanhempien ja koulujen tukea sekä alustayhtiöille velvoitteita lasten suojelemiseksi.
Pääministeri käynnistää selvitystyön sosiaalisen median ikärajan toteuttamisesta, jossa selvitetään valvontaan, määrittelyyn ja mahdollisiin poikkeuksiin liittyviä kysymyksiä. Limnell pitää tärkeänä, että prosessi laitetaan käyntiin nopeasti.
"Jos me emme tee päätöksiä lasten suojelemiseksi, sen tekee sosiaalisen median algoritmi, eikä se tee niitä lasten parhaaksi. On aika palauttaa aikuisille vastuu ja pitää huolta siitä, että sosiaalisen median täyttämä aikakausi on lapsille turvallinen”, Limnell sanoo.
