Schneider Electricin tutkimus: suljettujen automaatiojärjestelmien modernisoinnissa mahdollisuus miljoonasäästöihin

: 77 prosenttia järjestelmistä tarvitsee jatkuvia laitteistopäivityksiä. Hajanaiset alustat tekevät rakenteesta monimutkaisen ja aiheuttavat viivästyksiä päivityksiin. Avoin ohjelmistokeskeinen automaatio tulevaisuutta varten: ohjelmistojen ja laitteistojen eriyttäminen nopeuttaa päätöksentekoa, tarjoaa reaaliaikaisen näkymän toimintaan ja parantaa kilpailukykyä.

Kansainvälinen energiateknologiajohtaja Schneider Electric on julkistanut kansainvälisen tutkimuksen "Open vs. Closed: The $11,28M Question for Industrial Leaders". Raportti paljastaa, että suljetut teollisuusautomaatiojärjestelmät heikentävät yritysten kilpailukykyä ja aiheuttavat keskisuurille organisaatioille kustannuksia, jotka vastaavat keskimäärin 7,5 prosenttia niiden liikevaihdosta.

Globaalin analyytikkofirman Omdian tekemä tutkimus osoittaa, että kustannukset aiheutuvat toiminnan tehottomuudesta, seisonta-ajoista, vaatimustenmukaisuuteen liittyvistä jälkiasennuksista ja tuotannon viivästymisestä. Ongelmat on usein helppoa sivuuttaa vetoamalla vanhojen automaatiojärjestelmien luotettavuuteen. Suurissa yrityksissä tappiot ovat keskimäärin yli 45 miljoonaa dollaria vuodessa, kun taas pienemmillä toimijoilla kulujen vaikutus on suhteessa suurempi: menetykset ovat jopa 25 prosenttia vuotuisesta liikevaihdosta.

Perinteiset laitteistokohtaiset automaatiojärjestelmät on rakennettu staattisiin ympäristöihin, joten ne eivät pysty vastaamaan nykypäivän teollisuuden dynaamisiin vaatimuksiin. Järjestelmät ovat jäykkiä, joten rutiinipäivitykset ovat kalliita teknisiä projekteja. Erilliset arkkitehtuurit rajoittavat tiedonkulkua, jolloin järjestelmän toimintaa on vaikea seurata ja reagointikyky heikentyy.

Haasteen ytimessä on laitteistojen monimutkaisuus. Useimmilla yrityksillä on käytössä 2–10 erillistä alustaa, joista jokaisen ylläpito vaatii erilaisia toimenpiteitä. Pirstaleisuus lisää riippuvuutta laitetoimittajista. 30 prosenttiin ongelmista tarvitaan erikoistukea, mikä heikentää yritysten työtehoa. Laitteistojen kanssa työskentelyyn vaaditaan erityistä teknistä asiantuntemusta, ja samalla yrityksillä on valmiiksi pulaa työvoimasta ja osaamisesta. Siiloutuneet järjestelmät estävät myös ennakoivan kunnossapidon ja nopean ongelmanratkaisun, mikä johtaa kalliisiin seisonta-aikoihin ja tuottavuuden kärsimiseen. Tehottomuus vaikuttaa koko toimintaan, mikä estää yrityksiä toimimasta ketterästi.

Tutkimus korostaa, että muutokselle on nopea tarve. Avoin ohjelmistokeskeinen automaatio tarjoaa skaalautuvan, tulevaisuuden tarpeet huomioon ottavan ratkaisun. Sen avulla vanhojen järjestelmien modernisointi helpottuu, sijoitetun pääoman takaisinmaksuaika lyhenee ja teollisuuden kilpailukyky ja joustavuus paranevat.

Eriyttämällä ohjelmistot ja laitteistot toisistaan valmistajien on helpompaa integroida joustavasti useiden toimittajien järjestelmiä omiin ratkaisuihinsa, sopeutua nopeasti markkinoiden muutoksiin, valmistaa pieniä tuote-eriä tehokkaasti ja varmistaa, ettei teknisen osaamisen puute vaikuta omaan toimintaan. Yritykset saavat käyttöön reaaliaikaista dataa toiminnastaan, mikä johtaa harkitumpaan päätöksentekoon, parantaa tuottavuutta ja alentaa kustannuksia skaalautuvasti.

– Schneiderin asiakkaat ovat jo huomanneet nämä edut. Monet aloittavat pilottihankkeilla tai yksittäisten laitteiden kokeilujaksoilla, minkä jälkeen ratkaisut otetaan käyttöön laitteissa, koko tuotantolaitoksessa tai useammassa toimipisteessä. Yritykset saavat pääsyn kaikkeen dataan ja laadunvalvonta sekä kustannusten läpinäkyvyys paranevat. Samalla yritykset voivat suojella nykyisiä investointejaan, kertoo myyntijohtaja Jussi Eho Schneider Electriciltä.

– Tutkimus todistaa oikeaksi sen, mitä asiakkaamme kertovat meille päivittäin: teollisuusjärjestelmien on sopeuduttava muutoksiin samaa tahtia markkinoiden kanssa. Erityisen rohkaisevaa on, että taloutemme selkärangan muodostavat pienet yritykset hyötyvät eniten vuotuisista säästöistä, jotka voidaan jälleen investoida innovaatioihin ja kasvuun. Avoin ohjelmistokeskeinen automaatio on toimivaksi todettu ratkaisu, jonka avulla kaikenkokoiset teollisuuden toimijat voivat rakentaa joustavia järjestelmiä, edistää innovointia ja menestyä maailmassa, jossa kuluttajien vaatimusten muuttuvat nopeasti, sääntely tuo uusia paineita ja markkinoiden tilanne on epävakaa, kertoo Executive Vice President, Industrial Automation, Gwenaëlle Avice Huet Schneider Electriciltä.

Vuosittain kustannuksia syntyy neljällä kriittisellä alueella:

6,1 miljoonan dollarin tappiot operatiivisen ketteryyden ja joustavuuden puutteesta. Joustamattomat laitteistojärjestelmät hidastavat kykyä reagoida markkinoiden muutoksiin, sillä niistä 77,4 prosenttia vaatii kokoonpanoon tehtäviä muutoksia toimintojen päivittämiseksi. Useiden toimittajien alustat johtavat monimutkaisiin integraatioihin. Muutoskustannukset vaihtelevat välillä 25 000–50 000 dollaria/tunti, ja yli miljardin dollarin arvoisissa yrityksissä ne nousevat 250 000 dollariin tunnissa.

Joustamattomat laitteistojärjestelmät hidastavat kykyä reagoida markkinoiden muutoksiin, sillä niistä 77,4 prosenttia vaatii kokoonpanoon tehtäviä muutoksia toimintojen päivittämiseksi. Useiden toimittajien alustat johtavat monimutkaisiin integraatioihin. Muutoskustannukset vaihtelevat välillä 25 000–50 000 dollaria/tunti, ja yli miljardin dollarin arvoisissa yrityksissä ne nousevat 250 000 dollariin tunnissa. 2,28 miljoonan dollarin optimointi- ja tehostamiskustannukset. Huoltotoimenpiteiden kertyminen, seisonta-ajat ja osaamisvaje kasvavat, kun laitteistojen monimutkaisuus aiheuttaa toiminnan tehottomuutta. Yrityksillä on käytössä keskimäärin 2–10 erilaista teollista järjestelmää. 29 prosenttia yrityksistä käyttää yli 10 laitteistoalustaa, joista jokaista hallitaan eri tavoilla.

Huoltotoimenpiteiden kertyminen, seisonta-ajat ja osaamisvaje kasvavat, kun laitteistojen monimutkaisuus aiheuttaa toiminnan tehottomuutta. Yrityksillä on käytössä keskimäärin 2–10 erilaista teollista järjestelmää. 29 prosenttia yrityksistä käyttää yli 10 laitteistoalustaa, joista jokaista hallitaan eri tavoilla. 1,2 miljoonan dollarin kulut estettävissä olevista laatuvirheistä ja datan ylläpidosta. Erilliset järjestelmät luovat datasiiloja ja rajoittavat integrointia. Vain 28 prosenttia yrityksistä saa kerättyä reaaliaikaista dataa järjestelmistä, ja puolet kertoo, että 20–39 prosenttia olennaisista tiedoista ei ole saatavilla reaaliajassa.

Erilliset järjestelmät luovat datasiiloja ja rajoittavat integrointia. Vain 28 prosenttia yrityksistä saa kerättyä reaaliaikaista dataa järjestelmistä, ja puolet kertoo, että 20–39 prosenttia olennaisista tiedoista ei ole saatavilla reaaliajassa. 1,7 miljoonan dollarin kustannukset vastuullisuuden ja vaatimustenmukaisuuden varmentamisesta. Lainsäädännön ja sääntelyn muutokset velvoittavat tekemään kalliita laitteistojen jälkiasennuksia, mikä lisää vaatimustenmukaisuuden kustannuksia.

– Teollisuuden johtajat vastaavat kasvaviin paineisiin ottamalla käyttöön taktisia ratkaisuja, jotka ylläpitävät kasvua, kilpailukykyä ja luottamusta. Tuotteiden elinkaaret lyhenevät, toimitusketjut katkeilevat ja osaajapuute kasvaa, joten ketteryys ja joustavuus ovat olennainen osa jokaisen yrityksen toimintaa. Siinä on kyse yrityksen selviytymisestä. Jokainen vuosineljännes, jonka aikana yritys sivuuttaa suljettujen automaatiojärjestelmien kustannukset, merkitsee yli miljoonan dollarin kustannuksia. Tämän rahan voisi mieluummin sijoittaa kasvuun ja innovointiin, sanoo Omdian Principal Analyst Anna Ahrens.

Susanna Niemelä, Brand, PR and Communication Manager, Schneider Electric Finland

050 3545 666, susanna.niemela@se.com

Menetelmät:

Kansainvälisen analyytikkoyritys Omdian toteuttamaan tutkimukseen kuului 10 johtajatason haastattelua eri toimialoilta (öljy ja kaasu, elintarvikkeet ja juomat, vesi ja jätevesi, metallit, muu teollisuus) ja maailmanlaajuinen kvantitatiivinen kysely, johon osallistui 320 toimijaa energia- ja kemianteollisuudesta, valmistavasta teollisuudesta, kaivostoiminnasta, metalli- ja mineraalialalta, varastointialalta sekä vesi-, jätevesi- ja jätehuoltoalalta. Tutkimus tehtiin syys-lokakuussa 2025.